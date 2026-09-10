Sport

Mikel Arteta semnează și devine unul dintre cei mai bine plătiți antrenori: „Sunt fericit!”

Mikel Arteta este antrenorul care a readus Arsenal înapoi pe culmile fotbalului englez. Antrenorul spaniol este gata acum să își pună semnătura pe un nou contract.
Mihai Dragomir
10.09.2026 | 18:30
Mikel Arteta semneaza si devine unul dintre cei mai bine platiti antrenori Sunt fericit
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Unde își continuă Mikel Arteta cariera de antrenor. Foto: Hepta.
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Mikel Arteta (44 de ani) a condus-o sezonul trecut pe Arsenal spre primul titlu în Premier League după 22 de ani de „secetă”. Tot el i-a dus pe „tunari” în finala Champions League din stagiunea trecută. Acum, la aproape 7 ani de când a ajuns pe „Emirates” ca antrenor, el semnează un nou contract.

Mikel Arteta semnează prelungirea cu Arsenal

Arsenal a început cu dreptul noul sezon competițional. „Tunarii” au pus mâna pe Supercupa Angliei, au bifat 3 victorii din 3 meciuri în Premier League și au debutat cu dreptul și în noua ediție de Champions League. Clubul londonez se află într-o adevărată ascensiune, iar așteptările au crescut enorm după cele mai recente performanțe atinse.

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Aflat pe banca tehnică a echipei din decembrie 2019, Mikel Arteta are toată încrederea conducerii lui Arsenal. Conform BBC, superiorii săi i-au înaintat deja o prelungire de contract, pe care el o va semna. „Toată lumea se simte liniștită că termenii contractului nu vor fi o problemă, pentru că voința mea este cu siguranță să fiu aici și sunt foarte fericit aici. Sentimentul meu de la club este același. De aceea toată lumea face lucrurile într-un mod foarte organic”, a declarat recent antrenorul lui Arsenal, care mai are două luni valabile din actuala înțelegere.

Contract beton pentru Mikel Arteta oferit de Arsenal

Sursa menționată mai precizează și că Arteta se poate aștepta să devină unul dintre cei mai bine plătiți manageri din fotbalul mondial odată își pune semnătura pe noul contract cu „tunarii”. Arsenal îl va remunera astfel cu 10 milioane de lire sterline pe sezon, plus încă 5 milioane de lire sterline după calificarea ulterioară în fazele eliminatorii din Liga Campionilor.

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La momentul actual, cei șase ani petrecuți de Arteta pe „Emirates” îl fac deja, de departe, managerul cu cel mai lung mandat din Premier League dintre toți tehnicienii aflați în ligă. Noul său contract îl va aduce mai aproape de un deceniu în nordul Londrei, perioadă de timp cu care puțini antrenori se pot lăuda la un singur club.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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