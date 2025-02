„Sunt convins că o să ne ajute în play-off”. Victor Angelescu, declarație interesantă despre David Ankeye: „N-a jucat de 2 ani”

David Ankeye a venit în această iarnă la Rapid sub formă de împrumut, iar despre condiția acestuia . Toții ochii sunt ațintiți spre atacantul de la Genoa, iar acesta nu este, încă, la nivelul așteptărilor.

Victor Angelescu, declarație interesantă despre David Ankeye

. Acesta a mărturisit că jucătorul de la Genoa nu are ritm de joc și că nu este pregătit din punct de vedere fizic să ducă un meci întreg.

Acționarul de la Rapid susține că atacantul nigerian ar putea să devină un jucător cheie pentru giuleșteni în play-off, însă acest lucru depinde de minutele date de Marius Șumudică.

“Îmi e greu să vorbesc despre el după 15 minute aseară și după o repriză cu Slobozia. E clar că nu are ritm de joc, știam de când a venit și am văzut de la antrenamente. A jucat foarte puțin în ultimul timp.

Marius știe mai bine câte minut trebuie să îi dea pentru a intra în ritm. El are un fizic bun, o viteză foarte bună, are calități, dar dacă nu are ritm de joc și nu a mai jucat de foarte mult timp, îi va lua ceva timp pentru a reveni.

“Sunt convins că o să ne ajute în play-off”

Poate să îl pună și titular, dar fizic nu are cum să ducă mai mult de 45 de minute, cam așa. Dacă îl pui titular, trebuie să te gândești că o schimbare o vei face la pauză sau maxim în minutul 60.

Este nevoie de câteva meciuri și antrenamente. Sperăm ca în play-off să fie și el mai bine și să ne ajute. Eu sunt convins că o să ne ajute.

Comparația făcută de Angelescu a lui Koljic cu Ankeye

E o diferență între Koljic și Ankeye. Koljic e un atacant mai matur, care știe campionatul României, e în ritm, are altă vârstă.

Ankeye e un jucător tânăr care nu a prea mai jucat în ultimii doi ani. E mai greu și nu are experiența necesară”, a declarat Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.

Victor Angelescu, despre debutul lui Koljic la Rapid