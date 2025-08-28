Sport

“Sunt foarte fericită” Emma Răducanu, mesaj clar după ce l-a văzut pe prietenul Carlos Alcaraz tuns zero

Britanica, care a jucat la dublu mixt cu tenismenul spaniol, s-a poziționat de partea aceastuia în controversa iscată de noul său look
Catalin Oprea
28.08.2025 | 08:15
Sunt foarte fericita Emma Raducanu mesaj clar dupa ce la vazut pe prietenul Carlos Alcaraz tuns zero
SPECIAL FANATIK
Emma Raducanu s-a pozitionat de partea prietenului Carlos Alcaraz FOTO colaj fanatik

Carlos Alcaraz a șocat la US Open, unde apărut cu un look complet schimbat. S-a ras pe cap și a stârnit controverse privind noua sa înfățișare, mai ales printre colegii din circuitul masculin.

ADVERTISEMENT

Emma Răducanu îl susține pe Alcaraz

Diferența față de cum apăruse spaniolul acum câteva zile, când a jucat la dublu mixt cu Emma Răducanu, a fost radicală. El a renunțat la podoaba capilară și la barbă, iar prietenul lui, americanul Frances Tiafoe l-a catalogat ca fiind teribil, într-un sens negativ.

Nu de aceeași părere a fost și Emma Răducanu, care este feblețea spaniolului. Aceasta a fost întrebată cum i se pare noul look al spaniolului și fără ezitare a punctat într-o notă pozitivă.

ADVERTISEMENT

“Cred că îl prinde foarte bine. Dar orice ar face, nu îi va afecta jocul de pe teren. Sunt doar fericită să-l văd bucurându-se de ceea ce face. Cred că Frances Tiafoe a fost cam dur cu el”, a spus Răducanu.

Britanica va juca împotriva Elenei Rîbakina

Emma a trecut în turul al treilea la US Open. A câștigat fără emoții meciul cu indonezianca Janice Tjen, scor 6-2, 6-1. În runda următoare, Răducanu o va înfrunta pe campioana de la Wimbledon 2022, Elena Rîbakina.

ADVERTISEMENT
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după...
Digi24.ro
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după o femeie cunoscută online. Planul său elabor

Și Carlos Alcaraz a trecut în turul al treilea. Spaniolul arată o formă excelentă și se anunță un pretendent serios la câștigarea trofeului. Carlos Alcaraz a cedat doar patru game-uri în victoria categorică împotriva lui Mattia Bellucci, numărul 65 mondial, de care a trecut în doar o oră și 38 de minute cu 6-1, 6-0, 6-3.

ADVERTISEMENT
Unic în lume! ”Bijuteria” de un miliard de euro e gata în proporție...
Digisport.ro
Unic în lume! ”Bijuteria” de un miliard de euro e gata în proporție de 99,9% și au apărut imaginile cu ”cireașa de pe tort”

Spaniolul va juca mai departe cu un alt italian, Luciano Darderi, cap de serie numărul 32. Carlos Alcaraz (22 de ani) are deja cinci titluri de Grand Slam. Anul acesta a ajuns la 56 de victorii și are deja 6 trofee. Dintre toate victoriile sale, 23 dintre ele au fost pe hard court, suprafață pe care se joacă și US Open.

Sorna Cîrstea și Jaqueline Cristian joacă azi

Ultimele jucătoare din România prezente pe tabloul principal de la US Open joacă azi. Sorana Cîrstea o întâlnește pe Karolina Muchova, iar Jaqueline Cristian se duelează cu Asley Krueger. Meciurile pot fi urmărite live pe FANATIK.RO.

ADVERTISEMENT
Cine este bașkanul lui Istanbul Bașakșehir: căsătorit cu nepoata lui Erdogan! Tatăl său...
Fanatik
Cine este bașkanul lui Istanbul Bașakșehir: căsătorit cu nepoata lui Erdogan! Tatăl său a rămas cu gura căscată la Craiova
Live Video US Open 2025. Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian joacă azi pe...
Fanatik
Live Video US Open 2025. Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian joacă azi pe un munte de bani! Le ce oră încep meciurile româncelor
Turcii au vorbit și la cină de Craiova – Trnava. Ce le-a explicat...
Fanatik
Turcii au vorbit și la cină de Craiova – Trnava. Ce le-a explicat antrenorul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Vrea să plece ”cât mai repede și cu orice preț” de la FCSB!...
iamsport.ro
Vrea să plece ”cât mai repede și cu orice preț” de la FCSB! Jucătorul s-a săturat de criticile lui Gigi Becali
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!