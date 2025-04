Șumudică – Vochin, contre acide în direct după ofsaidul cu scandal de la CFR Cluj – Rapid 1-1: „Vine Paștele, nu cred că Hațegan ar face asemenea nenorociri și mizerii” / „Nu mai căutați alibiuri în arbitri!”

. Formația din Giulești a cerut un penalty, însă, după intervenția VAR, . Marius Șumdică și Andrei Vochin au dezbătut subiectul.

Șumudică – Vochin, contre acide în direct după ofsaidul cu scandal de la CFR Cluj – Rapid 1-1

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică și Andrei Vochin s-au contrat după faza analizată la VAR în meciul CFR Cluj – Rapid. Antrenorul giuleștenilor a criticat dur faptul că s-a așteptat mult până la o decizie, pe când oficialul FRF susține că toate echipele tind să critice arbitrajul în play-off, ci nu să se focuseze pe propriile partide. Discuția s-a dus și către echipa națională, dar și către tehnologia ce trebuie impusă în SuperLigă.

Marius Șumudică: „A apărut acest ofsaid, de unde? Nu știu, habar n-am! Când am văzut că se duce arbitrul la VAR eram ferm convins că va acorda penalty pentru Rapid.”

Andrei Vochin: „S-a stat foarte mult la VAR pentru că trebuiau calibrate liniile.”

Marius Șumudică: „S-au calibrat bine, Andrei. S-au calibrat bine, s-au calibrat foarte bine.”

Andrei Vochin: „S-au calibrat foarte bine. Ceea ce-mi place că toți aveți tendința să fiți Roger Federer. În momentul în care s-a băgat Hawk-Eye-ul în tenis, Federer l-a contestat vreo doi ani. A zis că nu se poate, că eu am văzut cu ochii mei, că nu se poate. Sigur, va fi momentul în care în România va apărea ofsaidul semiautomatic.”

Marius Șumudică: „Aoleu, bravo, Andrei! De când aștept lucrul ăsta!”

„Eu consider că avem arbitri foarte buni! Nu ar fi greșit domnul Hațegan intenționat în Săptămâna Mare”

Andrei Vochin: „Mergem spre zona aia! Nu contează că va fi contestat, că nu și-a tăiat unghiile, că e marja de eroare sau altceva.”

Marius Șumudică: „Andrei, eu te înțeleg foarte bine și cu tot respectul pe care ți-l port, crede-mă că fiecare dintre noi muncim zi de zi cum și toată lumea cred că face lucrul ăsta.”

Andrei Vochin: „Numai arbitrii nu muncesc. Arbitrii nu muncesc, n-au nicio treabă arbitrii!”

Marius Șumudică: „Păi de ce nu mă las să vorbesc, Andrei? Vorbește numai tu atunci. Lasă-mă se termin ce am de spus. Eu respect foarte mult și arbitrajul din România, fiindcă știu ce am pățit în Turcia. Eu consider că avem arbitrii foarte buni și sunt foarte convins că muncesc, inclusiv domnul Hațegan și am spus-o și la conferință, că eu nu cred vreodată că Hațegan ar face, mai ales în Săptămâna Mare, vine una dintre cele mai mari sărbători, sărbătoarea pascală, nu cred că ar face altfel de nenorociri, să facă mizerii de genul ăsta, niciodată nu mă gândesc la lucrul ăsta, dar lasă-mă să cred că există greșeli și aici fiecare este supus greșelii, atât eu ca antrenor, atât un jucător, atât un arbitru. Adică nu trebuie acum să scoatem din context și să venim și să punem balanță că se greșește doar din anumite părți a celor implicați în acest domeniu. În altă ordine de idei, cred că suntem la nivelul Azerbaijanului din punct de vedere al tehnologiei. Nu există nicăieri în lumea asta, și crede-mă că am văzut și urmăresc campionate, să stai aproape 6 minute să aștepți să vezi ce se întâmplă la un VAR. Ești de acord cu mine sau și aici greșesc?”

Andrei Vochin: „Cred că și aici greșești. În momentul în care zici că nu există nicăieri în lumea asta… Sunt încă locuri în care n-a fost introdus VAR-ul.”

„Stadioanele noastre nu au toate dintre ele această capacitate de a monta instalațiile tehnice”

Marius Șumudică: „Noi vrem să calificăm echipa la Campionatul Mondial. Noi vrem și punem presiune pe echipa națională și pe toți cei care sunteți angrenați în echipa națională și tot ceea ce faceți. Și acum, unde avem nevoie de VAR și să fie totul ok în campionatul României, nu mai scoatem în evidență lucrurile astea.”

