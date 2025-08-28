“Sunt foarte fericită” Emma Răducanu, mesaj clar după ce l-a văzut pe prietenul Carlos Alcaraz tuns zero

Carlos Alcaraz a șocat la US Open, unde apărut cu un look complet schimbat. S-a ras pe cap și a stârnit controverse privind noua sa înfățișare, mai ales printre colegii din circuitul masculin.

ADVERTISEMENT

Emma Răducanu îl susține pe Alcaraz

Diferența față de cum apăruse spaniolul acum câteva zile, când a jucat la dublu mixt cu Emma Răducanu, a fost radicală.

Nu de aceeași părere a fost și Emma Răducanu, care este feblețea spaniolului. Aceasta a fost întrebată cum i se pare noul look al spaniolului și fără ezitare a punctat într-o notă pozitivă.

ADVERTISEMENT

“Cred că îl prinde foarte bine. Dar orice ar face, nu îi va afecta jocul de pe teren. Sunt doar fericită să-l văd bucurându-se de ceea ce face. Cred că Frances Tiafoe a fost cam dur cu el”, a spus Răducanu.

Britanica va juca împotriva Elenei Rîbakina

Emma a trecut în turul al treilea la US Open. A câștigat fără emoții meciul cu indonezianca Janice Tjen, scor 6-2, 6-1. În runda următoare, Răducanu o va înfrunta pe campioana de la Wimbledon 2022, Elena Rîbakina.

ADVERTISEMENT

Și Carlos Alcaraz a trecut în turul al treilea. Spaniolul arată o formă excelentă și se anunță un pretendent serios la câștigarea trofeului. Carlos Alcaraz a cedat doar patru game-uri în victoria categorică împotriva lui Mattia Bellucci, numărul 65 mondial, de care a trecut în doar o oră și 38 de minute cu 6-1, 6-0, 6-3.

ADVERTISEMENT

Spaniolul va juca mai departe cu un alt italian, Luciano Darderi, cap de serie numărul 32. Carlos Alcaraz (22 de ani) are deja cinci titluri de Grand Slam. Anul acesta a ajuns la 56 de victorii și are deja 6 trofee. Dintre toate victoriile sale, 23 dintre ele au fost pe hard court, suprafață pe care se joacă și US Open.

Sorna Cîrstea și Jaqueline Cristian joacă azi

Ultimele jucătoare din România prezente pe tabloul principal de la US Open joacă azi. Meciurile pot fi urmărite live pe FANATIK.RO.