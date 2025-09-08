„Sunt de acord să-l dea!”. Gigi Becali a făcut anunțul final în privința transferului lui Tudose la FCSB

Gigi Becali a dezvăluit că FC Argeș a luat decizia finală în cazul lui Mario Tudose. Nou-promovata ar fi de acord să-l cedeze pe fundașul central de 20 de ani la FCSB, doar că latifundiarul din Pipera vrea să le dea o lecție piteștenilor.

Gigi Becali nu-l mai vrea pe Tudose la FCSB, deși FC Argeș e de acord: „Trebuie să dau o lecție”

Gigi Becali a vrut să-și întărească defensiva la FCSB fie cu transferul lui Leo Bolgado de la CFR Cluj, fie prin aducerea lui Mario Tudose de la FC Argeș. , patronul roș-albaștrilor a mărturisit că nu-i mai vrea pe niciunul dintre cei doi.

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că . De cealaltă parte, FC Argeș s-ar fi decis și ar fi hotărâtă să-l cedeze pe Mario Tudose la FCSB, doar că Gigi Becali a pus stop negocierilor.

„Ce Bolgado? Nu mă mai interesează! Am decis că vreau un fundaș pentru regula U21. Nu-l mai vreau pe Bolgado. Dar nici pe Tudose nu-l mai vreau. Să se învețe minte lumea.

Cei de la FC Argeș spun acum că sunt de acord să-l dea, dar nu mai vreau eu. Trebuia să dau o lecție de asta. Când dau banii, lumea trebuie să accepte și să stea drepți! Inițial au spus că să vedem, că nu știu ce.

„Eu le pun banii pe masă și trebuie să accepte. Să se învețe minte”

Acum spun că jucătorul vrea să plece, că nu știu ce cu tatăl lui… Ei vor acum să-l dea, dar nu mai vreau eu! Ca să dau un exemplu. Eu le pun banii pe masă și trebuie să accepte.

Să se învețe minte! Faci ca Becali. Să stea toți drepți când sună Becali. De asta e FCSB, «Faci Ce Spune Becali». La revedere, tată! Cu Becali nu te joci. Nu o să mai iau niciun fundaș”, a declarat Gigi Becali, conform .