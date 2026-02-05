”Suntem pacienți, nu falsificatori”. Revolta bolnavilor de cancer după tăierea primei zi de concediu medical: guvernul ar putea fi reclamat la CEDO

ADVERTISEMENT

Pentru pacienții cu afecțiuni grave, fiecare zi contează. Cu toate acestea, românii care se află în concediu medical pentru cancer nu primesc plata pentru prima zi de boală, ceea ce a stârnit nemulțumirea asociațiilor de pacienți și a dus la sesizarea Curții Constituționale. Situația ar putea ajunge la CEDO.

Prima zi de concediu medical, tăiată prin lege. Guvernul invocă economii, pacienții reclamă încălcarea drepturilor

Prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită, potrivit unei modificări legislative adoptate recent de Guvern. Noile prevederi stabilesc că indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă va fi acordată începând cu a doua zi de concediu, prima zi rămânând neplătită.

Autoritățile justifică decizia prin necesitatea reducerii cheltuielilor din sistemul public de sănătate și prin combaterea abuzurilor în acordarea certificatelor medicale. Măsura a stârnit însă reacții puternice din partea pacienților și a organizațiilor care îi reprezintă, mai ales în cazul bolilor cronice și grave.

Avocatul Poporului a sesizat CCR. Suspiciuni de neconstituționalitate

Legea prevede și câteva excepții. Pacienții diagnosticați cu boli epidemiologice sau afecțiuni cu risc biologic vor continua să beneficieze de concediu medical plătit încă din prima zi. Guvernul susține că această excepție este necesară pentru protejarea sănătății publice, în special în situațiile în care izolarea rapidă este esențială pentru limitarea răspândirii bolilor contagioase.

„Se calculează și se plătesc prin diminuarea cu o zi și se suportă după cum urmează: a) de către angajator, din a 2-a zi până inclusiv în a 6-a zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, cu excepția indemnizațiilor aferente certificatelor de concediu medical acordate persoanelor asigurate pentru care a fost instituită măsura izolării, potrivit Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, se arată în noua reglementare adoptată de Guvern, prin ordonanță de urgență.

În contextul reacțiilor apărute, Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională, invocând posibile încălcări ale dreptului la protecție socială, dreptului la sănătate și principiului egalității de tratament. Instituția atrage atenția că neplata primei zile de concediu medical ar putea afecta în mod disproporționat pacienții care depind frecvent de acest mecanism legal.

Pacienții oncologici, printre cei mai afectați

Pentru a înțelege impactul real al noii legi, FANATIK a discutat cu Cezar Irimia, președintele Asociației Bolnavilor de Cancer. Acesta a subliniat că, pentru bolnavii de cancer, , ci o necesitate impusă de tratamentele agresive și de starea de sănătate, iar orice diminuare a sprijinului financiar poate avea consecințe serioase.

„Noi am făcut o sesizare la Avocatul Poporului. Avocatul Poporului a sesizat CCR-ul cu privire la neconstituționalitatea acestei măsuri. Deci clar că nu este o hotărâre corectă în ceea ce privește pacientul cronic în general, dar nici cel acut. Suntem pacienți, nu suntem falsificatori de concedii medicale”, a declarat Irimia.

„Suntem bolnavi, nu falsificatori de concedii”

Liderul pacienților oncologici critică dur sistemul de sănătate și atrage atenția că, în loc să fie trași la răspundere cei care profită de pe urma lui, sunt afectați chiar bolnavii, lipsiți de medicamente, investigații și șanse reale la prevenție.

Dacă se fac asemenea furtișaguri în sistemul de sănătate, nu cred că cei care trebuie să fie pedepsiți suntem tot noi pacienți. Suntem destul de mult pedepsiți de boală, așa că nu ne mai trebuie încă o pedeapsă din partea sistemului. Mai ales când nici măcar medicamente nu avem.

Noi nu putem penaliza sistemul, nu avem acces la investigații. Nu sunt bani ca să putem face o prevenție ca la carte. Deci, încă suntem departe, cu toată buna intenție a Ministrului Sănătății, de a fi într-o minimă normalitate”, a mai spus acesta.

Critici dure la adresa excepțiilor din lege

Cezar Irimia contestă și criteriile după care au fost stabilite excepțiile privind bolile contagioase. În opinia sa, delimitarea este una arbitrară și lipsită de fundament: „De ce nu și hepatita, și SIDA. Pentru că și ele tot contagioase sunt. De ce nu pot fi și ele scutite? Deci asterix-ul legat de cei cu bolile contagioase este prost pus. Cine a propus această hotărâre nu a făcut o analiză de impact și nu s-a consultat cu nimeni, cu societatea civilă, cu asociații de pacienți, cu societățile profesionale. Suntem la servite aici, adică nu-ți convine, la revedere.

Am avut cu avocatul nostru o conferință și ne-a arătat inepțiile din această hotărâre. Ne-a spus că totul e prin de ilegalitate”, a continuat, pentru FANATIK, președintele Asociației Bolnavilor de Cancer.

„Ni se încalcă dreptul la sănătate și dreptul la muncă”

Irimia critică dur modul în care sunt tratați bolnavii care contribuie constant la sistemul de sănătate. El avertizează că acestora li se încalcă drepturi garantate de Constituție, precum dreptul la viață, la sănătate și la muncă.

„Ei îmi iau bani în fiecare lună pe asigurări de sănătate, așa că eu nu renunț la un drept al meu garantat de Constituție, și anume dreptul la viață, dreptul la sănătate.

Nu mai spun că încălcă și dreptul la muncă. Pentru că majoritatea pacienților noștri, care sunt în câmpul muncii, nu doresc să-și sacrifice concediul de odihnă pe aceste tratamente. Ei vor să fie în continuare în câmpul muncii, să fie productivi și să cotizeze la stat cu toate dările aferente”, a mai precizat Irimia.

„Măsura nu va opri concediile medicale false”

Chiar după intrarea în vigoare a noii legi, Cezar Irimia este convins că abuzurile nu vor fi oprite, iar cei care respectă legea, referindu-se aici la pacienții bolnavi, vor fi cei care vor suporta consecințele.

„În continuare, chiar dacă de la 1 februarie s-a pus în aplicare legea, se va întâmpla același lucru respectiv, vor fi favorizate acele concedii medicale false. De ce întreb, de ce să fim toți pedepsiți, și mai ales pacienții? Ei să-i prindă pe făptași, că e în curtea lor. Să-și facă curățenie, nu să ne pedepsească pe noi pentru ipotența lor funcțională”, a punctat, liderul pacienților oncologici, pentru FANATIK.

Următorul pas: CCR și, eventual, CEDO

Cezar Irimia anunță că, după decizia Curții Constituționale, , la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), dacă hotărârile din țară nu le vor proteja interesele.

„În concret așteptăm decizia CCR-ului, el este cel care decide sesizarea noastră. Probabil va spune iar că nu poate face excepții pentru că este discriminare între pacienții cronici și cei acuți. Atunci ori elimină această hotărâre, ori nu ne dă câștig de cauză niciunuia dintre noi.

Așteptăm CCR-ul să se pronunțe, iar dacă nu vom avea satisfacție, vom lua drumul spre Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO)”, a conchis Cezar Irimia.