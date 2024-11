”Sunt aici de 14 ani în America. E din ce în ce mai rău”. Anamaria Ferentz vorbește cu teamă despre alegerile din SUA. De ce nu crede în Trump și Harris

Anamaria Ferentz, fostă solistă a trupei Demmo, trăiește în Statele Unite ale Americii de aproape un deceniu și jumătate și descrie atmosfera din ziua alegerilor pentru președinte drept una confuză. Cu doar câteva ore înainte să meargă la vot, solista spune că încă nu s-a decis pe cine să pună ștampila.

Anamaria Ferentz nu are un favorit la alegerile din SUA

Anamaria Ferentz susține că, din punctul ei de vedere, nici unul dintre cei doi candidați nu întrunește calitățile necesare pe care ar trebui să le aibă cel mai puternic om din lume. Pe de-o parte, și greu de controlat, iar de cealaltă parte, Kamala Harris vine cu valori progresiste care nu sunt pe placul tuturor americanilor.

ADVERTISEMENT

În plus, mai spune Ferentz, America se află într-o continuă schimbare, iar nesiguranța este cuvântul aflat la ordinea zilei. Românca spune că cetățenii americani au ajuns să se teamă să mai iasă din case, în zonele mărginașe ale marilor orașe, lucru care în urmă cu 15 ani nu se întâmpla.

Pe de altă parte, Anamaria Ferentz crede că în mâinile votanților americani stă și , în condițiile în care lumea întreagă stă pe un butoi de pulbere iar conflictele armate au ajuns să țină agenda marilor puteri.

ADVERTISEMENT

Anamaria Ferentz: ”Aici, atmosfera e de confuzie totală”

Mai este foarte puțin și se vor încheia alegerile în SUA. Cum ți se pare că decurg lucrurile în aceste ultime ore?

– Anamaria Ferentz: Atmosfera este una de confuzie totală. Eu cred că ne împărţim în trei categorii. Categoria unu în care sunt democraţii convinşi sau care o plac pe Kamala Harris. Care votează cu ea pentru unul dintre aceste două motive. Categoria a doua în care sunt republicanii înverşunaţi şi suporterii lui Trump. Votează cu Trump din motivele menționate. Și mai este categoria a treia care sunt confuzi total, ca mine.

ADVERTISEMENT

Spun asta pentru că Trump este într-un fel de necontrolat, este un om care nu respectă regulile, nu acceptă sfaturi. El nu se lasă modelat, educat să nu dea cu bâta-n baltă de fiecare dată. Deci e greu să votezi cu ei din aceste puncte de vedere. El fiind partizan cu Putin, nu vrem nici să aibă Rusia atâta control încât să ia parte din Ucraina, ca apoi să vină şi în România. Sau cine ştie pe unde să se mai ducă. Mie îmi pasă de România, normal.

Din acest punct de vedere mi-e frică de Trump, dar mie îmi plac republicanii pentru că în statele republicane este curat, nu sunt homeless pe stradă, nu sunt hoţi. În oraşele în care sunt democraţii la putere cum ar fi în New York, Los Angeles, California, Oregon unde sunt eu, pe lângă mizerie şi haos total, sunt persoane fără adăpost cam peste tot. Este un pericol crescut pentru sănătate. Este și periculos să ieşi din casă în zonele respective, pentru că sunt drogaţi. Nu ştii dacă mai ajungi întreg acasă sau nu.

ADVERTISEMENT

Nu contează că eşti într-un oraş scump, sunt ‘homelessi’ peste tot şi au drepturi. Democraţii asta zic, că şi oamenii străzii au drepturi. Dacă vor să-şi facă nevoile în mijlocul străzii, le pot face pentru că au drepturi. Se sparg magazine, nu mai este niciun fel de control. De aceea eu nu sunt democrat, din punctul ăsta de vedere.

Dilema americanilor: de ce Donald Trump sau Kamala Harris nu reprezintă soluții

Care este diferența dintre Kamala, reprezentanta democraților, și Trump, liderul republicanilor?

– Anamaria Ferentz: Democraţii, aici, sunt într-un fel de comunism, spre asta se îndreaptă. Un socialism mascat în comunism. Mie îmi place Kamala Harris, pentru că e femeie, ar fi frumos să fie şi o femeie la putere, dar nu cred că e atât de puternică. Eu cred că democraţii o pot controla foarte uşor. Nu văd să fie o faţă politică atât de impunătoare să poată face o diferenţă. Nu îmi place nici platforma lor politică.

