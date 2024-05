Șumudică și Stoichiță au comentat oferta lui Al Ahli pentru Edi Iordănescu. „M-a sunat un impresar de acolo”

dar nu se știe dacă va continua la cârma „tricolorilor” și după Nu a ajuns încă la o înțelegere cu președintele Răzvan Burleanu pentru prelungirea contractului, iar lucrurile sunt momentan „în ceață”.

Marius Șumudică despre oferta primită de Edi Iordănescu din Arabia Saudită: „M-a sunat un impresar de acolo!”

Și cu cât zilele se scurg, situația poate să devină și mai complicată. Pentru că atât selecționerul, cât și conducerea Federației, au anunțat că vor să clarifice totul până înaintea plecării spre Germania.

Dar, pe lângă , a mai apărut un obstacol pentru Răzvan Burleanu în încercarea de a-l convinge pe actualul selecționer să-și prelungească înțelegerea care expiră în vara acestui an.

Din informațiile pe care FANATIK vi le-a oferit în exclusivitate în urmă cu câteva zile, noul „El Dorado” al fotbalului mondial. Concret, de la Al Ahli Jeddah, echipă aflată momentan pe locul 3 în prima ligă și care i-a pus pe masă un contract fabulos, de 5 milioane de euro anual!

În aceste condiții e normal că toată lumea se întreabă ce va face selecționerul. Lucru pe care a vrut să-l afle și Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA. „Știi de oferta din Arabia Saudită pentru Edi?”, l-a întrebat el pe Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, la emisiunea care este transmisă LIVE în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, numai pe site-ul FANATIK.RO.

„Am auzit că sunt oferte din Arabia Saudită pentru el, dar nu am intrat în amănunte”, a răspuns Stoichiță evaziv, prelungind și mai mult suspansul în jurul acestui subiect destul de delicat.

„Orice antrenor cu performanțe ar atrage oferte din zona arabă”

Însă vești mai puțin bune a oferit Marius Șumudică, un tehnician cu multe relații în acea zonă: „Și eu am auzit, de la anumiți impresari, și m-a sunat și un jurnalist de acolo. M-a întrebat dacă am auzit ceva pe aici, dacă e adevărat că nu a semnat cu Federația. Dar nu am mai multe amănunte”.

„Oare ce antrenor care s-ar califica la un Campionat European dintr-o zonă estică, așa cum suntem noi, nu ar avea oferte din Golf? Orice antrenor care ar avea o asemenea peformanță ar atrage ca un magnet oferte din zonele respective”, a încercat Stoichiță să motiveze o eventuală despărțire de actualul selecționer.

„Cu siguranță va avea oferte”, încheie discuția Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA, emisiune disponibilă și în premieră pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 17:30.

Șumudică și Stoichiță au comentat oferta lui Al Ahli pentru Edi Iordănescu