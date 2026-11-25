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Alexandru Fosa, impresarul lui Petru Popescu, este fericit că a reușit să-l convingă pe Gigi Becali să-l cumpere pentru 250.000 de euro pe fotbalist. Recunoaște că a încercat și în trecut să-l transfere pe Popescu în Superliga, însă a fost refuzat sistematic. A avut noroc cu Gigi Becali, care a decis în nici două ore să plătească 250.000 de euro pe jucătorul din Republica Moldova.

Petru Popescu a trecut peste noapte de la minifotbal la FCSB, prin voința lui Gigi Becali

Totodată, Fosa recunoaște că este fan FCSB, astfel că această mutare este și o reușită personală. „Petru e un băiat fantastic, un copil minunat. Eu, personal, l-am cunoscut acum șase ani. Știm foarte bine, era perioada COVID-ului, după care a urmat conflictul acesta din Ucraina. Jucam și eu fotbal la nivel de amatori, iar băiatul, ca să se mențină în formă, a venit să joace la un turneu de minifotbal, unde erau mai mulți foști internaționali. Eu, când l-am văzut, am zis: «Măi, copilul ăsta nu joacă nicăieri? E imposibil!».

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Am zis să facem cumva. El nu avea documente de la Federația Rusă, nu putea fi legitimat. Până i-am obținut documentele acelea a durat un pic, apoi a ajuns la Petrocub, la națională, iar Dumnezeu ne-a întins o mână și a ajuns la FCSB. La mine nu există seară în care să nu mă uit la ce s-a discutat în presa din România.

. Am vorbit cu Meme în urmă cu un an și mi-a zis: «Uite, noi căutăm un alt profil, l-am studiat, dar nu e pe placul nostru». Am discutat și cu Niculescu, care mi-a zis: «Uite, ne place, dar nu e pentru noi»”, a dezvăluit impresarul jucătorului, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

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Gigi Becali s-a convins singur că trebuie să-l transfere pe Petru Popescu în nici două ore

Transferul care i-a făcut pe mulți să se mire a fost posibil după ce Gigi Becali a urmărit personal un videoclip cu evoluțiile atacantului. Cel mai probabil nu s-a consultat cu nimeni, după cum menționează și Sabin Ilie, prezent și el în emisiune.

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„La un moment dat, după meciul cu Kazahstan, în care a marcat trei goluri, am zis că acum e momentul lui, că, dacă nu profităm acum de pasa lui bună, am putea să pierdem momentul. El era tare dornic să se afirme în alt campionat, aici se plictisea.

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«Uite, Petru Popescu, poftim, ai aici un video, uită-te la el! E un copil foarte bun, merită o șansă. Te rog frumos, hai să-l încercăm!». Mi-a spus: «Bine, te sun într-o oră, vorbesc cu cei din club». M-a sunat în jumătate de oră, cred. M-a întrebat cât ar costa.

Petrocub era dispusă să se despartă de el pentru 150.000. Dar mai aveau oferte din Federația Rusă și Kazahstan. Le-am spus: «Măi, FCSB e o șansă foarte bună, mai ales că își dorește să fie aproape de casă. Este un club mare. Îl ducem în Kazahstan, cine se mai uită la el? În Rusia știți foarte bine situația. FCSB e cea mai bună oportunitate».

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Gigi mi-a spus: «250.000, 10.000 salariu». Nu am mai negociat. Puteam să cer, dar am crezut că, dacă o să se afirme, clubul o să-i mărească și salariul. Dacă am avut cuvântul lui nea Gigi, m-am urcat în mașină și am venit. Simplu!

Aici avea un salariu de aproximativ 4.000-4.500. M-a întrebat de salariu, mi-a zis 10.000. Am încercat cumva să obțin poate puțin mai mult, dar mi-a zis: «Hai că-ți dau 10.000». Nu a durat mult, n-am vrut să insist. Pentru mine era mulțumitor faptul că Petru va fi transferat. A durat cam două ore, timp în care am discutat cu patronul clubului și cu nea Gigi. Eu cred, totuși, că s-a mai consultat cu cineva până l-a luat pe Petru. Prin succesul lui Petru demonstrăm că se poate și oferim o trambulină pentru copiii din Republica Moldova care vor să devină fotbaliști. Dar cine se uită la campionatul moldovenesc? Nimeni!”, a completat impresarul fotbalistului.