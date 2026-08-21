„Sunt parțial de acord cu Tavi”. Mihai Stoica spune unde greșește Popescu, dar nu a uitat nici de mașina de 175.000 de euro. Exclusiv

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Octavian Popescu și-a exprimat public nemulțumirea după ce a ajuns să prindă tot mai puține minute la FCSB, considerând că evoluțiile sale din startul sezonului îi justificau un loc în primul „11”. Mihai Stoica a analizat declarațiile lui Tavi în exclusivitate la „MM la Fanatik“ și spune că . Oficialul campioanei a explicat unde consideră că Popescu are dreptate, dar și în ce punct crede că acesta își supraevaluează prestațiile.

„Sunt parțial de acord cu Tavi”. Mihai Stoica a explicat unde greșește Popescu

Mihai Stoica nu contestă faptul că Octavian Popescu ar fi meritat mai multe minute, însă consideră că mijlocașul ofensiv a mers prea departe atunci când a spus că nu merita să iasă din primul „11”. Oficialul FCSB a trecut în revistă prestațiile lui Tavi din ultimele partide și a evidențiat diferențele dintre meciurile în care acesta a avut impact și cele în care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor.

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Totodată, MM Stoica consideră că Popescu trebuie să demonstreze constant că merită să fie titular, iar prestația sa în cele câteva minute primite cu FC Botoșani reprezintă exact genul de reacție pe care o așteaptă de la el.

„Cumva, am fost de acord până la un anumit punct și cu discursul lui Tavi Popescu, care și-a vărsat năduful, spunând multe chestii argumentate. A forțat puțin anumite chestii. E adevărat, a avut mai multe reușite decât alții. La meciul cu FC Argeș, debutul a fost bun, pentru că a avut realizări: a scos penalty și a bătut lovitura liberă la primul gol, dar nu a avut realizările pe care le așteptam. Cu Auda a fost printre cei mai buni jucători ai noștri în ambele manșe, dar după….Ok, poate că merita să joace mai mult, dar ca să zică că merită să fie titular e cam de dezbătut.

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Atenție, cu o săptămână înainte, la Sf. Gheorghe, n-a intrat foarte bine. Acolo chiar a avut dreptate Gigi când a zis că a intrat puțin bosumflat. Nu este el în măsură să se evalueze atât de bine, ca să știe dacă merita să fie titular sau nu. Dacă la Sepsi intra cum a făcut-o cu Botoșani, era perfect, dar la Sepsi a fost absent. Ideea este că acum, cu Botoșani, în 10 minute, a avut realizări și asta se așteaptă de la el. Dar asta poate face și în primele 10 minute dintr-un meci și atunci nu va fi scos din primul 11. Dacă un fotbalist acceptă să joace 10 minute, înseamnă că nu e fotbalist și nu-și dorește nimic de la viață. Dar a exagerat la treaba că nu merită să fie scos din echipă“, a spus Mihai Stoica, în exclusivitate la „MM la Fanatik“.

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MM Stoica a lămurit și situația mașinii de 175.000 de euro a lui Tavi Popescu

Oficialul FCSB a comentat și MM Stoica a apreciat mesajul transmis de jucător, însă nu s-a putut abține și a explicat și situația mașinii de lux cu care acesta a fost văzut. Potrivit lui MM, autoturismul nu a fost cumpărat de jucător, ci este folosit de acesta pentru câteva zile.

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„E bine să te descarci. Alb-negru poza, mi-a plăcut (n.r. poza lui Tavi Popescu de după meciul cu FC Botoșani, cu degetul la gură). Nu și-a luat mașină de 175.000 de euro, doar merge cu ea câteva zile. Mie mi-au spus băieții că doar merge câteva zile cu ea“, a încheiat Mihai Stoica.