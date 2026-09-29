„Suntem cactus”. Analiză la sânge după România – Bosnia 2-4. Ce trebuie să facă Gică Hagi în viitor

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România a pierdut cu 2-4 în fața Bosniei, iar eșecul de pe teren propriu a ridicat numeroase semne de întrebare în jurul naționalei lui Gică Hagi. „Tricolorii” au avut momente în care au arătat că pot pune probleme, însă au cedat de patru ori și au lăsat impresia unei echipe care încă își caută identitatea. La FANATIK SUPERLIGA s-a făcut o analiză amplă a celor două meciuri disputate de România în această perioadă, iar Adrian Ilie, Andrei Vochin, Cristi Balaj și Marius Mitran au pus lupa pe alegerile selecționerului, pozițiile în care sunt folosiți jucătorii și stilul de joc pe care trebuie să-l adopte „tricolorii”.

Adrian Ilie cere o strategie clară după două înfrângeri consecutive

Adrian Ilie consideră că primul lucru pe care Gică Hagi trebuie să-l rezolve este starea mentală a jucătorilor, după două eșecuri consecutive. Fostul internațional a vorbit și despre pregătirea fizică, alegerea echipei și necesitatea ca selecționerul să renunțe la experimente în următoarele partide.

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„Trebuie, în primul rând, ca moralul jucătorilor să fie foarte bun, pentru că avem două înfrângeri și sunt mulți jucători supărați pe prestațiile lor. Trebuie să-i aducem la un nivel fizic foarte bun, pentru că jucăm din trei în trei zile și trebuie făcută o strategie pentru meci, să alegi cei mai buni jucători, fără niciun fel de alt experiment. Am căzut testul, n-am luat examenul, hai să ne ridicăm și să învățăm de acum. Avem două meciuri importante și cred că o abordare ca în Suedia, unde chiar dacă am pierdut meciul, ar fi foarte bună“, a declarat Adrian Ilie, în exlusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Ilie vede probleme în apărare și cere jucători pe posturile lor

Fostul atacant al naționalei a analizat și . Adrian Ilie l-a apărat pe Coubiș, dar a atras atenția asupra problemelor defensive și a modului în care sunt folosiți unii jucători, inclusiv Vladimir Screciu.

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„Mie de Coubiș îmi place foarte mult. Nu dreapta, îmi place fundaș central, pentru că e puternic. Nu a jucat rău. Golurile vin din partea cealaltă. Eu zic că a jucat bine și pe partea dreaptă, dar problemele noastre sunt defensive. Dacă am ajuns să marcăm un gol dintr-o centrare de la margine, de la 30 de metri, cred că avem o problemă. Trebuie să construim mai mult, să ajungem în marginea careului și să jucăm cu jucătorii pe posturile lor“, a punctat Adrian Ilie.

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„Cobra“ a mai explicat și de ce consideră că poziționarea lui Screciu la mijlocul terenului poate ridica probleme în anumite momente ale jocului: „Hagi a zis să jucăm simplu. Hai să facem așa. Avem nevoie de jucători în formă care să adune minute multe la echipele de club. Din punctul meu de vedere, Screciu joacă pe o poziție unde n-a mai evoluat de mult timp. Prima pasă, care pleacă dintre fundașii centrali, din minutul 5, pleacă exact pe mijlocul terenului, iar mijlocașul central nu este acolo să acopere zona“.

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Andrei Vochin cere o recalibrare totală: „Trebuie să nu mai deformăm realitatea”

Andrei Vochin a mers și mai departe cu analiza și a pus . Analistul FANATIK consideră că România trebuie să-și evalueze corect nivelul actual și să construiască strategia în funcție de valoarea adversarilor pe care îi întâlnește.

„Ar trebui să ne mai gândim la ceva și să încercăm să ne foțăm cu toții să nu mai deformăm realitatea. Eu aveam impresia că scriam niște articole senzaționale în anii de glorie ai presei și așa mai departe. De când cu Oldies, but goldies și cu Răzvan Nicolae care scoate de la sertar toate astea, mi-au picat la mână niște articole scrise de mine la vremea respectivă. Nu era totul chiar așa ok“, a spus și Andrei Vochin.

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„Suntem cactus!” Andrei Vochin, despre diferența de valoare dintre România și adversari

Vochin a explicat că România nu mai poate aborda meciurile pornind de la ideea că trebuie să domine adversarii și să aibă posesia. În opinia sa, naționala trebuie să găsească soluțiile potrivite pentru nivelul actual al lotului: „Așa trebuie să facem și când ne gândim la fotbalul, apropos de faptul că noi am avut posesia, noi am condus etc. Întotdeauna sau 90% din cazuri când am jucat cu echipe mai puternice, noi i-am păcălit pe contraatac, fără să avem posesia. Aveam pe atunci, prin 94, o echipă bună, iar adversarii care ne erau superiori erau puțini, Argentina, Columbia. Când am ieșit la joc, cu Elveția, ne-au dat patru“.

