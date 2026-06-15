Sunt anunțate proteste masive ale iranienilor la Cupa Mondială! Taremi, liderul generației, a răbufnit: „Am simțit tensiunea din momentul în care am ajuns aici”

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Campionatul Mondial este în plină desfășurare, iar debutul Iranului se apropie cu pași repezi. Deși a existat o stare profundă de incertitudine în ceea ce privește participarea la turneul final, pe fondul tensiunilor militare majore cu SUA și Israel, reprezentativa de la Teheran va intra, în cele din urmă, pe teren în competiția ce are loc pe continentul american.

Iranienii, proteste masive la Campionatul Mondial

Iran va debuta la Campionatul Mondial marți, 16 iunie, de la ora 04:00, contra Noii Zeelande. Aceștia se bucură de pază în permanență, în contextul în care protestele iraniano-americanilor nostalgici după monarhie erau de așteptat.

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Dacă , selecționerul Iranului, Amir Ghalenoei, și liderul echipei, Mehdi Taremi, simt pe propria piele tensiunea de la CM 2026. În condițiile în care atmosfera este extrem de agitată, la conferința de presă de la SoFi Stadium nu s-a regăsit niciun jurnalist din Teheran, vizele pentru reprezentanții presei naționale neajungând la timp.

Amir Ghalenoei, mândru de participarea la Mondial

Aflat la conferința de presă, selecționerul a transmis că este foarte mândru că poate reprezenta Iranul și speră ca fotbalul să apropie cele două culturi diferite. Întrebat despre situația de la cazare, Amir Ghalenoei a recunoscut că atât el, cât și lotul au întâmpinat probleme serioase de adaptare.

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„Sunt foarte fericit să reprezint marea, mândra și puternica națiune a Iranului. Sper ca fotbalul să aducă bucurie și distracție și să apropie culturile și națiunile. Sper ca acest Campionat Mondial să meargă bine, în ciuda problemelor de călătorie pe care le-am avut. Și sper ca acestea să nu afecteze calitatea jocului nostru.

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Cu siguranță am avut dificultăți și nu am avut suficient timp să ne adaptăm, dar știu că jucătorii mei sunt foarte determinați să evolueze la cel mai înalt nivel. Pregătirea noastră nu a fost ideală. Cantonamentul ni s-a schimbat de două ori: inițial trebuia să mergem în Statele Unite, apoi ne-am mutat în Mexic. De altfel, vreau să le mulțumesc oamenilor din Mexic. Suntem obișnuiți să transformăm dificultățile în oportunități. Nu ne gândim la nimic altceva decât la bucuria pe care o poate aduce fotbalul”, a declarat selecționerul Iranului.

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Discurs dur al lui Mehdi Taremi

Mehdi Taremi a fost legitimat până în vara lui 2025 la Inter, iar Cristi Chivu a avut puțin timp la dispoziție să îl pregătească. Spre deosebire de Amir Ghalenoei, atacantul a folosit termeni mult mai duri când a descris cum este atmosfera de la Campionatul Mondial, acesta având și experiența turneelor anterioare.

„Nu doar Iranul a fost afectat de aceste probleme; și alții, inclusiv arbitrii, au fost afectați la rândul lor. Am simțit tensiunea din momentul în care am sosit. Evident, nu am parte de aceeași experiență minunată ca la Mondialele anterioare. Deci da, am avut câteva dificultăți, dar chiar și înainte de a ajunge, oamenii nu mai simțeau același entuziasm în așteptarea unui eveniment de o asemenea amploare. Acest gen de tensiune subminează bucuria și, totodată, subminează mesajul pe care FIFA și poporul nostru vor să îl transmită, și anume că fotbalul aduce pacea. Asta este ceea ce am simțit.

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Acest Campionat Mondial ar fi putut oferi o atmosferă mult mai bună decât cea actuală, dar sper ca pe viitor situația să se îmbunătățească pentru toți fanii care participă la o Cupă Mondială, indiferent de echipa pe care o susțin”, a transmis Mehdi Taremi.

Tensiune maximă între spectatori

La ora debutului Iranului, cel puțin 35.000 de suporteri sunt așteptați să poarte steagul interzis de Ayatolahi și să protesteze în jurul SoFi Stadium, așa cum notează . Los Angeles are în gazdă cea mai mare comunitate a diasporei iraniene, iar nu toți dintre aceștia vor fi alături de o echipă națională ce este controlată de guvern.

La antrenamentul oficial, jucătorii au fost duși la Carson Sports Park, iar la scurt timp au fost văzute deja din abundență steaguri dinaintea revoluției islamice din 1979: cele cu simbolul leului și al soarelui, care sunt îndrăgite de toți fiii diasporei iraniene loiali vechii monarhii și contestatari ai Republicii Islamice.

O scenă de-a dreptul ireală s-a consumat pe partea opusă a străzii, unde câțiva contraprotestatari au apărut sfidător cu steagul actual al Iranului: cel care poartă numele lui Allah în centru, înlocuind vechiul simbol al leului și al soarelui. Atmosfera a devenit rapid explozivă, depășind orice limite de siguranță, iar un conflict violent a fost evitat doar datorită unei mobilizări masive a forțelor de ordine.

Federația de la Teheran a solicitat însă ca pe SoFi Stadium să fie interzise steagurile și lozincile considerate ostile, amenințând chiar cu părăsirea terenului. FIFA a acceptat oficial această cerere, considerând aceste însemne drept materiale politice interzise prin regulamentul stadioanelor, dar nimeni nu poate garanta că acestea nu vor trece de control.