Marius Șumudică, meci nebun în Arabia Saudită! Trădat de noul transfer, a pierdut două puncte prețioase

Marius Șumudică a avut parte de mult ghinion în meciul pe care echipa sa, Al-Okhdood, l-a jucat pe teren propriu, în fața celor de la Al-Riyadh. Formația sa a avut un gol anulat în prima repriză, iar după pauză jucătorul pe care antrenorul român l-a adus pentru a se salva de la retrogradare a fost eliminat.

Deși Marius Șumudică părea că va pierde încă un meci la cârma celor de la Al-Okhdood, antrenorul român a fost salvat de fundașul său central, Al Rubaie, care a reușit să înscrie o dublă de senzație și a întors soarta partidei din Arabia Saudită.

Stoperul de 31 de ani are o cotă de doar 200 de mii de euro pe site-urile de specialitate, una asemănătoare cu salariul lunar al lui Marius Șumudică la Al-Okhdood. De altfel, este a doua dublă semnată de Saeed Al-Rubaie în acest sezon.

Meci de foc pentru Marius Șumudică în Arabia Saudită. Jucătorul pe care l-a transferat în această iarnă a fost eliminat

iar partida cu Al-Riyadh era una crucială, întrucât cele două echipe se aflau pe locurile codașe din clasament. Partida a fost una plină de ghinioane pentru

La scurt timp după ce Al-Riyadh a deschis scorul, formația pregătită de Marius Șumudică a avut un gol anulat pe motiv de ofsaid, iar în partea secundă antrenorul român a avut parte de un alt moment neplăcut. Nguen a fost trimis la vestiare după ce a încasat cel de-al doilea cartonaș galben.

بطاقة حمراء 🟥

طرد لاعب الأخدود توكماك بعد الإنذار الثاني ⛔️ |

— عكاظ الرياضية (@Okaz_Sports)

Tokmac Nguen, jucătorul adus de Marius Șumudică de la Djurgarden pentru a salva echipa de la retrogradare, a comis un fault inutil în jumătatea adversă. Atacantul și-a călcat dur un adversar, iar arbitrul nu a ezitat și l-a trimis la vestiare, arătându-i al doilea cartonaș galben.

Vedeta transferată de Marius Șumudică la Al-Okhdood a luat două cartonașe galbene în doar 3 minute!

De altfel, Nguen a încasat cele două cartonașe galbene în decurs de doar trei minute. Atacantul a fost sancționat pentru prima oară de arbitru în prelungirile primei reprize și a văzut cel de-al doilea galben la scurt timp după ce a revenit pe teren.

Fotbalistul a fost vizibil frustrat de eliminare. Acesta a fost surprins lovind cu pumnul în tunel. Marius Șumudică nu se va putea baza pe serviciile atacantului norvegian în următorul joc și va fi nevoit să facă improvizații în echipa de start.