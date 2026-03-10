Sport

„Sunt șanse să rămâneți și din vară la FCSB?”. Mirel Rădoi, răspuns nesperat pentru nașul Gigi Becali

Cum a răspuns Mirel Rădoi în momentul în care a fost întrebat la conferința de presă dacă rămâne la FCSB și după finalul sezonului. Răspunsul său a surprins pe toată lumea.
Alex Bodnariu
10.03.2026 | 17:00
FCSB are antrenor. Mirel Rădoi a fost prezentat de campioana României, iar fostul selecționer al naționalei s-a prezentat în fața presei la o conferință organizată în baza din Berceni. Deși Gigi Becali a declarat că sunt șanse minime ca acesta să rămână la club și după finalul sezonului, Rădoi nu a fost la fel de ferm în privința viitorului său.

Mirel Rădoi, prezentat oficial la FCSB

Gigi Becali l-a adus pe Mirel Rădoi la FCSB pentru a încerca să salveze situația echipei. Campioana ultimilor doi ani din Superliga României nu a prins play-off-ul și speră să mai ajungă în cupele europene prin intermediul barajului pentru Conference League.

Patronul celor de la FCSB a dat de înțeles că varianta Mirel Rădoi la FCSB este doar una temporară. Gigi Becali a precizat la FANATIK SUPERLIGA că antrenorul are deja pe masă o ofertă foarte bănoasă din zona Golfului și este greu de crezut că o va pregăti pe formația din București și în stagiunea următoare.

Rămâne Mirel Rădoi la FCSB după finalul sezonului de Superliga!? Ce spune noul antrenor al campioanei despre această variantă

Totuși, la conferința de presă, Mirel Rădoi nu a spus un „nu” categoric. Antrenorul așteaptă mai întâi să vadă cum vor evolua lucrurile la noua sa echipă pentru a putea da un verdict. Tehnicianul a fost moderat în declarații și a ținut să le mulțumească foștilor antrenori pentru felul în care au pregătit jucătorii.

„(n.r. Sunt șanse să rămâneți din vară?) Sunt aici să văd, să iau fiecare partidă în parte, să vedem unde suntem la vară. După aceea este destul timp. Până în acest moment avem o evaluare doar din exterior, încercăm să adunăm date. Trebuie să le mulțumim lui Elias și Pintilii pentru două sezoane și jumătate. Nu e ușor să realizezi ce au făcut ei. Nu a fost o situație ușoară pentru ei. Nici nouă nu ne va fi ușor de acum încolo.

E clar că și acum sunt jucători fericiți că a venit un nou antrenor, mă refer la cei care nu jucau. Dar și alții nefericiți că s-a schimbat antrenorul. (n.r. Aveți ofertă din vară?) Sunt discuții, dar am ales să-mi dau cuvântul aici. Eu am venit cu staff-ul meu. În staff-ul primei echipe Thomas Neubert nu este”, a declarat Mirel Rădoi la conferința de presă.