Andrei Vochin: „Ce nu scoatem și eu în evidență? Ce nu scoatem în evidență? Ia spune și mie. Ce nu scoatem în evidență? Faptul că se calibrează un sistem care este un sistem de o anumită generație, să spunem așa, și că stai puțin mai mult ca să poți să faci niște lucruri care să meargă în zona adevărului cât de cât. Stadioanele noastre, deocamdată, nu au toate dintre ele această capacitate de a monta instalațiile tehnice așa cum ar trebui să fie și îți ia un timp mai mult, 3 minute, 4 minute, 5 minute. Și după ce se întâmplă lucrul ăsta, tu vii și spui liniile alea nu-s corecte trase, dar tu poți să dovedești lucrul ăsta?”

Marius Șumudică: „Nu, eu nici nu am spus lucrul ăsta.”

Andrei Vochin: „Și ce presiune pui pe echipa națională că nu se calibrează niște lucruri în campionatul ligii 1?”

Marius Șumudică: „Nu, nu, nu, tot ai înțeles.”

Andrei Vochin: „Eu nu înțeleg, într-adevăr.”

Marius Șumudică: „Discursul meu a fost pro-FRF”

Marius Șumudică: „Eu am spus că toată lumea, toată lumea la nivel de Federație, suntem nemulțumiți de ceea ce face Burleanu. Toată lumea stăm și criticăm, în condițiile în care acest om a realizat în fotbal românesc lucruri care nu se realizau nici de acum în o sută de ani. (n.r. – Discursul tău a fost pro-FRF) Exact, se pune o presiune asupra echipei naționale, chiar și asupra ta, care ești angrenat ei acum la echipa națională. Ce ești, consilier? Că nici nu știu care-i postul tău acolo.”

Andrei Vochin: „Nici nu contează. Pe mine nu e nicio presiune. Presiunea este pe arbitrii, pentru că se discută se discută în acest play-off în proporție de 90% numai de arbitrii. Se vorbește numai de arbitrii, atâta tot!”

Robert Niță: „Ei influențează ierarhii și rezultate!”

Andrei Vochin: „Nu influențează ierarhii și rezultate! Ierarhiile sunt influențate de un gol pe care ar putea să-l marcheze Christensen.”

Robert Niță: „Corect, sunt de acord cu tine. Atunci, dar de ce nu îmi dai penalty?”

Marius Șumudică: „Ce facem, băi? Ce facem acum, Andrei?”

Andrei Vochin: „Aoleu, dar de ce vorbești așa? Ce s-a întâmplat?”

„Arbitrii trebuie să fie ajutați de VAR”

Marius Șumudică: „Ce facem acum? Că se întâmplă la oricine să rateze.”

Andrei Vochin: „Și se întâmplă la oricine să fie erori de arbitraj. Se întâmplă peste tot.”

Marius Șumudică: „Nu trebuie să se întâmple, fiindcă trebuie să te ajutați de VAR.”

Andrei Vochin: „Poftim?”

Marius Șumudică: „Nu, nu trebuie să se întâmplă, fiindcă voi aveți o tehnologie și există variante. Eu nu mai pot să-i mai dau timpul înapoi lui Christensen.”

Andrei Vochin: „Dar care voi, eu am arbitrat? Eu n-am înțeles. Care voi?”

Marius Șumudică: „Păi nu, că văd că faci parte… Văd că treci în partea cealaltă.”

Andrei Vochin: „În care parte, Șumi? Dacă spun niște lucruri, trec în partea de altă. Ești obișnuit să te laude toată lumea sau ce?”

„Sunt greșeli de arbitraj peste tot”

Marius Șumudică: „Nu, dar dacă tu îl acuzi pe Christensen…”

Andrei Vochin: „Dar nu îl acuze pe Christensen! Eu am spus că sunt niște greșeli de arbitraj. Dacă îmi dai voie să spun lucrul ăsta, dacă nu mă dai afară de la vreun studio, ceva.”

Marius Șumudică: „Aoleu!”

Andrei Vochin: „Aoleu, păi asumă-ți când vorbești!”

Marius Șumudică: „Păi îmi asum când vorbesc, dar eu am dat de afară pe nimeni din studio.”

Andrei Vochin: „Am zis și eu așa, poate mai greșești și tu, nu trasezi bine, nu calibrezi.”

Marius Șumudică: „Ce să calibrez?”

Andrei Vochin: „Ce trebuie.”

„Nu cred că este normal ca în momentul de față la, nivelul arbitrajului, să se ia decizii de 6-7 minute.”

