Șumudică vrea să dea o dublă lovitură la CFR: un jucător lui Rădoi și un super fotbalist de la Galatasaray. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a cerut întăriri de urgență după revenirea la CFR Cluj, iar antrenorul a început deja să caute soluții inclusiv pe piața din Turcia, pe care o cunoaște foarte bine. FANATIK a aflat că tehnicianul are pe listă doi fotbaliști cu experiență în Süper Lig, unul de la Galatasaray și unul de la Gaziantep, echipa lui Mirel Rădoi.

Marius Șumudică i-a cerut transferuri de urgență lui Neluțu Varga. Pe cine a pus ochii antrenorul de la CFR

CFR Cluj traversează o perioadă extrem de complicată. Ardelenii au pierdut cu 0-3 în fața Corvinului Hunedoara la debutul lui Șumudică, iar antrenorul a transmis că lotul trebuie întărit urgent. Următorul test este unul și mai dificil. CFR o primește duminică, în Gruia, pe FCSB.

ADVERTISEMENT

Șumudică a explicat la FANATIK SUPERLIGA că a acceptat să revină la CFR Antrenorul consideră că are nevoie de cel puțin patru jucători imediat și chiar de șase-șapte fotbaliști pentru a-și atinge obiectivele.

Antrenorul a precizat că țintele sale sunt jucători pregătiți din punct de vedere fizic, astfel încât să poată fi folosiți chiar împotriva celor de la FCSB: „Probabil că, până joi, vor veni jucători. Ei, cei care vin, sunt pregătiți. Îi iau, îi pregătesc trei zile și îi bag în teren. Ei nu uită fotbalul, e ca mersul pe bicicletă”, a declarat Șumi la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Dublă lovitură pregătită de Șumudică la CFR Cluj! A pus ochii pe doi fotbaliști din Turcia

Din informațiile FANATIK, unul dintre fotbaliștii pe care Marius Șumudică îi dorește la CFR Cluj este Ogün Özçiçek, mijlocașul central al celor de la Gaziantep. Clubul din Turcia este deschis inclusiv la varianta unui împrumut, însă mutarea depinde în primul rând de dorința fotbalistului de a veni în România.

ADVERTISEMENT

În vârstă de 27 de ani, Özçiçek este un mijlocaș cu profil în principal defensiv. Are 1,72 metri și poate evolua atât în fața apărării, cât și într-o linie de doi mijlocași centrali. În sezonul trecut a strâns 27 de apariții în Süper Lig pentru echipa la care antrenor este Mirel Rădoi.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică vrea să transfere de la Galatasaray!

A doua țintă este și mai sonoră. Marius Șumudică s-a interesat de situația lui Günay Güvenç, portarul celor de la Galatasaray, fotbalist cu care tehnicianul român are o relație foarte bună. Goalkeeperul are 35 de ani și o experiență uriașă în fotbalul turc. Născut în Germania, portarul a trecut în carieră pe la Stuttgarter Kickers, Beșiktaș, Adanaspor, Göztepe, Gaziantep și Kasımpașa, înainte de a semna cu Galatasaray în 2023.

Galatasaray i-a prelungit contractul lui Günay Güvenç până în vara anului 2028. La echipa din Istanbul are statutul de rezervă, iar presa turcă a scris în ultimele zile despre posibilitatea unei despărțiri, Gaziantep fiind una dintre formațiile interesate de serviciile sale. Rămâne de văzut dacă oficialii de la CFR Cluj îi vor convinge pe cei doi jucatori să vină în Gruia.