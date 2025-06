„Suntem pe aceeași lungime de undă”. Vedetele lui Inter, fascinate de antrenorul Cristi Chivu

Cristi Chivu (44 de ani) le-a luat ochii superstarurilor de la Inter Milano. Lautaro Martinez și Alessandro Bastoni sunt fascinați de modul de lucru al antrenorului român.

Vedetele lui Inter, cucerite de stilul antrenorului Cristi Chivu: „Am vorbit cu antrenorul”

Finalista UEFA Champions League se află în SUA, acolo unde se pregătește pentru . a debutat contra lui Monterrey.

„Am vorbit cu antrenorul la telefon mai devreme, despre ideile sale legate de joc și de modul de a lucra. Suntem foarte mult pe aceeași lungime de undă, avem o viziune similară.

E un antrenor care dorește să câștige cu o mentalitate puternică, iar asta ne motivează și ne place foarte mult”, a declarat Lautaro Martinez despre Cristi Chivu pentru Posta Deportes, citat de

Lautaro Martinez este căpitanul lui Inter, echipă la care evoluează din 2018, atunci când s-au plătit 25 de milioane de euro pentru transferul său de la Racing Club. Atacantul, evaluat în prezent la 95 de milioane de euro, a îmbrăcat tricoul negru-albastru de 331 de ori, reușind să marcheze 151 de goluri și să dea 50 de pase decisive.

„Ne-a făcut să realizăm cum am ajuns în finală”

Un alt fotbalist de bază al lui Inter, care a jucat finala Champions League în stagiunea precedentă, este Alessandro Bastoni. Fundașul în vârstă de 26 ani a avut și el doar cuvinte de laudă despre Chivu și a povestit cum le-a ridicat moralul după eșecul cu PSG, scor 0-5.

„Primele impresii sunt foarte bune. Se vede că a jucat fotbal și știe ce ă ne ceară. Suntem de puține zile împreună, dar prima senzație e una foarte plăcută. El ne înțelege.

Nu am lucrat încă tactic, mai avem de pus la punct anumite lucruri. Chivu ne-a îmbărbătat și ne-a reamintit cum am ajuns în acea finală (n.r. – UEFA Campions League). A fost singurul joc în care am greșit. Dar el ne-a făcut să realizăm că n-ar trebui să uităm cum am ajuns în acea finală”, a declarat Alessandro Bastoni.