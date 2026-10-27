„Suntem acolo, ne batem la titlu!”. Andrei Nicolescu face bilanțul lui Dinamo după 13 etape din SuperLiga

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Dinamo își menține ambițiile în lupta pentru primele locuri din SuperLiga, iar Andrei Nicolescu este mulțumit de parcursul echipei după 13 etape. Președintele „câinilor” a dezvăluit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, că formația bucureșteană se află cu două puncte peste obiectivul stabilit la începutul sezonului. Oficialul a vorbit despre șansele la titlu, mentalitatea imprimată de Nuno Campos și strategia pentru perioada de transferuri din iarnă.

Andrei Nicolescu a făcut bilanțul lui Dinamo după 13 etape: „Suntem cu două puncte peste ce ne propusesem”

Dinamo se află în grafic în ceea ce privește obiectivele stabilite pentru actualul sezon, iar Andrei Nicolescu consideră că rezultatele obținute până acum confirmă progresul echipei. Președintele clubului din Ștefan cel Mare a explicat că dinamoviștii au acumulat cu două puncte mai mult decât estimaseră în planificarea inițială. Totuși, .

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Oficialul a precizat că adevăratul bilanț va fi făcut în pauza de iarnă, când conducerea va analiza atât rezultatele, cât și eventualele modificări necesare la nivelul lotului: „Arată bine calculele. Apropo de grafic, suntem încă cu două puncte peste ce ne propusesem. Trebuie să închidem bine turul, după oricum vor mai fi alte 5 etape, deci nu putem face bilanțul după 15 etape. Bilanțul real se face în iarnă, acolo te raportezi cât ai reușit să faci și cât de bine ești și tot acolo iei și câteva decizii în funcție de ce mai faci până atunci. Suntem acolo, ne batem pentru 1-3, normal. Cine nu se bate dacă e acolo în față?”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Dinamo visează la titlu! Andrei Nicolescu explică diferența față de sezonul trecut

Andrei Nicolescu a făcut și o comparație între parcursul actual al lui Dinamo și cel din sezonul precedent. Oficialul a remarcat că, în trecut, echipa sa ajungea uneori pe primul loc doar provizoriu, după victoriile obținute în meciurile programate la începutul etapei. Ulterior, celelalte rezultate schimbau ierarhia, iar Dinamo nu reușea să încheie runda în postura de lider. Nicolescu consideră că această diferență este importantă atunci când se discută despre statutul unei echipe cu pretenții la titlu.

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„Anul trecut a fost Botoșaniul pe primul loc, apoi un pic Rapidul, apoi Craiova foarte constantă acolo, în față. Anul trecut Dinamo nu a fost, adică Dinamo a fost doar intermediară. Noi jucam vinerea, câștigam și urcam pe primul loc până duminică. La finalul etapei, niciodată nu am fost pe primul loc anul trecut. E o diferență”, a explicat președintele dinamovist.

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Andrei Nicolescu, încântat de mentalitatea lui Nuno Campos

Președintele lui Dinamo a dezvăluit că dorința suporterilor de a vedea echipa în lupta pentru titlu se reflectă inclusiv în . Potrivit lui Nicolescu, tehnicianul încearcă să le transmită jucătorilor o mentalitate de învingători, în care un rezultat de egalitate nu trebuie să reprezinte un motiv de satisfacție, indiferent de adversar.

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Oficialul a explicat că antrenorul știe să îmbine exigența cu aprecierea efortului depus de fotbaliști, oferind drept exemplu și reacția acestuia după partida cu Sepsi:„Această dorință a fanilor, legată de titlu, ajunge și la mister. El spune că nu e mulțumit de rezultat, pentru că noi nu putem fi mulțumiți dacă nu câștigăm meciul. Asta spune multe despre mentalitatea pe care vrea să le-o transmită. «Vă felicit, sunt foarte mândru de voi pentru atitudinea pe care ați arătat-o». La Sepsi le-a atras atenția, dar la final i-a felicitat pentru rezultat. Nu am discutat încă legat de strategia de iarnă. Vor fi foarte puține schimbări, dar trebuie gândite foarte bine”, a mai spus Andrei Nicolescu.