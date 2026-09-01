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FCSB traversează unul dintre cele mai complicate momente din ultimii ani, iar înfrângerea cu UTA, scor 1-3, a scos la iveală toate problemele campioanei României. Andrei Vochin, analistul FANATIK SUPERLIGA, a făcut o radiografie dură a formației lui Gigi Becali și a explicat unde au apărut problemele în jocul roș-albaștrilor. În ciuda diferenței uriașe de valoare dintre cele două loturi, FCSB a fost dominată clar de UTA, iar Vochin consideră că unele dintre erorile observate la Târgoviște țin inclusiv de pregătirea tactică a echipei.

Andrei Vochin pune degetul pe problemele FCSB

Analistul FANATIK SUPERLIGA consideră că FCSB repetă anumite greșeli din trecut și că schimbările permanente din echipă nu ajută la construirea unui mecanism stabil. În opinia lui Vochin, Gigi Becali are la dispoziție un lot valoros, însă abundența de jucători buni poate deveni o problemă atunci când aceștia sunt schimbați constant din pozițiile în care dau cel mai bun randament. Vochin a făcut comparația cu perioada în care FCSB a câștigat titlul și a explicat de ce stabilitatea din acea echipă a reprezentat un avantaj important.

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„Nu-i pasă de lucrurile ăstea, țelul lui e să conducă. Un om cu o gândire normală, într-un moment de criză, face ce spunea Einstein – Dacă tu faci lucrurile la fel și ai pretenția să se întâmple altfel, ăsta e cel mai mare semn al prostiei – Practic, dacă vrei să se întâmple altfel lucrurile, trebuie să schimbi ceva. În anii trecuți a avut puterea să bage mâna în buzunar mult mai adânc decât alții ca să ia jucători foarte buni.

În primul sezon, când a luat campionatul, a avut o mare șansă, că n-a avut bancă. Nu avea ce să schimbe în primul an, cel puțin în retur. Fiecare își știa locul, nimeni nu era contestat, aveau un grup de antrenori care știau ce să facă. În al doilea an s-a accidentat Olaru, Lixandru. La FCSB mulți jucători buni încurcă. E tenatația că să-l vezi și pe ăla, pe celălalt, dar cum merge aia. Astfel vrei să faci mai multe schimbări“, a declarat Andrei Vochin, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Mutările de poziții și erorile tactice, analizate de Andrei Vochin după 1-3 cu UTA

Andrei Vochin a analizat, apoi, concret, modul în care au fost utilizați anumite piese din echipa FCSB. Acesta a remarcat mutarea lui Joao Paulo din zona de mijloc în banda dreaptă, dar și modul în care Ofri Arad contribuia la joc atunci când avea libertatea de a ataca spațiile din apropierea careului. Analistul consideră că unele dintre aceste decizii au afectat echilibrul formației și a atras atenția și asupra fazei care a dus la primul gol marcat de UTA.

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„Pe Joao Paulo, din mijlocaș central, l-ai pus fundaș drepta. Ofri Arad, din postura de mijlocaș central, ataca colțurile careului, crea o superioritate în ambele părți. Asta trebuia să facă. Și apoi l-a scos. O fi fost omul accidentat, nu știu, dar senzația este că ăia care joacă mai bine, dar care nu sunt aduși de domnia sa, nu sunt lăsați acolo să joace. Faza primului gol cel puțin se poate regla și a dat vina pe Boutoutau“, a spus analistul FANATIK.

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Vochin a mers mai departe și a explicat o serie de erori de poziționare observate la faza defensivă, considerând că acestea nu mai pot fi puse exclusiv pe seama jucătorilor. În analiza sa, modul în care fundașii au reacționat la deplasările adversarilor a lăsat spații importante în zona centrală.

„Alt principiu. Când joci cu trei fundași, unul dintre ei, că sunt trei, dacă a plecat după vârf, trebuie să te duci cu el până în terenula dvers. Voi ați văzut ce a făcut Batubinsika? S-a dus către Papeau, s-a oprit la jumătatea drumului și a dat cu spatele. Păi asta e chestie de antrenor aici. Până la poziția lui Dawa, uitați-vă ce face Duarte. Batubinsika se retrage, Duarte se duce să prevină intrarea unui jucător din dreapta. Păi unde e pericolul, Duarte? La poartă e, lasă-l pe ăla, unde te duci. Mai ales că extrema dreaptă de la UTA vedea cu Pădurariu sau cu alt jucător. Duarte a făcut pasul spre ei și atunci se mărește spațiul din mijloc. Aici, revin, e chestie de antrenor. Păi și vine Baciu și spune, ceva de genul, că el știa toate lucrurile ăstea, dar ei nu știau“, a continuat Vochin.

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Verdict ironic după 1-3 cu UTA: FCSB are, totuși, un motiv de liniște!

Înfrângerea cu UTA vine și într-un moment în care , unul dintre liderii echipei. Întrebat ce urmează pentru campioana României după plecarea fotbalistului, , dar a explicat și de ce nu vede un asemenea scenariu.

Analistul a pus în balanță valoarea lotului FCSB și cea a formației UTA, subliniind diferența foarte mare dintre cele două echipe din punct de vedere financiar. Tocmai de aceea, consideră că problemele campioanei sunt cu atât mai greu de justificat.

„Nu va retrograda. Am încredere în ei, pentru că au în continuare un lot mai bun decât al multor altora. Ieri, de exemplu, lotul lor a fost de 13 milioane, al celor de la UTA de 5. Tu să ai pe mână un lot de două ori și jumătate mai mare pe mână deâct al adversarului, înseamnă că ai o mare problemă. Din punctul ăsta de vedere situația la FCSB e clară.

La fel, în continuare, cu tot ce se întâmplă acolo, sunt echipe cu probleme de alte feluri și la FCSB nici nu sunt probleme financiare, ceea ce-i va ține pe jucători acolo. Despre asta nu putem vorbi și la alte formații. Dacă nu ar fi toate problemele cu banii și insolvența la alte echipe, FCSB ar avea o mare problemă la modul în care este gestionată“, a încheiat intervenția Andrei Vochin.