„Suntem proştii Europei”. Dragomir îi ia apărarea lui Ilie Bolojan după ce s-a întâmplat la Ziua Marinei şi criza energetică

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Premierul interimar Ilie Bolojan a avut parte de o primire ostilă la Constanţa, în weekend, el fiind huiduit şi fluierat în timpul discursului de Ziua Marinei. Mitică Dragomir dezaprobă tratamentul de care a avut parte şeful guvernului.

„Când e sărbătoare, chiar dacă ai duşmănie pe unul, îl mai laşi în pace”

Mitică Dragomir consideră că oamenii ar trebui să lase duşmăniile deoparte, măcar la zi de sărbătoare şi că Ilie Bolojan n-ar fi trebuit să fie huiduit sâmbătă, de Sfânta Maria. „Încep să mă supere nişte lucruri şi din sport, dar şi din viaţa asta publică.

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Nu mi-a plăcut că l-au făcut praf pe Bolojan la Constanţa. Când e sărbătoare, chiar dacă ai duşmănie pe unul, îl mai laşi naibii în pace. Când sunt Paştele, Crăciunul, Sf. Maria… Mai laşi şi de la tine”, a spus Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

Mitică Dragomir: „E foarte greu ca domnul Bolojan să mai închidă rana provocată poporului”

Pe de altă parte, faptul că oamenii nu s-au putut abţine în zi de sărbătoare să-l huiduie pe şeful guvernului l-a făcut pe fostul şef al LPF să adauge: „Mi-am dat seama că e foarte greu ca domnul Bolojan să mai închidă rana provocată poporului. E foarte supărată lumea”.

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, referindu-se şi la criza energetică generată de scăderea debitului Dunării. „Nu numai Bolojan e vinovat. Ceva miniştri din ultimul timp au dat cu leuca-n gard. Vizavi de energie… Uite că acum dau drumul la aia pe cărbune. Iar încearcă toate prostiile. Iar bulgarii sunt pe primul loc în Europa cu stocarea de energie. E posibil aşa ceva?

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Cum e posibil să cumpere cineva de la tine, dimineaţa, energie cu 10 lei şi seara să-ţi dea înapoi aceeaşi energie, cu 1.000 de lei? Ce păzesc instituţiile statului? Că eu dacă nu plătesc o taxă imediat mă curăţă.

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Sau dacă am făcut un contract de asociere în participaţiune au considerat că este mită. Iar ăştia nenorocesc ţara şi populaţia ţării!”, a punctat Mitică Dragomir. În acest context, concluzia sa este implacabilă: „Suntem proştii Europei!”.

Cea mai mare greşeală strategică făcută de Bolojan, în opinia lui Dragomir

De asemenea, a pierdut cota de popularitate de care s-a bucurat la un moment dat în timpul mandatului şi a subliniat cea mai mare greşeală strategică pe care a făcut-o acesta.

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„În momentul când l-au dat afară trebuia să plece imediat şi putea să candideze pentru preşedinţie în viitor. Şi-a ratat şansa. Acum e compromis. Dacă mai stă o lună nu mai poate ieşi pe stradă nici în Bihor”, este predicţia făcută de Dragomir.