“Sunt dezamăgit de Gâlcă, de jucători, dar și de noi toți!”. Victor Angelescu rupe tăcerea despre haosul de la Rapid: “E anormal să ai atâtea accidentări”

. Giuleştenii şi-au dinamitat şansele de a prinde barajul pentru Conference League şi au nevoie de jocul rezultatelor, plus de o prestaţie foarte bună în ultimele două etape ca să mai poată spera. Echipa lui Gâlcă a fost lider după prima etapă de play-off, dar riscă să încheie pe 5 sau 6.

Victor Angelescu, despre haosul de la Rapid: „Sunt dezamăgit de Costel Gâlcă, de staff, de toată lumea”

Victor Angelescu a rupt tăcerea după . Preşedintele clubului a declarat la FANATIK SUPERLIGA că este dezamăgit de Costel Gâlcă, dar şi de jucători, spunând că numărul uriaş de accidentări este inexplicabil pentru un club profesionist de talia giuleştenilor:

„S-a ştiut de la început că obiectivul a fost cupele europene. Eu doream să ne batem la titlu, pentru că suntem Rapid. Eram pe locul 1 după prima etapă de play-off, cum să nu ne gândim la titlu? Nu a fost o greşeală să spunem asta. Din punctul de vedere al accidentărilor am stat foarte slab. O să facem o retrospectivă tot sezonul. E clar că a fost o problemă. La un moment dat, cred că am avut doar patru jucători care nu s-au accidentat niciodată. Din 30 de jucători să ai doar patru fără probleme medicale într-un sezon…

Rezultatul nu este unul satisfăcător, să ai o jumătate de echipă indisponibilă. Mereu am avut 5-6 jucători indisponibili. Sunt dezamăgit de toată lumea. Sunt dezamăgit şi de Costel Gâlcă şi de staff. Sunt dezamăgit şi de jucători. Sunt dezamăgit de toţi. Mai avem doar şanse matematice, dar trebuie să şi jucăm ceva ca să putem să câştigăm”, a spus Angelescu.

Preşedintele Rapidului anunţă schimbări importante: „Jucătorii trebuiau să facă mai mult”

Preşedintele Rapidului a declarat că situaţia este suportată cu greu atât de oficiali, cât şi de jucători, în condiţiile în care lotul a fost întărit în iarnă şi s-au făcut investiţii importante. A precizat că la finalul sezonului se va face o retrospectivă şi vor exista schimbări importante:

„Suportăm cu greu. După atâtea înfrângeri, ce stare de spirit poţi să ai? Nu poţi fii bine. Nu ştiu dacă de la jucători. Noi am aduşi jucători în iarnă. Se spunea că am făcut una dintre cele mai bune campanii. I-am adus pe Moruţan, pe Paraschiv. Jocul nu e ceea ce trebuie, în primul rând. Nu jucăm decât după ce luăm gol. După atâtea înfrângeri ce putem să spunem? Avem mulţi accidentaţi, dar asta e o chestie internă. Să ai 11 jucători indisponibili nu e o chestie normală. Trebuie să fim realişti, după meciul cu Dinamo nu am jucat decât 30 de minute. După ce luam un gol sau două, ne trezeam şi noi. S-a pierdut ceva.

Toată lumea e vinovată într-o anumită măsură. Jucători, antrenori şi conducere… Aşteptăm să se termine sezonul şi să tragem nişte concluzii. Jucătorii trebuiau să facă mai mult, să arate o altă atitudine. Poate nici noi n-am ştiut să gestionăm play-off-ul. Am început cu dreptul, eram pe locul 1, dar după două rezultate proaste am început să jucăm cu frică”, a spus Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.

Cum a reacţionat Dan Şucu după seria dezastruoasă: „E dezamăgit! Am fost atâta timp pe locul 1”

Victor Angelescu a precizat că lotul este mai bun decât cel din sezonul precedent, dar nu poate să găsească motivele colapsului din play-off. Aşteptările erau ca Rapid să fie în lupta pentru titlu, iar acum există şanse foarte mari ca giuleştenii să rateze accesul în cupele europene:

„Teoretic avem un lot mai bun ca anul trecut. Am adus jucători care ar fi trebuit să îmbunătăţească lotul. Este o chestie mentală şi nu găsim soluţia să ieşim din ea. N-ai cum să stai bine mental. Ar fi trebuit să ne trezim. În fiecare săptămână noi pierdem meciuri. E şi menirea antrenorului şi a staff-ului. Au fost jucători care nu au mai performat în play-off.

Nu cred că e o frică de succes, dar ceva s-a rupt. La acel meci de acasă cu U Cluj a fost o dezamăgire foarte mare. Teoretic eram pe locul 1 la finalul etapei. Ne-au întors şi noi mereu am avut o problemă cu U Cluj. Am avut accidentări, jucători ieşiţi din play-off. Suportăm din greu, mai sunt două etape, vedem dacă avem o şansă pentru baraj după Dinamo – FC Argeş.

Ne aşteptam să ne batem la titlu sau măcar să mergem în cupele europene. E o dezamăgire foarte mare. Noi, ca şi conducere, nu avem cum să nu avem partea noastră de vină. Poate sunt lucruri pe care puteam să le facem mai bine. Cel puţin în play-off au fost nişte lucruri care nu trebuiau să se întâmple: conflictul cu Dobre, lucruri care puteau fi gestionate mai bine. Dan Şucu este dezamăgit că am fost atâta timp pe locul 1 şi acum avem doar şanse matematice”, a spus preşedintele Rapidului.