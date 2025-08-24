News

Suntem aproape de o nouă pandemie: „Vedem istoria repetându-se”. Cazurile s-au înmulțit în ultimele zile, după avertismentul OMS

Omenirea e în stare de alertă, după ce Organizația Mondială a Sănătății a lansat un avertisment privind riscul să intrăm într-o nouă pandemie.
Dan Suta
24.08.2025 | 12:40
Suntem aproape de o noua pandemie Vedem istoria repetanduse Cazurile sau inmultit in ultimele zile dupa avertismentul OMS
Îngrijorări privind o nouă pandemie. Virusul care a intrat în atenția OMS. Foto-montaj: FANATIK

Îngrijorările privind o nouă pandemie cresc de la o săptămână la alta, mai ales după avertismentul dat de specialiștii de la Organizația Mondială a Sănătății.

Suntem aproape de o nouă pandemie? Îngrijorări uriașe. Virusul care a început să își facă de cap pe planetă se răspândește în afara arealului obișnuit

Este alertă în mai multe țări după ce virusul chikungunya a început să se răspândească rapid în afara arealului său obișnuit, atrag atenția oficialii de la OMS. Virusul, transmis de țânțari, afectează în prezent milioane de oameni și a provocat creșteri semnificative ale cazurilor în Europa, Asia și America de Sud, conform rapoartelor recente prezentate de Reuters și de autorități din mai multe state.

Chikungunya a fost identificat pentru prima oară în Republica Unită a Tanzaniei în anul 1952 și s-a extins de-a lungul decadelor în Africa, Asia și regiunea Oceanului Indian. E transmis de țânțarii Aedes aegypti și Aedes albopictus. Simptomele includ febră puternică și dureri articulare severe, iar aproximativ 5,6 milioane de oameni din 119 țări sunt expuși riscului de infectare. Experții trag un semnal de alarmă, comparând situația actuală cu epidemia din 2004-2005, care a afectat jumătate de milion de persoane.

7.000 de cazuri într-un singur oraș din China, 111 în Franța

În China, autoritățile au raportat aproape 7.000 de cazuri până miercuri, 20 august, majoritatea în orașul Foshan, în sudul țării, un important centru industrial. Guvernul a implementat un plan masiv de control: fumigări, eliminarea apei stătătoare, plasarea de plase anti-țânțari și drone pentru identificarea și tratarea focarelor de țânțari.

Amenzile pentru neîndepărtarea recipientelor cu apă stătătoare pot ajunge la 10.000 de yuani, adică în jur de 1.200 de euro. În Europa, Franța și Italia au raportat primele cazuri locale de chikungunya în anul 2025: 111 în Franța și 7 în Italia, răspândite prin țânțarii locali. Riscul este mai mare în zonele calde și umede, iar schimbările climatice contribuie la extinderea habitatului vectorilor.

În Statele Unite, CDC menționează că nu există tratamente specifice, dar există vaccinuri experimentale și medicamente pentru ameliorarea simptomelor. Prevenția rămâne, însă, cheia: controlul populației de țânțari și evitarea acumulării de apă. „Vedem istoria repetându-se”, a declarat Diana Rojas Alvarez, ofițer medical al OMS. Oficialii avertizează că, fără măsuri rapide, chikungunya ar putea declanșa un focar global cu efecte severe, transformându-se într-o adevărată criză de sănătate publică, la fel cum a fost cu noul coronavirus.

