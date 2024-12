“Sunt musulman! Ascult Coranul!”. Atacantul din Superligă “vânat” de Gigi Becali își dezvăluie credința

Cu un gol și două pase de gol, atacantul de 29 de ani confirmă legimitatea interesului manifestat de Gigi Becali pentru el. Și nu ascunde că este musulman, o credință care nu se potrivește opțiunilor patronului campioanei.

Ar fi al treilea musulman de la FCSB, după Dawa și Baba Alhassan

Mamadou Thiam este parizian, din părinți senegalezi. A jucat pentru selecționata U20 africană, a fost în liga a doua din Franța și din Anglia, dar și în primul eșalon în Belgia. Înainte de a juca, pentru prima dată, pentru U Cluj, în sezonul 2022-2023, Thiam a evoluat pentru Dijon, Clermont, Barnsley, Oostende și Nancy.

ADVERTISEMENT

Cea mai bună perioadă a fost la Clermont. În sezonul 2016/2017 a jucat în 34 de partide din Ligue 2, marcând de opt ori și reușind patru assist-uri.

În Anglia, la Barnsley, a contribuit la revenirea echipei în Championship (liga secundă) după un singur sezon petrecut în al treilea eșalon. În cele 46 de partide jucate în League Two, acesta a reușit să marcheze șapte goluri și să contribuie decisiv la alte șapte goluri.

ADVERTISEMENT

A semnat demiterea lui Dică de la FCSB

Ajuns la ”U” în septembrie 2022, atacantul senegalez a marcat 11 goluri în toate competițiile, fiind golgheterul echipei. El a înscris golul Universității, care a adus clujenilor victoria cu FCSB. În urma căreia, Nicolae Dică a fost demis.

Tot atunci, Thiam a intrat, pentru prima dată, în vizorul lui Gigi Becali. Patronul FCSB-ului a refuzat atunci să plătească 500.000 de euro pentru transferul lui.

ADVERTISEMENT

În prima parte a sezonului 2023/2024, Thiam a fost jucătorul celor de la SC Al-Arabi din Kuwait, după care a fost transferat de Al-Jabalain FC din liga a doua a Arabiei Saudite. Pentru ambele echipe, atacantul a marcat câte două goluri. Nu s-a adaptat în fotbalul arab.

Se simte extraordinar la Cluj

S-a întors la Cluj, în această vară, pentru că orașul și echipa i-au intrat la suflet. Locuiește cu soția și copiii. „Îmi place Cluj Napoca, oamenii sunt buni, ospitalieri, îmi face plăcere să fiu aici. Nu doar la club, ci și pe stradă. Apreciez bunătatea românilor! În Franța sunt mai reci, mai distanți. Românii sunt oameni care te ajută”, a dezvăluit el pentru

ADVERTISEMENT

Thiam nu ascunde că nu e creștin. “Sunt mulsuman, deci ascult Coranul înainte de meciuri”, a mai spus el. Teoretic, religia lui nu se potrivește cu cea a lui Gigi Becali. Practic, și Dawa și Baba Alhassan sunt tot musulmani și joacă la FCSB.

Sabău nu concepe să se despartă de el

Este al doilea golgheter al echipei, după Blănuță, care are nouă goluri.

“Deocamdată nu putem vorbi de un transfer al lui Thiam. Noi suntem echipa de pe primul loc. Noi vrem să mai aducem jucători, nu să lăsăm să plece. Dar dacă conducerea va hotărî și va fi o ofertă… dar nu discut eu despre ce se va întâmpla. Nu știu cât are Thiam contract. Până în vară are 100%. Nu știu dacă are și după, nu e problema mea”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, după meciul cu Petrolul.