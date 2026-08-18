„Suntem proştii Europei”. Dragomir îi ia apărarea lui Ilie Bolojan după ce s-a întâmplat la Ziua Marinei şi criza energetică

Premierul interimar Ilie Bolojan a avut parte de o primire ostilă la Constanţa, în weekend, el fiind huiduit şi fluierat în timpul discursului de Ziua Marinei. Mitică Dragomir dezaprobă tratamentul de care a avut parte şeful guvernului.
Mitică Dragomir consideră că oamenii ar trebui să lase duşmăniile deoparte, măcar la zi de sărbătoare şi că Ilie Bolojan n-ar fi trebuit să fie huiduit sâmbătă, de Sfânta Maria. „Încep să mă supere nişte lucruri şi din sport, dar şi din viaţa asta publică.
Nu mi-a plăcut că l-au făcut praf pe Bolojan la Constanţa. Când e sărbătoare, chiar dacă ai duşmănie pe unul, îl mai laşi naibii în pace. Când sunt Paştele, Crăciunul, Sf. Maria… Mai laşi şi de la tine”, a spus Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.
Pe de altă parte, faptul că oamenii nu s-au putut abţine în zi de sărbătoare să-l huiduie pe şeful guvernului l-a făcut pe fostul şef al LPF să adauge: „Mi-am dat seama că e foarte greu ca domnul Bolojan să mai închidă rana provocată poporului. E foarte supărată lumea”.
Mitică Dragomir a vorbit şi despre situaţia din ţară, referindu-se şi la criza energetică generată de scăderea debitului Dunării. „Nu numai Bolojan e vinovat. Ceva miniştri din ultimul timp au dat cu leuca-n gard. Vizavi de energie… Uite că acum dau drumul la aia pe cărbune. Iar încearcă toate prostiile. Iar bulgarii sunt pe primul loc în Europa cu stocarea de energie. E posibil aşa ceva?
Cum e posibil să cumpere cineva de la tine, dimineaţa, energie cu 10 lei şi seara să-ţi dea înapoi aceeaşi energie, cu 1.000 de lei? Ce păzesc instituţiile statului? Că eu dacă nu plătesc o taxă imediat mă curăţă.
Sau dacă am făcut un contract de asociere în participaţiune au considerat că este mită. Iar ăştia nenorocesc ţara şi populaţia ţării!”, a punctat Mitică Dragomir. În acest context, concluzia sa este implacabilă: „Suntem proştii Europei!”.
De asemenea, „Oracolul de la Bălceşti” consideră că Ilie Bolojan a pierdut cota de popularitate de care s-a bucurat la un moment dat în timpul mandatului şi a subliniat cea mai mare greşeală strategică pe care a făcut-o acesta.
„În momentul când l-au dat afară trebuia să plece imediat şi putea să candideze pentru preşedinţie în viitor. Şi-a ratat şansa. Acum e compromis. Dacă mai stă o lună nu mai poate ieşi pe stradă nici în Bihor”, este predicţia făcută de Dragomir.