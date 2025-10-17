„Sunt resturi de oameni aruncate pe străzi!” Declarații de coșmar ale martorilor exploziei din București. Detalii exclusive

Scene de coșmar în București, unde o explozie devastatoare a lăsat în urmă victime și dărâmături. Martorii vorbesc despre momente de groază, iar un jandarm descrie situația șocant: „Sunt resturi de oameni aruncate pe străzi”. Echipaje de salvare lucrează contra cronometru pentru a găsi supraviețuitori și a evacua zona.

Explozie puternică în Rahova! Două persoane au murit, patru sunt grav rănite, iar despre alte cinci nu se știe nimic

O explozie extrem de puternică a zguduit în această dimineață cartierul Rahova din București, provocând o adevărată tragedie. Potrivit primelor informații transmise de autorități, i, dintre care 3 și-au pierdut viața, 14 sunt transportate la spital, în stare gravă.

Explozia s-ar fi produs în jurul orei 9:08, într-un imobil de opt etaje, iar etajele 1 până la 5 au fost grav avariate. Martorii spun că s-a auzit „o bubuitură uriașă”, iar suflul exploziei a fost atât de puternic încât ferestrele mai multor blocuri din zonă au fost spulberate.

Ce se întâmplă cu adevărat în blocul afectat?

Scene de groază și disperare în fața blocului afectat. Oamenii sunt în stare de șoc, plâng și încearcă să afle vești despre cei dragi, în timp ce forțele de ordine încearcă să mențină calmul. Atmosfera este una de haos, iar printre țipete și lacrimi, martorii povestesc clipele de coșmar trăite în ultimele minute.

„S-a produs o nenorocire aici, sunt morți, sunt răniți, a sărit o placă din bloc și a lovit o femeie la coloană.

Jandarmii nu ne lasă să vorbim între noi, cică ne protejează, nu putem afla nimic de rudele noastre”, a povestit o locatară din apropiere, vizibil șocată, pentru reporterul FANATIK aflat la fața locului.

Mărturii cutremurătoare din mijlocul catastrofei

Blocul afectat a devenit epicentrul unei scene de coșmar. Praful plutește încă în aer, sirenele răsună necontenit, iar oamenii din jurul zonei sunt copleșiți de groază și neputință. Oamenii strigă, plâng, se caută între ei, încercând să afle vești despre cei dragi prinși în dărâmături. Atmosfera este tensionată, haotică, iar frica se citește în fiecare privire.

„De ieri mirosea a gaze și cică ar fi sunat oamenii, dar nu s-a întâmplat nimic, nu a venit nimeni”, povestește un locuitor din zonă, cu voce tremurândă, încercând să-și revină din șocul zilei.

„Eram în bucătărie și am auzit o explozie puternică, îngrozitoare. Toate geamurile mi s-au spart. Stau în blocul de lângă cel cu explozia. Suntem evacuați în stradă. E îngrozitor cât de puternic a fost zgomotul deflagrației”, a mai adăugat o persoană, pentru FANATIK.

Cum au trăit martorii clipele de groază?

Fiecare detaliu al tragediei rămâne întipărit în mintea martorilor. „Se vedea din fața blocului un praf mare. M-am speriat îngrozitor, au fost câțiva copii tăiați de geamurile care au căzut peste ei!”, mărturisește un alt locatar, cu ochii înlăcrimați și mâinile tremurânde.

Disperarea nu se oprește aici. Neputința și furia cresc pe măsură ce oamenii încearcă să înțeleagă situația și să-și protejeze rudele. „De ce se comportă așa cu noi, avem oameni dragi acolo. Ce se mai poate întâmpla rău decât a fost deja? Nu mă opresc din tremurat, ne împing ca pe oi”, continuă alt locatar, copleșit de anxietate și teamă, privind neputincios cum forțele de ordine încearcă să controleze haosul.

„Sunt resturi de oameni aruncate pe străzi”

Tensiunea a atins cote maxime în jurul blocului afectat. Pe măsură ce oamenii încearcă să-și găsească rudele și să înțeleagă amploarea dezastrului, conflictele izbucnesc între locatari și forțele de ordine, ambele părți copleșite de frică și disperare.

În mijlocul haosului, un jandarm încearcă să explice situația: „De când suntem aici toți sunt împotriva noastră, noi vă protejăm! Sunt resturi de oameni aruncate pe străzi!!!!”

Cine se află în prima linie pentru salvarea victimelor?

La fața locului au intervenit zeci de , care au evacuat zona și continuă să caute posibile victime printre dărâmături. Echipajele de salvare lucrează contra cronometru pentru a identifica persoanele dispărute și a stabili dacă există riscul unei noi explozii.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a determina cauza deflagrației, fiind luate în calcul mai multe ipoteze, printre care o scurgere de gaze.

Situația este una în dinamică, iar bilanțul victimelor ar putea crește în orele următoare.