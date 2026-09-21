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Csikszereda a pierdut și duelul cu Petrolul, scor 0-2, iar situația formației din Miercurea Ciuc începe să îngrijoreze. Ciucanii au rămas cu un singur punct după primele 10 etape și ocupă ultimul loc în SuperLiga. După un nou rezultat negativ, portarul Eduard Pap a luat atitudine la flash-interviu. Goalkeeperul a recunoscut că echipa a ajuns într-un moment extrem de dificil și a transmis răspicat că ceva trebuie să se schimbe de urgență pentru ca Csikszereda să poată ieși din criză.

Un punct în 10 etape! Csikszereda, „lanterna roșie” din SuperLiga!

Csikszereda traversează un start de sezon de coșmar. Ciucanii au doar un punct după primele 10 etape și nu au reușit încă să găsească ritmul necesar pentru a ține pasul cu adversarele din SuperLiga. Problemele s-au acumulat de la o rundă la alta, iar rezultatele au împins formația din Miercurea Ciuc în subsolul clasamentului.

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Situația este cu atât mai surprinzătoare cu cât, în sezonul trecut, și a lăsat impresia că poate construi pe acea bază. Lucrurile s-au schimbat radical în actuala stagiune. După primele 10 etape, ciucanii sunt serios implicați în lupta pentru evitarea retrogradării, iar dacă rezultatele nu se schimbă rapid, salvarea se anunță o misiune extrem de dificilă.

A răbufnit după un nou eșec în SuperLiga: „Nu se poate continua așa! Suntem sub pământ”

Eduard Pap a avut un discurs-manifest după un nou eșec al celor de la Csikszereda. a transmis că pauza internațională trebuie să aducă o schimbare radicală la echipă și a recunoscut că situația a devenit greu de acceptat. Pap a spus că se simte „umilit” și a subliniat că lucrurile nu mai pot continua în această direcție.

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„Îl cheamă la VAR și nu își menține decizia. E o tentă. Suntem în situația în care suntem. Ce e al nostru, dă-ne! Dar nu de asta trebuie să ne legăm noi. Trebuie să schimbăm ceva. Nu se poate continua așa. Nu e treaba mea ce antrenor trebuie să fie pe bancă. Eu sunt jucător profesionist. Sunt plătit să joc. Sper să reglăm niște lucruri în pauza asta. Ne-am simțit umiliți. Eu așa m-am simțit. Am terminat sezonul trecut senzațional și am ajuns în situația asta în trei luni de zile. Suntem sub pământ.

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În vestiar este totul bine. Am încredere că putem să o scoatem la capăt. Avem un punct. Nu ne putem bate cu nimeni. Nu am contat. Să te simți umilit… Din minutul 60 nu am mai putut face nimic. Am ajuns într-o situație… Nu merge așa. Ne trezim că mai trec trei-patru meciuri și e gata”, a spus Pap la flash-interviu.