Nu aş vrea să-l votez nici cu Trump. Dacă republicanii aveau o altă faţetă politică, aş fi votat cu ei. Dacă Kamala Harris reprezenta poate alt partid, aş fi votat cu ea. Deci sunt între. De votat va trebui să votez pentru că alţii au murit pentru ca noi să aveam acest drept de vot. Voi vota, dar o să mai studiez ceea ce ei propun şi văd care e mai atrăgătoare pentru mine.

Cum simți că vei fi afectată afectă și tu, româncă pe teritoriu american?

– Anamaria Ferentz: În mod direct, mă afectează şi pe mine cine va fi ales, pentru că va crea ordine şi disciplină în oraşele în care locuim sau va fi la fel de haos. Poliţia va fi din ce în ce mai privată de drepturi şi fonduri. În felul ăsta, nu vor putea să îşi facă treaba cum trebuie şi ne vom umple de oameni ai străzii, de păduchi şi de sărăcie. Pe de altă parte, dacă îl alegem pe Trump, ne aşteaptă război în Europa, ceea ce nu-mi doresc. Oriunde m-aş duce, tot român sunt.

De când te afli ai mai prins câteva alegeri. Cum ți se pare comportamentul americanilor în aceste zile?

– Anamaria Ferentz: Am mai prins alegeri. Sunt aici de 14 ani, deci am tot prins alegeri şi am tot votat. S-a ajuns aşa din ce în ce mai rău. America nu mai e cea care era acum 14 ani. Atunci mi se părea că toți erau la locul lor, ordinea era ordine, drepturile omului respectate. Acum totul e mascat, ai drepturi, dar de fapt nu ai. Era viaţa mult mai sigură din multe puncte de vedere, acum e un pic incert şi aceste alegeri ne vor afecta pe toţi.

Ferentz: ”Votezi cu capul tău și suporți consecințele”

Cunoscuții tăi din SUA sunt la fel de confuzi și afectați de schimbarile majore de candidați?

– Anamaria Ferentz: Prietenii mei americani sunt la fel de confuzi ca şi mine. Pe cine întreb, rar ştiu clar pe cine vor vota. Cei care ştiu clar, sunt ori suporteri Trump, ori cei de Hollywood care mereu vor cu democraţii. De ce? Pentru că ei cred că democraţii militează pentru drepturile omului şi pentru că toată lumea are dreptul să fie ce vrea. Azi eşti femeie, mâine bărbat, poimâine eşti cal. Ei consideră astea ca fiind drepturi. Bineînţeles că ai dreptul să fii orice, dar nu au ei dreptul de a te spăla pe creier.

Hollywood-ul, după cum ştim, este ca şi mine, nu ne pricepem neapărat la politică. Eu vorbesc din experienţa mea, din zilele mele trăite aici. Nu sunt specialist, nu sunt politician, deci nu pot să îmi dau cu părerea aşa. Vedetele de la Hollywood se simt în siguranţă. În momentul în care ai zece bodyguarzi la uşă sau când te duci pe undeva, normal că nu îţi e frică să ieşi din casă. Ai pază peste tot când eşti vedetă, dar oamenii obişnuiţi care vor şi ei să iasă pe stradă, nu se mai simt în siguranţă. Nu mi se pare corect să votăm în funcţie de ce promovează vedetele. Trebuie să votăm în funcţie de ce promit candidații că vor rezolva în aceşti patru ani. Nu trebuie să vină nimeni să îţi zică cu cine să votezi. Votezi cu cine te duce capul, iar apoi suporţi consecinţele.

America lui Trump sau America sub conducerea primei femei președinte?

– Anamaria Ferentz: Aş vrea să am această viziune, să spun cum va fi America dacă va câştiga Trump sau Kamala Harris, pentru că în acest caz aş şti cu cine să votez. Nu ştiu cum va fi, tocmai de aceea încă studiez. Situaţia nu este uşoară, mai mult, aș spune că este delicată. Este în joc viitorul fiecăruia dintre noi şi nu ştiu cât de bine sună. Trebuie să ne gândim şi la Europa. Nu ştiu cât se gândesc americanii, dar eu ca român mă gândesc. Nu vreau să mă duc în România şi să vorbesc ruseşte.