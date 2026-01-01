„Sunt încă victime înăuntru, care sunt efectiv carbonizate, n-au putut fi dezlipite de pe podea”. Mărturia cutremurătoare a românului care a scos morții și răniții din clubul din Elveția

ADVERTISEMENT

George Guraliuc, un rămân stabilit în Elveția, la Crans-Montana, și care locuiește chiar în apropiere de localul unde a avut loc tragedia de Anul Nou, a povestit cum a intervenit pentru salvarea victimelor. Acesta a descris momentele de groază după explozia din noaptea de Anul Nou, povestind că localul era apoi plin de trupurile carbonizate ale victimelor.

Mărturia românului care a scos morții și răniții din clubul din Elveția

George Guraliuc a povestit că în momentul exploziei venea acasă cu copilul și soția și că, după ce a auzit explozia în barul de lângă locuința sa a coborât și a sărit să ajute victimele incendiului.

„Am fost în jurul orei 01.30. S-a produs o explozie în acest bar. Am auzit bubuitura și am coborât să văd ce se întâmplă. Am văzut cum ieșeau oameni arși din local și atunci am intrat înăuntru și am încercat să scot cât mai multe persoane. Erau foarte, foarte mulți oameni. Enorm de mulți.

Peste 80 de persoane am scos numai eu, care erau cu semne vitale, și alți oameni care au murit apoi.

Forțele de intervenție au venit foarte repede, însă situația a fost de așa natură că nu au putut ajunge la toți. Înăuntru este o catastrofă totală. Totul s-a distrus.

Sunt încă victime înăuntru, care sunt efectiv carbonizate și n-au putut fi dezlipite de pe podea”, a spus acesta la Digi24, întrebat fiind despre prezența unui cort alb instalat de autoritățile elvețiene în fața localului distrus.

Zeci de victime carbonizate în local

Acesta a povestit apoi că , și că printre acestea se aflau și familii întregi cu copiii veniți să sărbătorească Anul Nou în localul popular.

Până la ora actuala autoritățile elvețiene nu au avansat cifre oficiale privind numărul morților, dar au spus că este vorba de „zeci”. MAE italian a avansat cifra de 40. George Guraliuc a spus că

„Tavanul a fost plin cu plastic și oamenii s-au lipit de acea podea efectiv. Foarte mulți oameni nu au intervenit pentru că erau speriați. Erau în șoc. Eu fiind român, sunt un pic mai ager și a trebuit să încerc cumva să ajut.

Explozia a fost timp de 20 de secunde și gata, apoi totul s-a transformat într-un fum. Focul s-a stins instant. A fost o busculadă apoi, lumea s-a călcat în picioare încercând să iasă și nu au existat uși pentru ieșirea de urgență. Ei s-au călcat în picioare încercând să iasă.

Cred că la ora actuală sunt peste 70 de morți. Ceea ce spun autoritățile e doar o marjă de eroare. Eu am văzut, am intrat înăuntru și credeți-mă că sunt foarte mulți oameni care nu mai sunt în viață, copii mici, părinți cu copiii, foarte mulți. Acest restaurant funcționa normal, dar nimeni nu a știut că nu are uși de incendiu”, a mai declarat George Guraliuc, care a spus că răniții au fost deja transportați la spitale din Germania și Italia.