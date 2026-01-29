„Sunt mai ceva decât Gigi Becali!”. Legenda Universității Craiova e sigură de titlu în acest sezon. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Farul Constanța – Universitatea Craiova va avea loc duminică, de la ora 17.15 și, din câte se pare, nu va fi doar un meci de campionat pentru una dintre „legendele“ Universității Craiova. Pentru Ion Velea, această confruntare înseamnă o reîntoarcere în timp, o întâlnire cu trecutul și cu etapele care i-au definit cariera. Fost campion cu „Știința” și jucător, pentru scurt timp, pe litoral, Velea privește duelul dintre cele două formații dintr-o perspectivă specială. Fosta glorie alb-albastră vorbește despre anii în care Universitatea Craiova era o adevărată familie, despre fotbalul de altădată, despre experiențele trăite la cel mai înalt nivel, atât ca jucător, cât și ca arbitru, dar și despre prezentul unui club pe care îl consideră în continuare capabil de performanțe majore.

Ion Velea, de la campion cu Universitatea Craiova la arbitru în fotbalul mare

Ion Velea este una dintre figurile respectate ale Universității Craiova. Fundaș de bază al „Științei” între 1968 și 1974, el a făcut parte din generația care a cucerit primul titlu de campioană din istoria clubului, în sezonul 1973–1974.

După o scurtă experiență la Farul Constanța (1974–1975), o accidentare l-a forțat să se retragă din activitatea de jucător, dar nu și din fotbal. A devenit arbitru de primă ligă, fiind delegat la meciuri de top, inclusiv semifinale europene, alături de nume mari ale arbitrajului românesc, precum Ioan Igna. Astăzi, Ion Velea rămâne un susținător declarat al Universității Craiova și o voce care spune lucrurilor pe nume.

Ion Velea și-a ales favorita dintre Farul Constanța și Universitatea Craiova

Înainte de , „legenda“ oltenilor a menționat fără menajamente pentru FANATIK pe cine va susține în duelul fostelor sale două echipe. Află care sunt argumentele sale, amintirile care îl leagă definitiv de Universitatea Craiova și ce spune despre lupta la titlu din acest sezon.

Duminică se întâlnesc Farul și Universitatea Craiova, două cluburi importante din cariera dumneavoastră. Ce înseamnă acest meci pentru Ion Velea?

– Am jucat și la Constanța în perioada 1974-1975, dar o perioadă bună am fost doar al Universității Craiova. Meciul de duminică e unul cu însemnătate pentru mine, așa este, dar vreau să câștige Craiova. 100% sunt alături de Universitatea. Am fost foarte mulțumit cât am stat la Constanța. M-am accidentat, apoi și m-am lăsat de fotbal și m-am apucat de arbitraj.

Când vedeți Farul – Universitatea Craiova, ce amintire vă vine prima în minte?

– Am o amintire deosebită. După ce am devenit arbitru și am ajuns în Divizia A, am rămas surprins că Federația m-a delegat la meciul Farul Constanța – Steaua, un meci în care stadionul a fost plin. Și marea mirare a fost că m-au trimis tocmai pe mine, cel care a jucat și la Farul, să fiu central și pe Ioan Igna tușier. Atunci Igna era numărul unu, a fost o onoare pentru mine. A fost un moment plăcut pentru mine și mi-a demonstrat că Federația nu degeaba m-a delegat la patru semifinale consecutive de cupe europene.

Din câte spuneți, se pare că sunteți fanul Universității în acest weekend…

– Bineînțeles că vreau să câștige Craiova și cred că va fi chiar și câștigătoarea Cupei. Mergem și pe Cupă, pentru că se poate. Dar, mai întâi, meciul ăsta trebuie câștigat.

Fundașul Velea, atacant pentru o zi în tricoul Universității Craiova

Ați făcut parte din generația care a adus primul titlu al Universității Craiova. Ce avea special acea echipă?

– Știți ce avea special Universitatea Craiova de atunci? Vă spun eu: anii petrecuți împreună! Din 68 până în 72, nu mai puțin de nouă jucători am fost la echipă, fără să ne schimbăm. Am fost o familie, asta unește o echipă, anii petrecuți laolaltă. Acum se schimbă jucătorii și antrenorii constant…

Există un meci sau un moment la Universitatea Craiova care v-a rămas cel mai aproape de suflet?

