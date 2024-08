, și a mărturisit că este gata de Champions League. Pe lângă faptul că s-a întors la echipa de suflet, un alt lucru a fost important pentru a reveni la formația lui Gigi Becali.

“Sunt fericit că m-am întors acasă!” Florin Tănase, primele declarații după ce a revenit la FCSB

În cadrul primului interviu pe care după ce a revenit la FCSB s-a putut observa fericirea pe care jucătorul a arătat-o. Atacantul se simte foarte bune că s-a întors la echipa cu care ține încă din copilărie.

Pe lângă oportunitatea de a juca în cupele europene și în tricoul echipei preferate, Tănase a mărturisit și faptul că fanii clubului au contat în alegerea sa de a reveni. Fotbalistul de 29 de ani susține că alături de suporteri, echipa poate realiza lucruri importante în acest sezon.

“Sunt fericit că m-am întors acasă! M-am întors la echipa pe care o iubesc de mic copil. Mă simt bine. Nu îmi este greu să mă integrez în echipă, pentru că pe majoritatea îi cunosc, iar pe ceilalți i-am cunoscut în ultimele două luni.

Contează foarte mult, mai ales când ești de suporteri. Mereu mă opreau suporterii să îmi zică să mă întorc. Pentru mine este ceva extraordinar și sper să am evoluții la fel de bune ca în trecut. Și împreună cu fanii să avem rezultate bune. Cu ajutorul și sprijinul lor putem să reușim.

Contează foarte mult această experiență de a câștiga titlul și îți dă un plus de încredere și de maturitate. Cu siguranță jucătorii de aici sunt la un nivel bun.

Am trăit meciul cu Sparta Praga intens, ca orice stelist. Din păcate, nu am reușit să câștigăm, dar jocul echipei ne dă încredere foarte mare. Pentru că am făcut un joc solid într-o atmosferă foarte grea. Eu sunt încrezător că putem să trecem de acest tur.

“Cu ajutorul suporterilor putem să accesăm Champions League”

Da, nu ne-am mai întâlnit cu această fază (n.r. play-off Champions League) de vreo 8 ani. O să fie foarte frumos dacă vom trece în următorul tur și cu ajutorul suporterilor putem să accesăm Champions League.

Îmi doresc foarte mult să fac lucruri bune, atât individual, dar important este să te pui în slujba echipei și să faci totul pentru ca echipa să câștige. Nu poți să ieși în evidență în fiecare meci. Important este ca echipa să fie victorioasă.

O să fie un sentiment plăcut (n.r. să fie aplaudat de fani când intră pe teren). Sunt nerăbdător și este un lucru frumos să joc la echipa cu care ai ținut de mic și să fii apreciat de către suporteri”, a declarat Florin Tănase, pe .