„Sunt pe minus 25 de milioane de euro” Gigi Becali și-a făcut calculele exacte la FCSB. „Nu vă uitați ce zic vrăjitorii ăia la TV”

Gigi Becali și-a făcut calculele și mărturisește că este pe minus cu 25 de milioane de euro la FCSB, însă își poate recupera în orice moment suma. Acesta a avut și un discurs incendiar despre criza economică în direct la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care poate fi urmărită doar pe , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Deși are 25 de milioane de euro pe minus la , Gigi Becali nu își face griji că poate să piardă investițiile pe care le-a făcut de-a lungul timpului. Acesta este convins că poate obține 50 de milioane de euro pe club, iar patronul a avut un discurs incendiar despre criza econimică.

„Sunt pe minus 25 de milioane de euro, bine o iau de la cap de acum 20 de ani. Minus 25, dar dacă o vând iau 50 la orice oră, deci sunt pe plus. Când spui pe minus sau pe plus trebuie să faci evaloarea și spui am dat 25, cât pot să iau. Am cumpărat o oaie cu 1.000 de lei, dacă o vând cu 2.000 înseamnă că am câștigat 1.000.

Dacă pot să o dau cu 50 la orice oră înseamnă că sunt pe plus 25 de milioane. Nu te mai uita ce spun vrăjitorii ăștia, analiștii economici. Ăștia sunt vrăjitori și nu numai că sunt vrăjitori, toată lumea asta este un fel de manipulare. Manipulăriile făcute de ăia care au interes să câștige niște sute de miliarde.

Văd criză, cum să văd eu criză când UEFA de la 15 face 19,5. Păi dacă UEFA crește cu 4 și jumătate, cum să fie criză? Nu au frică, ce frică”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali vrea să cumpere marca Steaua! Cât plătește pe ea și ce a aflat de la CSA

„(n.r. – se mai face ceva cu CSA sau s-a cam terminat?) Ce să se facă? Noi vom câștiga procesele și apoi nu au ce să facă. Sau e posibil să vină unul la putere să zică ‘Ce e circăraia asta? Terminați odată! Pentru ce cheltuiți bani?’

Stați să vedem curtea de conturi că nu știm ce s-a întâmplat acolo, cică 100 de milioane pagubă. Așa a fost raportul. Am auzit la TV. 100 de milioane pagubă a găsit Corpul de Control. Pentru ce circăraia asta? Facem România mare sau ne batjocorim de ea?

Și dacă nu aș câștiga-o eu. Ce spuneți voi de marca aia? Că face bani, d-aia o țineți și d-aia faceți fotbal cu ea, aia e motivarea. Când Cuc a zis ‘Care e oportunitatea de aveți procesul ăsta?’ Și au zis că marca costă mulți bani. Și vine un ministru. ‘Bine, mă, voi vă jucați cu Becali?’ Că numai pe hotărâre de Guvern se poate acolo. Acolo nu poți să vinzi marca aia că vor ei la un investitior.

Hotărâre de Guvern și să o scoată la licitație. Hai să vedem cât costă și să o vindem dacă costă atât de mulți bani. Pentru ce să cheltuim bani, când putem să luăm bani? Dacă nu îmi convine să o ia altul, care e problema? Dacă o dă cu 100.000 o iau. O cumpăr de cinci ori sau de zece ori cu cât s-a vândut Rapid marca sau Petrolul marca sau FC Argeș. Toate mărcile”, spune Gigi Becali.

Gigi Becali, DISCURS FABULOS despre CRIZA ECONOMICA: “MAI JOS DE SARACIE NU PUTEM”