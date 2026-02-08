„Sunt sensibili, nu rezistă la tăvăleală”. Cei doi titulari ai naționalei lui Lucescu care clachează pentru că „n-au crescut cu bâta”! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a găsit explicația evoluțiilor mai puțin convingătoare pe care le au doi titulari ai naționalei conduse de Mircea Lucescu. Fostul șef al LPF știe de ce acești jucători „sunt sensibili” și „nu rezistă la tăvăleală”.

Mitică Dragomir, despre Drăgușin și Bîrligea: „Sunt sensibili, nu rezistă la tăvăleală”

Radu Drăgușin (23 de ani), recent revenit pe teren după o lungă pauză pricinuită de o gravă accidentare, și Daniel Bîrligea (25 de ani) sunt doi titulari ai naționalei lui Mircea Lucescu. Toți fanii tricolorilor își pun speranțe în evoluțiile celor doi, acum, în perspectiva meciului de baraj cu Turcia, contând pentru calificarea la Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic.

Din păcate, ambii traversează o perioadă complicată din punct de vedere a formei sportive. Drăgușin are probleme de reacomodare la Tottenham, într-un campionat, Premier League, extrem de puternic, iar Bîrligea este schimbat constant de Gigi Becali. În weekendul încheiat, , iar atacantul de la FCSB nu a impresionat cu codașa Csikszereda, fiind schimbat la pauză.

În cea mai recentă emisiune „Profețiile lui Mitică”, Dumitru Dragomir a găsit explicația pentru care cei doi nu progresează în carieră. „Oracolul din Bălcești” e direct și spune că, nici Radu Drăgușin și nici Daniel Bîrligea „nu rezistă la tăvăleală”.

„Nu are vâna de competiție înaltă (n.r. Drăgușin). Nici moralul de competiție înaltă nu îl are. La fotbal, dacă nu reziști la tăvăleală, te duci acasă. Și ca fotbalist, și ca conducător. Conducător, antrenor, jucător? Nu reziști la tăvăleală, nu ești un om tare, nu te-a înzestrat Dumnezeu… (n.r. pe Drăgușin nu-l vezi să reziste la tăvăleală?) Nu, nu rezistă. L-am văzut. E sensibil.

Eu mai spun ceva: nici Daniel Bîrligea nu rezistă la tăvăleală. Pe Bîrligea, dacă îl ia Gigi (Becali) de gât și îl laudă de 2-3 ori, îi sparge pe toți. Dacă îi mai zice că joacă, că îl scoate, că astea, îl termină. (n.r. o ia pe urmele lui Tavi Popescu, să nu mai joacă nimic?) Da”, afirmă Dragomir.

Cei doi titulari ai naționalei lui Mircea Lucescu clachează pentru că „n-au crescut cu bâta”, spune Mitică

Același Dumitru Dragomir a mai afirmat că știe de ce Radu Drăgușin și . „(n.r. de ce nu rezistă la tăvăleală acești doi jucători de mare valoare de la națională?) Nu au crescut cu bâta. Au crescut cu ciocolata. Chiar dacă sunt din familii poate care nu au văzut ciocolată”, mai spune Mitică.

