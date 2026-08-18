News

„Suntem proştii Europei”. Dragomir îi ia apărarea lui Ilie Bolojan după ce s-a întâmplat la Ziua Marinei şi criza energetică

Mitică Dragomir a comentat, la „Profeţiile lui Mitică", primirea ostilă de care a avut parte Ilie Bolojan la Constanţa şi a vorbit despre criza energetică şi despre viitorul politic al premierului interimar.
Daniel Spătaru
18.08.2026 | 05:59
Suntem prostii Europei Dragomir ii ia apararea lui Ilie Bolojan dupa ce sa intamplat la Ziua Marinei si criza energetica
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir îi ia apărarea lui Ilie Bolojan în legătură cu evenimentele de la Ziua Marinei, dar consideră că acesta şi-a ratat şansa de a deveni preşedintele României Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Premierul interimar Ilie Bolojan a avut parte de o primire ostilă la Constanţa, în weekend, el fiind huiduit şi fluierat în timpul discursului de Ziua Marinei. Mitică Dragomir dezaprobă tratamentul de care a avut parte şeful guvernului.

„Când e sărbătoare, chiar dacă ai duşmănie pe unul, îl mai laşi în pace”

Mitică Dragomir consideră că oamenii ar trebui să lase duşmăniile deoparte, măcar la zi de sărbătoare şi că Ilie Bolojan n-ar fi trebuit să fie huiduit sâmbătă, de Sfânta Maria. „Încep să mă supere nişte lucruri şi din sport, dar şi din viaţa asta publică.

ADVERTISEMENT

Nu mi-a plăcut că l-au făcut praf pe Bolojan la Constanţa. Când e sărbătoare, chiar dacă ai duşmănie pe unul, îl mai laşi naibii în pace. Când sunt Paştele, Crăciunul, Sf. Maria… Mai laşi şi de la tine”, a spus Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

Mitică Dragomir: „E foarte greu ca domnul Bolojan să mai închidă rana provocată poporului”

Pe de altă parte, faptul că oamenii nu s-au putut abţine în zi de sărbătoare să-l huiduie pe şeful guvernului l-a făcut pe fostul şef al LPF să adauge: „Mi-am dat seama că e foarte greu ca domnul Bolojan să mai închidă rana provocată poporului. E foarte supărată lumea”.

ADVERTISEMENT
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă...
Digi24.ro
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă și cine a sunat la urgențe

Mitică Dragomir a vorbit şi despre situaţia din ţară, referindu-se şi la criza energetică generată de scăderea debitului Dunării. „Nu numai Bolojan e vinovat. Ceva miniştri din ultimul timp au dat cu leuca-n gard. Vizavi de energie… Uite că acum dau drumul la aia pe cărbune. Iar încearcă toate prostiile. Iar bulgarii sunt pe primul loc în Europa cu stocarea de energie. E posibil aşa ceva?

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru! Când credeau că nu-i aude nimeni, oamenii legii au dezvăluit...
Digisport.ro
Lovitură de teatru! Când credeau că nu-i aude nimeni, oamenii legii au dezvăluit posibila cauză a morții lui Hayden Panettiere

Cum e posibil să cumpere cineva de la tine, dimineaţa, energie cu 10 lei şi seara să-ţi dea înapoi aceeaşi energie, cu 1.000 de lei? Ce păzesc instituţiile statului? Că eu dacă nu plătesc o taxă imediat mă curăţă.

ADVERTISEMENT

Sau dacă am făcut un contract de asociere în participaţiune au considerat că este mită. Iar ăştia nenorocesc ţara şi populaţia ţării!”, a punctat Mitică Dragomir. În acest context, concluzia sa este implacabilă: „Suntem proştii Europei!”.

Cea mai mare greşeală strategică făcută de Bolojan, în opinia lui Dragomir

De asemenea, „Oracolul de la Bălceşti” consideră că Ilie Bolojan a pierdut cota de popularitate de care s-a bucurat la un moment dat în timpul mandatului şi a subliniat cea mai mare greşeală strategică pe care a făcut-o acesta.

ADVERTISEMENT

„În momentul când l-au dat afară trebuia să plece imediat şi putea să candideze pentru preşedinţie în viitor. Şi-a ratat şansa. Acum e compromis. Dacă mai stă o lună nu mai poate ieşi pe stradă nici în Bihor”, este predicţia făcută de Dragomir.

"Suntem proştii Europei". Dragomir îi ia apărarea lui Ilie Bolojan după ce s-a întâmplat la Ziua Marinei şi criza energetică

„Îl suspendă pe Nicuşor Dan?” Dumitru Dragomir știe ultimele „bombe” din politică
Fanatik
„Îl suspendă pe Nicuşor Dan?” Dumitru Dragomir știe ultimele „bombe” din politică
Ce se întâmplă cu Dunărea? „Am învățat de la Băsescu, că el le...
Fanatik
Ce se întâmplă cu Dunărea? „Am învățat de la Băsescu, că el le știe pe astea”
Mitică Dragomir, verdict dur despre ambulanța atacată cu topoarele într-o comună din Cluj!...
Fanatik
Mitică Dragomir, verdict dur despre ambulanța atacată cu topoarele într-o comună din Cluj! „Voi deveni USR-ist!” Exclusiv
Tags:
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
L-a cunoscut pe 'cel mai mare antrenor român' din istorie și a rămas...
iamsport.ro
L-a cunoscut pe 'cel mai mare antrenor român' din istorie și a rămas uluit: 'Un adevărat domn, era de altă clasă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!