Sunt implicate serviciile în aceste alegeri prezidențiale? Fost șef la SIE dă cărțile pe față: ”Mă raportez la experiența mea”

Invitat la Testul Puterii cu Denise Rifai, Silviu Predoiu a vorbit despre precedentele, dar și actualele alegeri prezidențiale, spunându-și părerea despre posibilele implicări ale serviciilor secrete în procesul electoral.

S-au implicat sau nu serviciile secrete în alegerile prezidențiale din România

După , aceasta din urmă rămânând fără susținerea propriului său partid în favoarea lui Nicușor Dan, Silviu Predoiu, din calitatea sa de fost director al SIE, a vorbit despre o posibilă implicare a serviciilor în alegerile prezidențiale.

„Mă raportez la experiența mea și la ceea ce văd dincolo de relatările de presă. Eu nu regăsesc serviciile ca fiind implicate în această campanie. Regret că au fost folosite și invocate în mod sistematic de politic în sprijinul deciziei de anulare a alegerilor din noiembrie. Când ele au fost solicitate, se prezintă niște rapoarte. Punct. Iar rapoartele serviciilor au fost cât se poate de explicite, dincolo de ce a fost anonimizat în ele. Nu am văzut o implicare și în principiu nici n-ar trebui să vedem, pentru că serviciile nu au niciun fel de atribuțiuni pe linia alegerilor în România”, a declarat Silviu Predoiu, candidat la alegerile prezidențiale din mai 2025.

Silviu Predoiu, despre retragerea susținerii USR pentru Elena Lasconi

În ceea ce privește poziția sa față de ultimele evenimente politice, Silviu Predoiu consideră că Elena Lasconi se dorea îndepărtată de poziția de președinte al statului român. Totuși, , chiar dacă a primit tot sprijinul USR-ului, inclusiv financiar.

„E un paradox. Cei care l-au gonit pe domnul Nicușor Dan din partid, în urma conflictului pe tema familiei tradiționale, acum îl redescoperă. Este o lipsă de coerență crasă, inclusiv motivul invocat, poziția în sondaje. Toată lumea spune, am înțeles ce s-a întâmplat în noiembrie, am înțeles ce voia publicul. Dacă tot am înțeles, toți, am înțeles cât de false au fost sondajele de opinie, cât de manipulatoare, am înțeles că sondajele de opinie au avut legătură aproape egal cu zero cu rezultatul final, de ce acum sondajele de opinie ar fi mai bune decât cele greșite de atunci? Deci, mi se pare că e doar un pretext să plece doamna Lasconi.

Mi se pare o altă naivitate chestiunea aceasta cu să susținem un candidat pro-occidental. Să nu ne jucăm cu suveraniștii, să nu lăsăm să ne învingă divizându-ne. Ce ar fi să susținem noi un candidat competent? Să o lăsăm cumva, că la noi nu știm cine e suveranist și cine este occidental. Suveraniștii vor sprijinul Statelor Unite, ce să vezi? Țipă toată ziua că ei vor izolaționism, vor să fie noi până noi înșine, dar au nevoie disperată și îi vedem. de sprijinul administrației Trump. Un suveranist nu are nevoie de afară. Iar pro-occidentalii îi dau bătaie cu Ucraina și cu… Haide să nu mai vorbim de pro sau de anti. Hai să vorbim de pro-român și de calificat, de competent.

Din interpretarea mea, eu am văzut fruntașii USR încă din campania trecută strâmbând al naibii de tare din nas când doamna Lasconi reușea să dea niște răspunsuri care derutau pe toată lumea. Când nu era clar cine-i ONU, cine-i NATO, cum se face, cum se drege. Cred că și-au dat seama de atunci că există o problemă. Când doamna Lasconi recunoștea că nu știe prea multe, dar promitea că o să învețe după ce ajunge la Cotroceni. Sunt de acord că sunt niște răspunsuri de natură ați da niște bătăi de cap serioase. Dar era cam târziu”, a mai afirmat Silviu Predoiu la Testul Puterii, emisiune ce poate fi vizionată și live pe canalele oficiale de Facebook și ale FANATIK.ro.

