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Felipe Ortiz s-a înțeles cu FC Botoșani, în special cu patronul Valeriu Iftime, și va semna un contract de antrenor profesionist cu moldovenii. După victoria cu 2-0 cu FC Copenhaga, Ortiz este pe cai mari și toată lumea așteaptă să vadă cum se va descurca în Superliga.

Felipe Ortiz s-a înțeles cu FC Botoșani. Mihai Stoica este curios să-l vadă pe antrenor la lucru

Până acum, Ortiz a obținut rezultate remarcabile cu o echipă alcătuită din jucători semi amatori care au bătut pe Copenhaga sau FCSB. În Superliga va fi o altă poveste, crede Mihai Stoica. Chiar și așa, fostul oficial al FCSB este curios să vadă cum se va comporta Felip Ortiz, antrenor format de Barcelona.

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„Foarte interesantă mutare. Chiar nu am urmărit fotbalul din Andorra, dar oamenii ăia joacă ceva. Au jucat și cu noi (n.r. FCSB), și cu Craiova. I-am bătut la București. Acolo a fost una dintre cele mai mari prostii: «FCSB, umilită în Andorra». Nu poate fi umilită o echipă care se califică. Noi, la București, la 3-0, ne dădeam în bărci. Am condus cu 1-0 acolo, după care, pur și simplu, am dispărut de pe teren. N-am mai jucat absolut nimic, ne-au bătut cu 2-1. Dacă dădeau și golul trei, erau șanse să fim umiliți.

Habar n-am cine era antrenor. Dacă era el antrenor, e unul care a fost ceva pe la Barcelona. N-am studiat antrenorii din Andorra. Ca să-l citez pe Mitică Dragomir: «Băi, oameni buni, dacă ăla vine în campionatul nostru, nu atinge mingea» (n.r. Rafinha, fost jucător la Inter Escaldes și Petrolul). Sunt niște antrenori care reușesc să-și impună ideile.

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Ortiz la Botoșani va fi interesant. Copenhaga a jucat cu mulți titulari. Problema e că Inter Escaldes s-a calificat pentru prima dată în faza principală a unei cupe europene. Sunt curios să-l văd trecând de la semiprofesioniști la Miron și Dumiter. Mă gândesc dacă sunt vorbitori de limba spaniolă prin echipa celor de la Botoșani”, a declarat Mihai Stoica în direct la MM la FANATIK.

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Horia Ivanovici îl numește „antrenorul serii” pe Felipe Ortiz, după 2-0 cu FC Copenhaga

Horia Ivanovici este de acord cu Stoica și : „Sună interesant. Antrenorul serii e Ortiz. Aterizează azi la Botoșani un antrenor care a obținut un rezultat de senzație, cea mai mare performanță a lor ever, forever. Sunt foarte curios să-l văd pe Ortiz, Inter Escaldes chiar avea ceva trasee, jucau ceva.”

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