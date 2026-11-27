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. Deși ”micii tricolori” au obținut victoria la Doha, rezultatul nu a fost îndeajuns pentru a obține calificarea în fazele eliminatorii ale competiției. România s-a clasat pe prima poziție sub linia calificării.

Puștiul de la Villareal, mesaj războinic după ce România a ratat calificarea

La finalul partidei contra Camerunului, mijlocașul Ioan Precup consideră că România a avut un joc mult mai solid decât adversara din Africa. De asemenea, ”micii tricolori” nu ar fi avut neovie de motivația antrenorului pentru a da tot, în încercarea de a obține calficarea în fazele eliminatorii ale competiției, pe ultima sută de metri.

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”Da, meci intens în care ne-am luptat. Păcat că am ratat multe șanse în fața porții. Am fost mai buni decât ei în 90 de minute. (n.r. – Ce v-a spus Diaconescu) Aveam nevoie de patru goluri. Nimic. Asta era ambiția noastră, să încercăm să facem tot posibilul, să dăm cât mai multe goluri.

Eu cred că toată lumea și-a dorit să facem un campionat bun. Cred că am făcut meciuri bune, ne-am bătut de la egal la egal cu toată lumea, suntem România. Normal că ne gândim la lucruri mari, dar trebuie să coborâm și un pic capul jos. Avem nevoie de acest lucru, avem nevoie de ambiție mare și nu degeaba am ajuns să jucăm în Campionat Mondial”, a spus Ioan Precup, pentru FANATIK.

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Elevii lui Mircea Diaconescu au scăzut ritmul spre finalul partidei decisive din faza grupelor. Fotbalistul legitimat la echipele de juniori ale celor de la Villareal consideră că oboseala acumulată în celelalte dueluri și-au spus cuvântul în ultima parte a duelului contra Camerunului.

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”Venim după două meciuri cu echipe foarte bune, foarte puternice în spate, foarte fizice și să jucăm cu camerunezii ăștia, să batem la egal la egal. E dificil, sincer, dar mergem mergem înainte și gata”, a continuat Ioan Precup.

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România părăseste Mondialul U17

”Micii tricolori” au început competiția din Qatar cu un eșec, împotriva Mexicului, 0-1. Duelul a consemnat și un moment istoric, întrucât Mircea Diaconescu a folosit cartonașul mov, implementat sub formă de experiment, la turneul final. Ulterior, .

Victoria din ultima partidă nu a fost îndeajuns ca elevii lui Diaconescu să continue parcursul la Campionatul Mondial U17. Aceștia au terminat pe locul 3 și au ratat calificarea în fazele eliminatorii ale competiției. Acesta este clasamentul echipelor care au încheiat grupa pe poziția a treia:

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