„Sunt incoruptibile!”. Giovanni Becali, reacție fermă despre femeile arbitru în fotbal

Fotbalul românesc a înregistrat un nou episod deosebit după ce Iuliana Demetrescu a oficiat partida Dinamo – Csikszereda 4-0 din etapa a 16-a din SuperLiga. Cum a comentat Giovanni Becali pe seama prestației arbitrei și ce consideră despre rolul femeilor în fotbal.

Giovanni Becali, reacție sinceră după ce a văzut-o pe Iuliana Demetrescu la centru în Dinamo – Csikszereda 4-0

Sâmbătă, 8 noiembrie 2025, Iuliana Demetrescu a condus meciul câștigat de Dinamo cu 4-0 în fața lui Csikszereda în etapa a 16-a din SuperLiga. Arbitra nu a avut un meci tocmai ușor de gestionat, iar criticile la adresa sa nu au lipsit apoi.

Mai exact, de interpretat în prima repriză, iar . Giovanni Becali a fost însă de cu totul altă părere.

„Am văzut o nemțoaică în Bundesliga și la meciuri internaționale super. Trebuie promovate. Dacă avem fotbal feminin, trebuie să avem și arbitre. Dacă bărbații arbitrează fotbalul masculin, femeile să arbitreze fotbalul feminin.

Nu știam că o cheamă Iuliana, știam doar că ea e cea mai cunoscută. Cred că e ok. Eu nu am nimic împotrivă să fie femei în arbitraj. Pe o femeie nu ai cum să o bănuiești că a ținut cu cineva. Sunt incoruptibile, asta este părerea mea. Dacă te duci la ea te alungă, îți mai dă un cartonaș”, a spus inițial impresarul.

De ce crede Giovanni Becali, de fapt, că femeile pot face față fără probleme în fotbal

Giovanni Becali nu are nimic împotriva prezenței femeilor în fotbal. Agentul de jucători consideră că acestea vor performa din simpla dorință de a demonstra tuturor că se pot ridica la nivelul bărbaților în acest domeniu.

„Scopul lor principal este să demonstreze că sunt la egalitate cu bărbații, ceea ce alte femei demonstrează în alte feluri, în alte meserii să spunem!”, a spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

Cine este Iuliana Demetrescu

Iuliana Demetrescu nu s-a aflat la prima sa experiență ca arbitru la un meci de fotbal masculin. Originară din Râmnicu Vâlcea, tânăra arbitră a debutat în lumea sportului cu handbalul, de unde a trebuit să se retragă în urma unei operații de menisc.

Ea a luat apoi calea fotbalului, iar, acum, ea este considerată a fi cea mai valoroasă femeie arbitru din țara noastră. De asemenea, Iuliana Demetrescu posedă și ecuson FIFA și a fost promovată în urmă cu câțiva ani în categoria Elite.

Meciul UTA – Gloria Buzău 0-0 (17 mai 2025, play-out sezon 2024/2025) a fost ultima partidă pe care Iuliana Demetrescu o arbitrase pe prima scenă a fotbalului românesc înainte de Dinamo – Csikszereda 4-0.