Sunt probleme financiare la Galați?! Dorinel Munteanu a răbufnit: „N-am fost niciodată cu banii la zi”

și Oțelul Galați a ajuns pe locul pe locul 9, la egalitate cu Farul și Poli Iași, aflate pe locurile 10-11. Moldovenii au ajuns la patru înfrângeri în ultimele cinci partide. Sunt însă și alte probleme.

Dorinel Munteanu recunoaște problemele financiare cu care se confruntă Oțelul Galați: „Au avut ceva restanțe”

Dorinel Munteanu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre salariile restante de la Oțelul: „E o problemă delicată despre care nu vreau să răspund în momentul de față. Jucătorii mei de când am preluat echipa au încredere în ceea ce le spun eu și chiar dacă am avut întârzieri cu salariile pe tot parcursul acestui mandat al meu și n-am fost niciodată cu banii la zi, au avut încredere că îi vor primi”.

Antrenorul gălățenilor susține însă că au mai fost și în trecut probleme și totul s-a rezolvat: „Au avut ceva restanțe și le-am achitat din campionatul trecut. Ei au încredere în mine, dar știți cum e. Eu nu vorbesc în fața echipei doar de dragul de a vorbi. Eu vorbesc pe ceva concret.

Dar acel concret s-a oprit deocamdată la mine și la discuțiile mele pe care le am în afară de primărie, care s-a achitat în totalitate și televiziunea. Mai bine spus n-am mințit niciodată jucătorul. Niciun jucător de la mine nu a plecat neplătit niciodată, chiar dacă a plecat de la echipă”.

Dorinel Munteanu: „E o situație mai delicată și un subiect sensibil”

Dorinel Munteanu și-a găsit cu greu cuvintele pentru a explica situația financiară a echipei: „Dacă mi-am dat cuvântul că le dau într-o săptămână, două sau trei, le-am dat banii.

E o situație mai delicată și un subiect sensibil pe care nu mai vreau să-l comentez pentru că oamenii așteaptă rezultate și trebuie să fac tot posibilul ca să revenim cu rezultate pozitive”.

Antrenorul Oțelului Galați contestă arbitrajul de la meciul cu CFR Cluj: „Îmi este rușine că sunt antrenor în SuperLiga”

: „Arbitrii… nu am prea multe cuvinte. Nu am prea multe cuvinte despre acest meci. Dacă nu ajutau arbitrii, CFR Cluj nu ar fi mers așa bine. CFR chiar nu are nevoie de un asemenea sprijin. Suntem amenințați cu comisiile.

Aroganța arbitrilor e ieșită din comun. Nu se poate să dai un minut de prelungire, iar în a doua repriză doar patru, deși au fost șase schimbări. E o rușine. Mie îmi e rușine că sunt antrenor în Superligă.

Am făcut nenumărate apeluri. La fiecare joc am făcut câte un apel. Maniera de arbitraj e greșită, nu doar o fază. Maniera în care suntem arbitrați… eu, dacă aș fi arbitru, nu mi-ar face cinste. Ei fac o muncă cinstită, investesc energie în fiecare zi, dar să decizi niște jocuri cu o aroganță ieșită din comun… Sunt convins că voi fi chemat la comisii. Fotbalul nostru merge într-o direcție greșită. Nu e posibil ca în acest meci adversarul să treacă de mijlocul terenului fiind ajutat de arbitri”.

„Nu trebuie să bage CFR-ului mingea în poartă”

Ei sunt la început, săracii… Ei nu înțeleg prea bine fenomenul ăsta. Nu trebuie să bage CFR-ului mingea în poartă. Nici să îi ajuți așa. Nici să le dai 25% la fiecare duel. Când duelul e 50-50, îi dai mingea adversarului. Ori sunt nebun, dar se vede. Am pierdut, am tăcut, am mers mai departe. Am avut ocazii, dar a fragmentat jocul. Au fost decizii contra noastră. Ăsta este nivelul fotbalului românesc.

Și la Iași maniera de arbitraj a fost ciudată. Vreau să… nici nu pot să vorbesc. Mă suspendă, mă suspendă. Sunt cel mai suspendat antrenor, dar nu poți să mai taci din gură. Mi-a dat galben. Arbitrul de rezervă îi certa pe secunzii mei fără nicio noimă. Au întrebat câte minute de prelungire o să dea. Despre ce vorbim acum? Noi investim energie, timp… Nu mai înțeleg nimic”, a mai spus Dorinel Munteanu la finalul meciului.

