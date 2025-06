„Sunt adevărate zvonurile despre relația cu Carlos Alcaraz?”. Cum a rămas Emma Răducanu. Video

Emma Răducanu (22 de ani) a trebuit să răspundă la o întrebare delicată. Ea a fost chestionată despre Reacția jucătoarei din Marea Britania a fost una de-a dreptul savuroasă.

Ce reacție a avut Emma Răducanu când a fost întrebată de relația cu Carlos Alcaraz

Emma Răducanu și Carlos Alcaraz sunt din ce în ce mai apropiați. Ei au fost văzuți împreună inclusiv la Wimbledon 2025, nu doar pe terenul de tenis, ci și în afara lui. În plus, Această apropiere a stârnit mai multe speculații în presă și în rândul fanilor. Emma și Carlos sunt bănuiți că au o relație amoroasă.

ADVERTISEMENT

La All England Club, Emma Răducanu va debuta în primul tur împotriva compatrioatei Mingge Xu. Înaintea partidei, programată luni, 30 iunie, nu mai devreme de ora 17:50, fosta campioană de la US Open a fost întrebată de jurnaliști inclusiv despre relația cu Carlos Alcaraz.

A 40-a jucătoare a lumii a zâmbit întruna pe parcursul acestei întrebări mai incomode, după care a răspuns puțin stânjenită, susținând că ea și campionul dina cest an de la Roland Garros au doar o relație de prietenie.

ADVERTISEMENT

„Suntem doar foarte, foarte buni prieteni”, a declarat Emma Răducanu, zâmbind larg, la o conferință de presă susținută la Wimbledon.

„Îmi aduc aminte că el juca de fiecare dată cu o zi înaintea mea”

Emma Răducanu a vorbit apoi despre un eveniment organizat de Evian, sponsor cu ștate vechi al jucătoarei din Marea Britanie și care, mai nou, colaborează și cu Carlos Alcaraz, și pentru care cei doi au filmat un spot publicitar.

ADVERTISEMENT

„A fost doar distractiv. Am fost amândoi pe teren cu Evian. Am lucrat doar la câteva voleuri înainte de New York. Da, am fost fericită să joc cu el şi ne-am distrat foarte tare.

ADVERTISEMENT

Bineînțeles, a trebuit să mă consult cu echipa mea, să văd dacă sunt toți de acord să joc (n.r. în proba de dublu mixt de la US Open). Îl cunosc pe Carlos de ani întregi.

Ne-am întâlnit prima dată la Wimbledon 2021. Am avut un parcurs foarte bun acolo, la fel și la US Open, tot în 2021. Îmi aduc aminte că el juca de fiecare dată cu o zi înaintea mea, îl vedeam câștigând și mă motiva acest lucru. Ne înțelegem foarte bine”, a adăugat Răducanu.