„Sunt niște presiuni. Mircea Lucescu s-a întâlnit și cu părinții”. Umit Akdag, ultimele detalii despre dorința de a juca pentru România. Exclusiv

Născut la București din părinți de origine turcă, Umit Akdag a început fotbalul în țara noastră și a reprezentat România la nivel U21, însă nu s-a decis, pentru moment, dacă dorește să îmbrace și tricoul primei reprezentative. Mihai Stoichiță a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre situația fundașului de 22 de ani.

Ultimele detalii despre Umit Akdag. Va juca la naționala României?

Directorul tehnic al Federației Române de Fotbal a anunțat că Umit Akdag nu a luat încă decizia cu privire la naționala pe care dorește să o reprezinte. Fundașul este dorit la prima reprezentativă a României atât de cei din FRF, cât și de selecționerul Mircea Lucescu, care a și făcut eforturi în acest sens. „Nu ne-a refuzat Umit Akdag, a zis că se mai gândește unde să joace, la noi sau la turci. Probabil că așteaptă, nu știu ce probleme sunt și în familie.

Noi am discutat și cu familia, cu părinții lui, probabil că există și acolo niște presiuni din partea turcă. Nu poți să știi ce e în interior acolo, nu ai de unde. Noi, în schimb, din punct de vedere al inițiativelor pe care le avem, președintele, Lucescu, eu, cei de la tineret, Marius Niculae, Răzvan Rotaru, s-au dus pe la el, când era în Ungaria, avea acțiuni cu echipa de club.

Tot timpul l-am ținut ‘cald’, ca să spun așa. M-am întâlnit cu el, cu mama lui, cu tatăl lui. (n.r. și Lucescu s-a întâlnit cu părinții?) A fost la el acolo, a vorbit cu părinții, dar și cu el. Nu e închisă situația, dar dacă îl convoacă la naționala Turciei, probabil că se va închide. Noi îl așteptăm, suntem obligați, e un jucător foarte bun”, a declarat Mihai Stoichiță la FANATIK SUPERLIGA. Decizia fundașului a devenit una mult mai complicată după ce s-a stabilit faptul că .

Umit Akdag, dorit de o echipă puternică din Turcia

Marius Șumudică a dezvăluit că Beșiktaș îl dorește pe fotbalistul care evoluează momentan la Alanyaspor, unde este coleg cu Ianis Hagi. „Joacă la Alanya împreună cu Ianis Hagi, eu urmăresc toate meciurile din Turcia, Beșiktaș este foarte interesată de el, Sergen vrea să-l ia. Din punctul meu de vedere, este cotat la 2-3 milioane de euro”, a declarat tehnicianul, în exclusivitate pentru FANATIK.

Umit Akdag a evoluat în 13 partide pentru Alanyaspor în actuala stagiune, . Echipa ocupă momentan locul 10 în Super Lig, fiind la doar 3 puncte distanță de zona retrogradării.

Cine este Umit Akdag

a început fotbalul la academia celor de la FCSB, înainte de a face pasul spre Chelsea, la vârsta de 12 ani. După doi ani în Anglia, fundașul născut la București a ajuns în Turcia, la Alanyaspor, club de care aparține și astăzi. Akdag și-a făcut debutul la nivel de seniori în 2022, înainte de a fi împrumutat în sezonul 2023-2024 la Goztepe, formație care evolua atunci în divizia secundă.

În stagiunea 2024-2025, Akdag a fost din nou împrumutat, însă de această dată la un nivel mult mai ridicat: în Ligue 1, la Toulouse. Internaționalul de tineret a strâns 12 partide pentru formația franceză, 9 dintre ele în campionat, înainte de a reveni la Alanyaspor în vara acestui an.

În perioada 2023-2025, fundașul a evoluat la naționala U21 a României, pentru care a marcat de două ori în 10 partide. Akdag a fost prezent în lotul condus de Daniel Pancu la turneul final al Campionatului European din această vară, reușind să și marcheze un gol, în eșecul cu Slovacia, 1-2.