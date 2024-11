Șumudică știe unde va juca Boupendza dacă va reuși transferul lui Denis Drăguș la Rapid. Cât ar costa împrumutul

Marius Șumudică este, în continuare, în căutare de soluții pentru a-și întări compartimentul ofensiv al echipei sale. Unul dintre jucătorii pe care a pus ochii tehnicianul giuleștean este chiar fostul său elev de la Gaziantep, Denis Drăguș, atacant de bază al Naționalei României și legitimat, în prezent, la Trabzonspor.

Șumudică știe unde va juca Boupendza dacă va reuși transferul lui Denis Drăguș la Rapid: „Va juca bandă dreaptă!”

Luând în considerare perioada mai puțin fastă prin care trece jucătorul român, Șumudică nu exclude un împrumut în iarnă și știe, totodată, unde va juca și Aaron Boupendza, adus la începutul stagiunii 2024/2025, pentru a-i face loc lui Drăguș.

Invitat de Horia Ivanovici în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a lămurit una dintre situațiile referitoare la jucătorii din atacul Rapidului și la intențiile sale de transfer pentru a întări acest compartiment. Moderatorul l-a întrebat pe “Șumi” unde îl va plasa în formația de joc pe Aaron Boupendza, , în eventualitatea unui împrumut al lui Denis Drăguș, atacantul turcilor de la Trabzonspor.

“Boupendza, în momentul în care a câștigat titlul de golgheter în Turcia, cu 22 de goluri marcate, a jucat bandă dreaptă. Într-un 4-3-3, el juca bandă dreaptă. El din bandă dreaptă a devenit golgheter.

Eu mi-l doresc din suflet! (n.r. pe Denis Drăguș la Rapid) Doamne cât mi-aș dori să renunțe Trabzon și să pot să-l iau pe Drăguș! […] Să-i am eu pe amândoi și găsesc eu soluții”, a spus Șumudică, tehnicianul celor de la Rapid.

Antrenorul giuleștenilor crede că un transfer definitiv al Drăguș la Rapid ar fi imposibil, în condițiile în care turcii nu sunt dispuși să renunțe la atacantul român, iar salariul său este unul foarte mare la formația din Trabzon. Un eventual împrumut ar fi la fel de costisitor pentru clubul alb-vișiniu, crede “Șumi”.

“Nu știu… Eu știu că au plătit 1.900.000 pe el, dar nu se pune problema să renunțe la el, decât împrumut. Nu se pune problema. E greu. Salariul lui… Are 1.500.000 salariu! Are 1.500.000 și contract pe 4 ani! Are 6 milioane!”, a completat antrenorul Rapidului.

Denis Drăguș, prestație modestă în ultima partidă jucată pentru Trabzonspor!

Atacantul român, ajuns om de bază în primul 11 al lui Mircea Lucescu la Naționala “Tricolorilor”, nu trece prin cea mai bună formă la formația turcă, Trabzonspor.

i-a acordat lui Denis a doua cea mai mică notă – 6.3, după colegii săi de echipă Batista Mendy și Umut Bozok, ambii notați cu 6.2. Mai mult decât atât, au apărut informații cum fotbalistul român a fost implicat într-o ceartă la vestiare, după finalul meciului.

“Drăguș nu e pe teren la Trabzonspor. Un jucător nu poate fi atât de slab. Au fost multe discuții în cabină legate de el, între Drăguș și colegii săi. Fotbaliștii au avut reacții dure la adresa lui. Aceasta este informația pe care am primit-o”, a scris jurnalistul turc, Ulaș Ozdemir.

Denis Drăguș nu a mai reușit să înscrie un gol din luna august a anului 2024, când marca pentru fosta campioană a Turciei împotriva slovacilor de la Ruzomberok, în preliminariile UEFA Europa League. Jucătorul care a fost prezent și la EURO 2024 în lotul României a mai fost antrenat de Marius Șumudică, la o altă formație din prima ligă turcă, Gaziantep.

Șumudică, decizie asupra lui Boupendza