Analistul a indicat apoi diferența de nivel dintre loturile României și Bosniei și a cerut o abordare realistă: „În situația în care suntem azi, aproape toți adversarii sunt peste noi. Bosnia avea aseară cinci jucători din top 5 campionate europene, noi aveam doi dintre ei pe bancă și unul în poartă. Asta este realitatea, nu ne putem ascunde. Deci trebuie să ne recalibrăm, să vedem cum îi putem bate pe ăștia, să câștigăm încredere, astfel încât să ajungem din nou să fie mai puțini adversari superiori nouă. Suntem cactus!“

Vochin explică de ce România a avut rezultate cu un alt tip de fotbal

Analistul FANATIK a făcut trimitere la selecționerii care au calificat România la turneele finale și a explicat că rezultatele au venit într-un context tactic diferit, în care echipa nu încerca neapărat să domine prin posesie.

„Crezi că e întâmplător faptul că ultimii selecționeri care s-au calificat la Europene s-au numit Pițurcă, Anghel Iordănescu și Edi Iordănescu, antrenori care nu aveau conceptual posesia și ideea că trebuie să dominăm. Nimic nue ste întâmplător. Totul pleacă de la evaluarea corectă a potențialului pe care-lmai la momentul acesta. Dacă tu îi hiperbolizezi, atunci te dai cu capul de pereți“, a continuat Vochin.

Acesta a oferit și exemplul lui Vladimir Screciu, explicând de ce mijlocașul avea un rol diferit în mandatul lui Edi Iordănescu: „La Edi, de exemplu, Screciu era mijlocaș, pentru că centrul de greutate al echipei era jos, iar el nu se mai expunea unui duel unu la unu permanent în mijlocul terenului, pe care să-l rezolve de unul singur, fără dublaj sau triplaj. Atunci, în Elveția, el a ieșit în evidență prin chestia asta. Nu oricine se potrivește la orice stil de a juca fotbal“

Mitran explică diferența de viziune dintre Gică Hagi și selecționerii care au calificat România la Europene

Marius Mitran a atras atenția că Gică Hagi are o filosofie diferită de cea pe care au avut-o selecționerii care au obținut ultimele calificări ale României la turneele finale. În opinia sa, Hagi se raportează la o altă perioadă din istoria naționalei.

„Hagi crede altceva. Hagi nu crede în linia Iordănescu-Pițurcă, ci crede în Lucescu, în faptul că România a fost puternică atunci când a pus probleme. Pentru el, nu meciul cu Argentina a fost icoana, ci cel de pe Wembley, pe acela îl are în minte“, a punctat și Mitran.

Cristi Balaj a analizat diferențele dintre cele două partide și a remarcat că România a avut, în opinia sa, momente mai bune în meciul pierdut în Suedia decât în partida cu Bosnia: „Diferența dintre fotbalul acum și cel de dinainte este că acum apar cifre, sunt date. Acum nu trebuie să ai o opinie opersonală, ai o radiografie. Dintre aceste două meciuri, cele mai bune momente pe care le-am avut, chiar dacă a fost deplasare cu stadionul plin, a fost meciul din Suedia. Atunci am jucat scurt, când ne-am apărat cu toată echipa, când am știut să suferim, când n-a fost distanță între compartimente. Din păcate a venit acel gol contrar cursului jocului, pentru că noi jucam bine în acel moment și speram“.

Vochin explică de ce Hagi nu poate schimba peste noapte stilul naționalei

Vochin a identificat și o altă problemă pe care Gică Hagi trebuie să o ia în calcul: stilul de joc practicat de jucătorii români la echipele de club. Analistul consideră că nu poți schimba radical în doar câteva zile ceea ce fotbaliștii fac pe parcursul unui sezon.

„Dacă vrei să joci ce juca nea Mircea și ce juca și Gică Hagi, păi trebuie să folosești fotbaliști care la club joacă stilul ăsta. Și care sunt jucătorii potriviți pentru stilul ăsta? Cei care trag la trofee.Revenim la națională și vedem unde joacă ai noștri. 300 de zile pe an joacă, de cele mai multe ori, la retrogradare. Acolo nu faci jocul, ci te adaptezi la jocul adversarei. Făcând asta zi de zi, te adaptezi așa, nu poți schimba în 8-14 zile la echipa națională“, a mai adăugat Andrei Vochin.

Adrian Ilie consideră că România trebuie să-și adapteze inclusiv pressingul în funcție de adversar. Fostul internațional a explicat și cum ar vedea anumite soluții ofensive pentru următoarele partide.

„Mihăilă nu poate juca ca al doilea vârf. Noi, dacă facem pressing-ul sus, nu are spațiu să fugă. E stilul de jucător care rămâne în bandă și de acolo pleacă spre interior și îți crează, pentru că are potență și fuge foarte bine. Luis Munteanu și Bîrligea pot să joace în atac. Putem să jucăm și cu trei atacanți, dar dacă nu te aperi….Cu Polonia poate e mai bine să te lași puțin dominat, ca să scapi. Nu mai trebuie pressing, că rămânem descoperiți“, a mai continuat Adrian Ilie.