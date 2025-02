„Sunt puțin manelist. Îmi place muzica de aici”. Cisotti își dorește să devină cetățean român: „M-am obișnuit cu limba”

În urmă cu doar câțiva ani, italianul în vârstă de 31 de ani, evolua în Liga a III-a a României, iar . Cisotti se află de aproape 4 ani în România și spune că i-ar surâde ideea să devină cetățean român cu acte.

Juri Cisotti, dornic să devină cetățean român

Juri Cisotti a venit în România în anul 2021 la Galați, adus de Dorinel Munteanu de la Sliema, echipă ce retrogradase în a doua ligă din Malta.

Alături de gălățeni, Cisotti a trecut pe rând prin diviziile inferioare ale României, iar la finalul sezonului 2022/2023 a promovat în prima ligă.

Mijlocașul italian a atras atenția mai multor cluburi de renume din SuperLiga României prin sezonul bun pe care l-a făcut sub comanda lui Dorinel Munteanu.

Dacă în vara anului 2024, gălățenii și-au permis să-l păstreze, la începutul anului 2025 oțelarii s-au văzut nevoiți să-l cedeze la FCSB, pentru a nu-l pierde gratis peste 6 luni.

Aflat deja la al 4-lea an în România, Juri Cisotti se gândește serios că ar putea rămâne la noi în țară și să obțină cetățenia. Fotbalistul lui FCSB spune că s-a acomodat cu limba, oamenii, țara, chiar și cu Bucureștiul, deși nu se află de mult timp acolo.

Juri Cisotti: „M-am obișnuit cu limba, cu oamenii, cu țara. Îmi place muzica de aici. Sunt puțin manelist”

„(n.r. – Te gândești să îți iei cetățenia de român?) De ce nu? Sunt aici deja de 3 ani și jumătate. Am învățat limba și m-am adaptat bine la oamenii de aici, cu orașul, cu țara.

Dacă nu aș fi fost fotbalist, mi-ar fi plăcut să lucrez într-un Barber shop. Dacă au încredere în mine, i-aș tunde și pe colegii mei, chiar dacă nu am experiență. Am o pasiune pentru asta, nu am avut timp de așa ceva, însă în viitor aș vrea să încerc.

Nu sunt pretențios când vine vorba de muzică, ascult aproape orice. Îmi place Raggae, Rap, Rock. Mai nou, acum, îmi plac și manelele. Acum sunt puțin manelist. Doar puțin. Ușor, ușor.

Modelul meu din fotbal a fost Francesco Totti. El a fost cel mai bun pentru mine. Pentru noi, italienii, el este o legendă”, a spus Juri Cisotti într-un interviu în care a oferit mai multe detalii despre viața lui.

Gigi Becali nu a fost mulțumit de Juri Cisotti la primele sale evoluții

: „N-a existat pe teren! Cu el, săracul, mai aşteptăm două-trei meciuri”, a spus Becali după meciul de la Arad.

Omul de afaceri și-a schimbat părerea în urma partidei cu CFR Cluj, la finalul căreia l-a lăudat pe mijlocaș spunând că s-a mișcat extraordinar, a pasat bine și a fost pe tot terenul.

