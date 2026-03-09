„Sună-l pe Rotaru, pe Șucu, eu sunt un amărât în play-out”. Gigi Becali s-a dezlănțuit și a dezvăluit tot ce a vorbit cu Mirel Rădoi: „El pregătește deja meciul ăla”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi este alesul lui Gigi Becali la FCSB. , patronul roş-albaştrilor a reuşit să îl convingă pe „finul” Rădoi să preia echipa până în vară, cel puţin, cu obiectiv de calificare în Conference League.

Gigi Becali, despre numirea lui Mirel Rădoi: „Nu ştiu dacă pot eu. Trebuie să mă consult la căpăţână”

Gigi Becali a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre , spunând că va fi o perioadă de adaptare şi pentru el, să vadă dacă va putea să limiteze intervenţiile la echipă:

„Sună-l pe Rotaru, pe Şucu, eu sunt un amărât în play-out. Nu vorbeşte Rotaru de pe primul loc şi vorbesc eu? Mă voi întâlni cu Mirel Rădoi astăzi (n.r. luni). Până acum am vorbit la telefon, să stabilim nişte lucruri. Să vedem dacă vrea. Să facem o consultaţie, vii două luni şi jumătate sau trei… Să vedem, pot aşa?

Nu ştiu dacă pot eu. Trebuie să mă consult la căpăţână. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume: «Finule, hai să vedem! Să o scoatem la capăt acuma. Ajută-mă astea trei luni ca să rezolv treaba».

Şi cred că o să rezolve. Echipa are valoare. El o scoate, de scos. Singurul lucru, depinde cu cine jucăm meciul de baraj. Dacă o să jucăm cu Craiova meciul de baraj va fi greu de scos”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Obiectivul lui Mirel Rădoi la FCSB: „Păi l-am luat eu pentru play-out?”

Mirel Rădoi va avea ca obiectiv calificarea în Conference League. Gigi Becali a dezvăluit că l-a adus pe Mirel Rădoi pentru meciul de baraj pentru Conference League:

„Mi-e greu să cred că va fi aşa. E posibil să piardă campionatul, dar să vedem cu cine jucăm. Ştii care e treaba? Ce făceai cu echipa, el pregăteşte acum meciul ăla (n.r. barajul). Păi l-am luat eu pentru play-out?

Dacă o lăsam aşa, era debandadă. Nu văd pe cineva să îi ia titlul Craiovei. Sunt prea mici. Nu ai văzut ce zice Baiaram, că nu le pune nimeni probleme mari. Să ai curaj să zici aşa ceva… Înseamnă că sunt puternici”, a dezvăluit Gigi Becali.