– Aici pot spune de un meci pe care nu-l pot uita și zic asta din prisma scorului. Am jucat la Tg. Mureș la un moment dat, atacanții noștri erau accidentați pe bandă rulantă și eu, împreună cu Oblemenco, am jucat atacanți. Vă dați seama? În presă s-a scris la timpul respectiv, din ce mi-aduc aminte „Atacanți centrali Velea-Oblemenco!!!“. Au pus trei semne de exclamare. Așa am jucat atunci, vârf, chiar dacă nu acela mi-era postul. Ziariștii nu știau că eu am fost cooptat de Dinamo la juniori, în anii 64-65, ca vârf de atac. Atunci jucam la juniori Lucescu-Dumitrache-Velea-Florea. Pot spune că aveam o oarecare experiență și în atac.

Ion Velea mizează all-in pe Universitatea Craiova: „Sunt șanse de 99%!“

Dacă ar fi să comparați Universitatea Craiova de atunci cu Universitatea de azi, ce asemănări și ce diferențe vedeți?

– Nu aș putea face o comparație. Noi, la timpul respectiv, mă repet, am fost o familie. Cei de acum sunt o familie și ei, dar nu cum eram noi. Atunci, pe vremea noastră, unitatea de grup prima. Și vă spun un lucru remarcabil. La nunta mea, aveam meci la Bacău, iar Oblemenco nu a făcut deplasarea special pentru a veni la nunta mea. A fost un moment deosebit și mi-amintesc cu plăcere.

Ce v-ar fi cel mai greu să acceptați în fotbalul modern, cel din zilele de azi?

– În zilele noastre, în fotbal, mă deranjează antrenorii. Ei cred că sunt tot jucători, că-și pot permite să facă orice. Tu, ca antrenor, trebuie să înțelegi jucătorul. Și tu ai fost jucător, cu fițe, cu fasoane, iar acum nu trebuie neapărat să accepți când un sportiv vociferează, dar să-i înțelegi, măcar, gândurile, să-i citești mintea. Eu am fost antrenor, tocmai la Bistrița și chiar acceptam anumite lucruri. Ok, în sinea mea nu eram de acord, dar mai treceam cu vederea.

Ce șanse îi dați Universității Craiova la titlu în acest sezon?

– Eu spun că Universitatea Craiova, la titlu și la Cupa României, are șanse de 99%. Sunt mai ceva decât Becali. Când eram președinte la Electroputere, în anii 95-96, am zis că voi câștiga Cupa, trăgeam tare. Cu cine credeți că a venit Giovanni Becali la mine, să mă sponsorizeze? Cu Günter Netzer, marele jucător neamț. A zis că, dacă voi câștiga Cupa României, voi avea o primă.

Fosta glorie a Universității Craiova i-a pecetluit soarta FCSB-ului: „Nu apucă play-off-ul!“

Ce ar însemna pentru olteni un titlu de campioană la finalul acestui sezon?

– Ar însemna o palmă dată celorlalți rivali. Ar fi o lovitură pentru contracandidate, chiar și pentru Gigi Becali, că doar știm cu toții rivalitatea între cluburi. De partea cealaltă, lumea ar ieși în stradă dacă s-ar lua titlul, ar fi o nebunie totală.

Se bate la titlu Universitatea Craiova doar cu Rapid și Dinamo sau mai poate apărea și altcineva în ecuație?

– Nu, doar Rapid și Dinamo, atât. Lupta va fi în trei. Nu sunt celelalte cluburi puternice anul acesta ca să facă față. Nici măcar Gigi Becali. FCSB nici nu apucă play-off-ul, dar să se bată la titlu? Eu îl simpatizez pe Gigi, dar anul acesta nu poate fi al lui. Se simte și se vede asta.

Ion Velea, „palmă“ pentru Coelho după drama de la Atena: „E inadmisibil!“

Ați fost prezent la Atena, la acel meci de uitat pentru Universitatea Craiova? Cum ați trăit partida?

– Da, am fost acolo, la greci. Domnule, n-am văzut așa spectacol cum fac grecii. Ceva de speriat, impresionant. Am arbitrat meciuri tari, semifinale europene, cu atmosferă deosebită, dar așa cum a fost acum, la Atena, n-am întâlnit. Fanatici, efectiv. , dar antrenorii ăștia vor să demonstreze că știu totul despre fotbal. Le-am și spus după meci. Să faci schimbări, după minutul 90, ca să tragi de timp, e inadmisibil. Practic îi dai ocazia arbitrului să prelungească 3-4 minute și așa se poate alege praful. Îmi pare extrem de rău, dar nu mai avem ce face.