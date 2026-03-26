„Sunt deplasate mai multe facilități militare”. Ce se întâmplă la granița României cu Ucraina după ce o dronă rusească s-a prăbușit în Tulcea și a ars vegetația

Noaptea de miercuri spre joi, 25 spre 26 martie 2026, a adus din nou neliniște la granițele României. Județul Tulcea a fost în alertă după ce o dronă a pătruns în spațiul aerian național și s-a prăbușit în apropiere de localitatea Parcheș. Incidentul nu s-a soldat cu victime sau pagube materiale, însă tensiunea resimțită de populație și mobilizarea autorităților au crescut.

Dronă rusească prăbușită în Tulcea. Panică uriașă. Ce se întâmplă

Totul s-a petrecut într-un interval de timp scurt, dar intens, în miezul nopții. În jurul orei 00:16, două avioane F-16 au decolat de la Baza 86 Borcea pentru a monitoriza situația aeriană, după ce Rusia lansase un nou val de atacuri cu drone asupra unor obiective din Ucraina, în apropierea graniței cu România. La doar câteva minute distanță, mecanismul de alertare a fost pus în mișcare. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar la ora 00:35, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaj RO-Alert.

Sunetul notificării a fost dublat de zgomote puternice auzite de oameni, suficient cât să genereze panică. Potrivit ISU Tulcea, cel puțin zece apeluri au fost înregistrate la 112, majoritatea venite din municipiul Tulcea, de la persoane care cereau explicații și confirmări. Pentru mulți, a fost încă o noapte în care războiul de peste graniță nu mai părea atât de departe.

Drona nu a făcut victime, dar a ars o suprafață de vegetație

La ora 00:44, scenariul s-a concretizat: o dronă deviată de apărarea antiaeriană ucraineană a intrat în spațiul aerian românesc pe o distanță de aproximativ patru kilometri. Traiectoria s-a încheiat la circa doi kilometri de localitatea Parcheș, unde aparatul s-a prăbușit într-o zonă nelocuită. Echipele de intervenție ajunse la fața locului au descoperit resturi de dronă și o suprafață de vegetație arsă, semn clar al impactului.

Zona a fost imediat securizată, iar oamenii, așa cum am subliniat în rândurile de mai sus, sunt mai panicați ca niciodată. În exclusivitate pentru FANATIK, expertul în securitate Cristian Barna explică de ce aceste episoade s-au întețit în această perioadă. Totul are legătură cu strategia (aparent destul de previzibilă) a Rusiei mai ales în timpul primăverii.

Rusia a început ofensiva de primăvară

„Nu e un secret faptul că a început acea ofensivă de primăvară-vară a Federației Ruse împotriva Ucrainei și, ca atare, s-au întețit pe toate fronturile, inclusiv în partea asta de sud, unde Federația Rusă se pregătește să blocheze din nou tot ce ar însemna transporturile de cereale pe care Ucraina le poate face prin porturile Reni și Ismail, pe Dunăre și pe lângă litoralul românesc și bulgar”, explică Cristian Barna, pentru FANATIK.

Zona Tulcea nu e o țintă directă, ci o zonă de tranzit cu risc colateral, ne mai precizează Barna, insistând pe importanța dată de culoarele de cereale din zonă. România e într-o poziție geografică sensibilă, iar asta vine la pachet cu riscuri inevitabile și tocmai de aceea autoritățile s-au mobilizat mult mai bine de data aceasta.

„Sunt deplasate mai multe facilități militare”

„La mare sunt deplasate mult mai multe facilități militare, atât de supraveghere cât și de reacție și ripostă împotriva încălcării spațiului aerian al României”, explică expertul. De altfel, mobilizarea militară din zonă este vizibilă. Sistemele de apărare au fost suplimentate, iar poliția aeriană este mult mai activă decât în urmă cu câteva luni. „E clar că zona Tulcea e mai bine apărată acum, pentru că a fost deplasată multă tehnică militară. Avem acolo suplimentat tot ce înseamnă poliție aeriană, avem și baterii de rachete antiaeriene care să intervină. Zona e mult mai protejată”, adaugă Barna.

Cu toate acestea, nici cea mai bună infrastructură militară nu poate elimina complet riscul. Realitatea este că, într-un în imediata vecinătate, incidentele de acest tip pot apărea oricând. Iar aici intervine un alt element esențial: comunicarea cu populația.

Expertul în securitate Cristian Barna spune că autoritățile trebuie să meargă printre oameni ca să îi liniștească

Mesajele de tip RO-Alert au devenit o obișnuință la , însă analistul ne spune că nu e suficient. Oamenii au nevoie ca reprezentanții statului să meargă fizic, acolo, pentru a-i liniști. „E important ca autoritățile române să reușească să activeze bine și să gestioneze reacțiile. Să știe exact când te afli în situația în care o dronă se apropie de teritoriul românesc”, susține Barna.

Mai mult decât atât, Barna vorbește despre un concept mai puțin discutat în spațiul public: reziliența societală. Cu alte cuvinte, capacitatea oamenilor de a înțelege și de a gestiona astfel de situații fără panică. „Ar trebui să se deplaseze și în zonă destul de des echipaje ale armatei, ale poliției, să discute cu oamenii, să le explice ce se întâmplă, ce înseamnă interceptarea unor astfel de drone”, spune expertul.