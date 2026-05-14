„Suntem proştii proştilor!”. Antrenorul a răbufnit înainte de FC Argeș – Rapid: „Trebuie să tratăm meciul ca pe o finală”

Alex Bodnariu
14.05.2026 | 17:44
Duel pentru locul 5 în Superliga. FC Argeș dă piept cu Rapid. Foto: SportPictures
FC Argeș va primi vizita celor de la Rapid în acest weekend, în penultima rundă din Superliga României. Piteștenii speră să nu termine play-off-ul pe ultimul loc, iar Bogdan Andone, antrenorul echipei din Trivale, a avut un mesaj puternic pentru elevii săi înaintea duelului cu giuleștenii.

FC Argeș este, după primele opt meciuri din play-off, pe locul 6, la doar două lungimi de undă de Rapid. Vineri seară, cele două formații își vor măsura forțele pe stadionul din Mioveni, iar fanii echipei piteștene speră ca favoriții lor să obțină, în sfârșit, un succes după cele opt înfrângeri consecutive.

Nici Rapid nu stă însă mai bine. Fanii sunt supărați pe gruparea din Giulești după ce formația pregătită de Costel Gâlcă a ratat obiectivul calificării în preliminariile cupelor europene, deși la startul play-off-ului bucureștenii aveau șanse chiar la titlu.

Bogdan Andone, exploziv la conferința de presă

Bogdan Andone, antrenorul celor de la FC Argeș, a prefațat duelul cu Rapid de vineri seară și a precizat că își dorește să vadă o schimbare de atitudine din partea elevilor săi. Acesta a vorbit despre dezamăgirile suferite în ultimele etape, când piteștenii au pierdut multe puncte pe finalul jocurilor.

„Trebuie să ne gândim la ceea ce avem noi de făcut. Este ultimul joc de pe teren propriu din acest sezon. Va trebui să avem o abordare agresivă, o atitudine pozitivă şi să câştigăm jocul, pentru că ar fi extrem de frumos să ne bucurăm la sfârşitul partidei împreună cu suporterii de acest sezon extraordinar al echipei. Tocmai de aceea trebuie să fim bine pregătiţi fizic, mental, din toate punctele de vedere. Abordăm jocul cu un singur gând, acela de a reuşi să câştigăm.

Suntem cei mai mari proşti de aici, începând cu mine. Este al cincilea joc, al patrulea consecutiv cu înfrângere pe final de joc, în minutele de prelungire, astfel că absolut toţi, începând cu mine, cumva suntem proştii-proştilor, pentru că nu suntem în stare să gestionăm aceste momente de joc. Sunt momente în care nici măcar nu a fost presiune în careul nostru sau vreun asediu.

A fost din nou pe un atac al nostru, din nou pe o greşeală. Dar important este meciul de mâine, fiind ultimul de pe teren propriu din acest sezon, pe care va trebui să îl câştigăm. Va trebui să tratăm meciul ca pe o finală, pentru că îmi doresc enorm de mult să câştigăm ultimul joc de pe teren propriu”, a declarat Bogdan Andone la conferința de presă.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Fostul colaborator al lui Kopic dezvăluie motivul pentru care croatul nu va pleca...
iamsport.ro
Fostul colaborator al lui Kopic dezvăluie motivul pentru care croatul nu va pleca de la Dinamo
