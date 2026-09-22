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Așteptat la FCSB, Laurențiu Reghecampf (51 de ani) și-a rezolvat situația în Tunisia. Tehnicianul a ajuns la o înțelegere cu șefii lui Esperance pentru rezilierea contractului. Venirea antrenorului la formația „roș-albastră” este privită cu mare entuziasm de unul dintre jucători.

Ricardo Pădurariu, încântat de vestea că va fi antrenat la FCSB de Laurențiu Reghecampf

Așa cum FANATIK anunța, în exclusivitate, Tehnicianul și-a rezolvat situația la Esperance Tunis, iar , astfel că drumul către formația din Capitală este liber. Ricardo Pădurariu, tânărul folosit în primul „11” pentru a bifa regula U21, a transmis că se simte onorat să lucreze cu Laurențiu Reghecampf.

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„Nu știu, nu vreau să vorbesc despre antrenor, despre cine vine. Sper ca lucrurile să se îndrepte și să revenim mai puternici. Putem 100%. I-am cerut sfatul lui Mister, domnului Marius Baciu, i-am cerut un sfat la meciul cu Craiova și mi l-a dat. Mă uitam în 2013, când Steaua a bătut-o pe Chelsea. Era Reghe antrenor atunci. Ar fi o onoare să fiu antrenat de el. Sunt norocos”, a spus Ricardo Pădurariu, potrivit

Ricardo Pădurariu, singurul jucător lăudat de Gigi Becali după Universitatea Craiova – FCSB 5-0

Revenit după împrumutul la Corvinul sezonul trecut, cu care a promovat în SuperLiga, Ricardo Pădurariu a fost impus în primul „11” de la FCSB. El i-a luat locul lui Risto Radunovic, respectând regula U21. Prestațiile sale au fost apreciate până acum, el strălucind mai ales pe plan ofensiv. După umilința recentă cu Universitatea Craiova, el a fost singurul fotbalist de la FCSB apreciat de patronul Gigi Becali.

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„Pădurariu ăla mi-a plăcut, dar nu are cu cine să joace fotbal. Altul care? Fundașii centrali nu ai ce să zici, că au luat 5, atacanții la fel. Portarul… ce să facă portarul? A luat cinci goluri. E, putea să ia 10… Are rost să spunem de portar dacă a fost 5-0? Și 2-1 dacă pierdeam, n-aveai ce să spui de portar că ai pierdut”, a declarat Becali, la

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Gigi Becali i-a pus o clauză uriașă de reziliere lui Ricardo Pădurariu. Latifundiarul din Pipera speră să obțină nu mai puțin de în schimbul fundașului stânga.

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