Marius Șumudică: „Ce să calibrez? Păi eu mă ocup cu studio-uri? Am eu puterea să dau oameni afară din studio?”

Andrei Vochin: „Nu știu, pun și eu răul înainte, ce să fac?”

Marius Șumudică: „Nu, măi Andrei, pune binele înainte, pune binele înainte. Și hai să… Hai să trecem peste că nu are niciun rost. Eu am spus-o și îmi mențin părerea. Nu cred că este normal ca în momentul de față, într-un fotbal care-l dorim profesionist și care-l dorim să ajungem să facem performanțe extraordinare, la nivelul arbitrajului să ia decizii de 6-7 minute.”

Horia Ivanovici: „Tu spui că nu e normal să fie greșeli când ai VAR-ul lângă tine. Asta spui.”

Marius Șumudică: „Nu, să dureze o decizie, să dureze să așteptăm 6-7 minute ca proștii pe margine. Păi dar nu poți să stai 6-7 minute să aștepți… Ca mai apoi să fii de la extaz la agonie, nu poți!”

Andrei Vochin: „Hai să-ți spun, știi câte decizii s-au corectat în sezonul regular, pentru că n-avem încă o situație completă, o statistică? Știi câte decizii s-au schimbat cu VAR în sezonul regular? Deci, în sezonul regular, 82% dintre deciziile arbitrilor care au fost chemați la VAR au fost schimbate.”

Marius Șumudică: „Păi și, Andrei, asta ce înseamnă? Că arbitrii nu sunt pregătiți?”

Andrei Vochin: „Nu, asta înseamnă că dacă nu exista VAR erau cu 82% greșeli mai multe. Și asta înseamnă că toți arbitrii, toate generațiile de arbitri care n-au avut sistem cu VAR, au avut astfel de erori care n-au putut fi îndreptate. Și așa că mai bine, sigur că ideal ar fi să fie ofsaidul semiautomat în momentul ăsta, în 30 de secunde, în 50 să se rezolve. Dar până ajungem acolo, avem de așteptat în anumite meciuri, că nu în toate, 2 minute, 3, 4 minute.”

Marius Șumudică: „De ce nu plătim pentru un sistem VAR mai bun?”

Marius Șumudică: „Dar de ce nu putem ajunge acolo, Andrei? De ce nu putem ajunge acolo?”

Andrei Vochin: „Pentru că trebuie să plătiți Șumi.”

Marius Șumudică: „Păi și de ce nu plătim?”

Andrei Vochin: „Păi eu știu?”

Marius Șumudică: „Nu mai fii atât de vehement, Andrei, că văd că ești foarte vehement. De ce nu plătim?”

Andrei Vochin: „Răspund la vehemența acestor zile, acestor săptămâni cu acest tip de vehemență, în care spun ‘Domnilor mai uitați-vă și la fotbal, mai lăsați arbitrii’. Pentru că arbitrii, ok, greșesc. Nu spune nimeni că s-a inventat până acum arbitru perfect. Dar chiar la fiecare meci să vă găsiți alibi, să vă duceți în zona arbitrajului? Selecționerul să vină la anumite meciuri, să uite la meci și să nu prea aibă ce să cheme în echipa națională?”

„Îți trimit pe TikTok faza cu faultul la Burmaz”

Marius Șumudică: „N-avem ce să vedem. Uite, din fotbalul ăsta cred că avem ce să vedem și avem ce să alegem. Din fotbalul ăsta românesc, care tu ridicai în slăvi până acum, nu mai vorbi așa de fotbalul românesc, Andrei, că nu-i ok.”

Andrei Vochin: „N-am vorbit în niciun fel, doar am spus că avem în momentul ăsta meciuri de play-off în care marea problemă e arbitrajul, nicidecum meciurile.”

Marius Șumudică: „Nu e adevărat. Avem meciuri de play-off care este cel mai bun play-off din ultimii ani. Asta trebuie să scoți în evidență.”

Andrei Vochin: „Băi, lasă-mă că asta scot eu. Voi scoateți în evidență numai arbitrajul.”

Marius Șumudică: „Nu, nu! Uite, atunci hai să te întreb ceva, spune-mi și mie părerea ta despre faza cu Burmaz, dar fii corect, că e Săptămâna Mare, e fault la Burmaz, în meciul cu Craiova?”

Andrei Vochin: „Șumi, habar n-am nici mai țin minte faza aia, habar n-am.”

Marius Șumudică: „O să ți-o trimit eu pe TikTok.”

Andrei Vochin: „N-am TikTok, îmi pare rău.”

Marius Șumudică: „Nici eu n-am TikTok, doar am glumit.”