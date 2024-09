Șumudică și Sabău au fost colegi de cameră. “Îmi strecura cărticele cu învățămintele lui Iehova sub pătură”

Rapid – CFR Cluj (diseară, ora 21.00) încheie etapa a noua din Superliga României. Derbyul din Giulești, între două echipe cu peste 100 de ani de existență, aduce și un duel al antrenorilor. Pe banca gazdelor va fi Marius Șumudică, iar pe cea a oaspeților, Ioan Ovidiu Sabău.

Actualul selecționer i-a pus în aceeași cameră

Soarta face ca Șumudică să revină în fața propriilor fani, după 13 ani, cu un meci în fața liderului Superligii. Universitatea Cluj este neînvinsă în acest sezon. Antrenorul ei, Ioan Ovidiu Sabău a fost coleg de cameră cu Șumudică, la Rapid.

ADVERTISEMENT

Șumi și Neluțu au jucat împreună în două perioade. Prima data s-a întâmplat în sezonul 1998-1999. Sub conducerea lui Mircea Lucescu, cei doi au câștigat titlul de campioană a României. Alături de Lobonț, Stanciu, Iencsi, Rednic, Nanu, Lupu, Ganea sau Măldărășanu.

Șumi stătea în cameră cu Sabău și are amintiri haioase cu cel pe care îl socotește prietenul său. Și unul dintre cei mai buni fotbaliștii din istoria României.

ADVERTISEMENT

“Ne uitam numai la Discovery, știam toate reptilele și focile din lume”

“Băiat bun, pâinea lui Dumnezeu. El era cu Martorii lui Iehova. Mereu găseam sub pătură o cărticică de rugăciuni. Îi spuneam: Băi Neluțule, nu-mi mai pune mie d-astea, că eu sunt golan, sunt vagabond! Nu-mi mai pune, îmi pui din astea colorate, ce vrei să văd?”, a povestit Șumudică pentru

El a mărturisit că atunci când stăteau în camera, Șumi era nevoit să respecte dorințele lui Sabău. “Nu ne uitam nici la filme, numai Discovery și National Geographic, știam toate reptilele, știam toate focile”, a mai dezvăluit el.

ADVERTISEMENT

“Neluțu avea o pijama, și acum țin minte… Ziceai că schimbă uleiul la CICLOP! Din aia de sus până jos, de se închidea așa, cu fermoar. Râdeam de el...”, și-a mai amintit antrenorul Rapidului.

Sabău l-a întrebat dacă a semnat cu Manchester United

După titlul din 1999, Șumudică a plecat în Portugalia, la Maritimo Funchal. Sabău a mai rămas un an, apoi a mers la Cluj. În 2001 însă, ambii au revenit în Giulești. Atunci a avut loc un alt episod, în timpul mandatului lui Viorel Hizo. Șumudică a mers la Casino Palace cu 6000 de dolari în buzunar. Și a început să joace înainte de antrenament.

ADVERTISEMENT

“Am avut noroc, le-am luat 100.000 de dolari! Mașina mea costa 1000 de dolari. Aveam un Fiat Ritmo portocaliu. O luasem din Elveția. Ajung la Pro Rapid și zic: Băi, dacă îi las în mașină îmi fură ăștia mașina cu totul. Mă duc și îi iau sus în cameră. Când îi vede Nețuțu Sabău zice: Ce faci, ai semnat cu Manchester United? S-a speriat că i-am băgat în noptieră și nu mai aveau loc. A doua zi m-am dus iar să joc și i-am pierdut pe toți”, a povestit Marius Șumudică în cadrul podcast-ului Tare de Tot, realizat de Viorel Grigoroiu.

Nu s-au mai întâlnit de zece ani

Șumudică și Sabău nu s-au mai întâlnit de mai bine de zece ani. Asta deoarece, tehnicianul Universității Cluj a luat o pauză de antrenorat din 2014 până în 2023. Sabău are 226 de meciuri ca antrenor. Bilanțul lui: 86 de victorii, 56 egaluri și 84 înfrângeri. A pregătit U Cluj, Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, FCM Târgu Mureș, Rapid, ASA Tg. Mureș și, din nou, Universitatea Cluj.

”Va fi dificil în Giuleşti. E primul joc al lui Şumudică acasă. Vine după două meciuri în deplasare, o victorie şi un egal. E clar că îşi va dori foarte mult ca echipa lui să arate bine, să câştige în faţa propriilor suporteri.

Ne aşteaptă un meci greu. Trebuie să arătam bine, să avem curaj, să nu ne intimideze atmosfera, e foarte important şi începutul de joc. Şi sper să îi fi adus pe jucători într-o formă bună, pentru că am gândit mult aceste două săptămâni.

Clujenii mizează pe forma bună și pe entuziasm

La fel, abordarea să fie corectă, cum ne gândim să abordăm acest joc, cu pressing sus sau mai retras. Sigur, depinzi şi de adversar, dar cred că foarte importantă e forma noastră. Să putem să alergăm mult, să ne câştigăm duelurile şi în atac şi în apărare.

Avem o situaţie bună, entuziasm, încredere în noi. Eu cred că nu trebuie să mergem timizi, chiar dacă jucăm cu un adversar care şi-a fixat ca obiectiv câştigarea campionatului.

Nu cred că vom fi afectaţi de atmosferă, avem jucători cu multă experienţă, care au jucat astfel de jocuri. Ştim ce ne aşteaptă şi nu trebuie să reacţionăm, ci să acţionăm”, a

Șumudică are o experiență mult mai mare ca antrenor

Ca antrenor, Șumudică are o experiență mult mai mare decât Sabău. Șumi e la șase jocuri de meciul 600 al carierei. A antrenat peste 20 de echipe și a câștigat un titlu și o Supercupă, ambele cu Astra Giurgiu.

Marius Șumudică se întoarce în fața fanilor propria și a mărturisit că are mari emoții. “Mă întorc în Giulești. E cel mai important lucru. Jucăm acasă și sper să fie de bun augur. Avem nevoie de rezultat, de dorință, agresivitate și motivație. Încerc să fac tot ceea ce ține de mine ca echipa să arate bine. Sunt mulțumit de modul în care s-au pregătit și de ceea ce mi-au arătat la ultimele antrenamente.

Doar jumătate din lot, pentru că cealaltă jumătate a fost plecată la loturile naționale. Nu am putut să lucrez. Abia azi am putut să facem primul antrenament împreună. Am încercat să le explic ceea ce îmi doresc de la acest joc. Am analizat adversarul.

Întâlnim liderul U Cluj. Nu întâmplător au ajuns acolo, pentru că au 5 victorii. Suntem pregătiți, dorim mult să arătăm bine și în urma exprimării pe care o vor avea jucătorii mei, sper ca rezultatul să fie pozitiv și să ne bucurăm după jocul de luni seară”, a declarat Marius Șumudică la conferința de presă.

A trecut de la Anticârcel la Cardiozen

“Vă arăt ce m-a ajutat zilele astea. V-ar trebui și vouă în perioada în care sunteți stresați. Pe mine m-au doborât astea trei săptămâni. Înainte eram cu Anticârcelul, acum folosesc Cardiozen. Este un produs extraordinar și îmi echilibrează ritmul caridac. Mi-am cumpărat și un ceas să văd cât dorm, cât sunt de stresat. Am înnebunit de tot.

Nu sunt eu cu tehnologia, dar a început să mă intereseze. Mă uit dimineața să văd cum stau. M-a ajutat mult produsul acesta (n.r. Cardiozen)”, a dezvăluit Șumi.