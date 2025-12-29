„Sunt idiot să aduc pe unul ca Gâlcă sau Coelho care mănâncă bani?”. Gigi Becali, decizie finală despre Charalambous la FCSB

ADVERTISEMENT

După un start de campionat mult sub așteptări, FCSB a încheiat anul 2025 cu trei victorii consecutive și a reintrat în calcule atât pentru un loc în play-off, cât și pentru o calificare în primăvara europeană. După victoria cu Rapid, 2-1, Gigi Becali i-a criticat pe antrenorii primelor două clasate din Superligă, Filipe Coelho și Costel Gâlcă, afirmând că aceștia „mânâncă bani”.

Gigi Becali, atac la Costel Gâlcă și Filipe Coelho

Gigi Becali a dezvăluit de ce nu ar oferi autoritate la FCSB unor antrenori precum Costel Gâlcă sau Filipe Coelho. „Voi lăsați milioanele voastre pe mâna altuia, care face ce vrea el. Chiar dacă pierde meciul, primește salariu. Păi, cum adică, tu, Gâlcă, tu ai pierdut meciul. Primești salariu?

ADVERTISEMENT

Cum să primești salariu dacă tu le pierzi. Mai pierzi un meci, dar tu, anul trecut, nu ai câștigat nimic. Nici bani nu ai adus în club. La mine, îmi aduc bani în club. De aia conduc eu, că mi-am adus bani, zeci de milioane, anul trecut. Mi-am adus bani anul acesta. Păi, ce, sunt idiot, să-l aduc pe unul ca Gâlcă sau Coelho, care mânâncă bani? Nu, bă, nu.

Eu sunt stăpân și îmi aduc bani mie, în buzunarul meu. Așa face Domnul. ‘Nu te lua după ei, stai și stăpânește averea ta dacă vrei să câștigi bani! Nu lăsa averea ta pe mâna străinilor și slujitorilor!’ ”, a afirmat patronul celor de la FCSB la FANATIK SUPERLIGA. Tehnicianul FCSB-ului, , este pe locul 2 într-un clasament al celor mai longevivi antrenori din Superliga, fiind depășit doar de Robert Ilyes, care a fost numit la Csikszereda cu 11 zile înainte ca antrenorul cipriot să preia banca „roș-albaștrilor”.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, dezvăluiri despre perioada petrecută de Costel Gâlcă la FCSB

Gigi Becali nu ar mai fi dispus să colaboreze în acest moment cu , însă tehnicianul s-a aflat în trecut pe banca FCSB-ului, având rezultate impresionante. În vara lui 2014, fostul mijlocaș era numit în locul lui Laurențiu Reghecampf, iar în singurul său sezon pe banca echipei, FCSB a cucerit o „triplă” pe plan intern: titlul, Cupa și Cupa Ligii.

ADVERTISEMENT

Chiar și în acest context, Gâlcă a părăsit echipa la finalul stagiunii. „Gâlcă, care el zice că era atâta… din pușcărie îi comandam. El nu a făcut din libertate, dar din pușcărie a făcut. S-a opus și i-a venit sfârșitul. I-am spus să joace cu sau fără Varela. La Iași noi trebuia să câștigăm meciul, că dacă nu câștigam, titlul mergea la ASA Tg. Mureș. I-am zis să joace fără Rusescu, sau cu el, nu mai știu.

El a zis da cu două ore înainte, am făcut cu el echipa. Contractul lui se terminase, nu îi propusesem încă prelungire. Așteptam să vedem ce se întâmplă. Și el, când a văzut că e ultimul meci, nu mai are contract, doi jucători pe care îi stabilisem eu nu i-a băgat. Și atunci i-a venit sfârșitul, definitiv, că nu mai calcă niciodată la mine”, afirma Gigi Becali în octombrie 2024, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT