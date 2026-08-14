„Sunteți invidios pe performanța Craiovei?” MM Stoica, răspuns furibund. Ironia la adresa lui Mihai Rotaru

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Universitatea Craiova este singura echipă românească rămasă, momentan, în cupele europene. Oltenii vor juca în play-off-ul Europa League contra Ararat-Armenia, având deja asigurată prezența pe tabloul principal din Conference League. MM Stoica nu este însă impresionat și l-a ironizat chiar pe principalul finanțator al campioanei României.

Mihai Stoica nu pune preț pe performanța europeană a Universității Craiova

Universitatea Craiova a eliminat KuPS Kuopio în turul 3 preliminar Europa League și va juca o „dublă” cu Ararat-Armenia în play-off. După ce a auzit discursul în direct al lui Mihai Rotaru, MM Stoica a fost întrebat ulterior dacă simte vreo urmă de invidie față de realizările oltenilor. Oficialul FCSB-ului a răspuns ferm, precizând că are prea multe prezențe în primăvara europeană ca să se lase fascinat de performanța rivalilor.

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În plus, Mihai Stoica, care , a explicat și motivul principal pentru care își dorește ca echipa din Bănie să joace în cea de-a doua competiție europeană oferită de UEFA. „(n.r. – Sunteți invidios pe performanța Craiovei?) Daaaa! (n.r. – pufnește în râs) Vorbești cu cineva care are 8 calificări în primăvara europeană! Cum poți fi invidios pe o echipă care abia acum ar ajunge să joace în grupele Europa League.

Eu le doresc din toată inima să meargă mai departe în Europa League, din două motive: să vedem în competiția aia câte puncte fac și, mai important, să joace cu 3 zile înainte cu meciul nostru de la Craiova. Atunci e programat (n.r. – 19-20 septembrie). Ar reprezenta pentru noi un foarte mare avantaj!”, a spus MM Stoica la

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Ironia lui MM Stoica la adresa lui Mihai Rotaru

Însă Mihai Stoica nu s-a oprit aici. Președintele Consiliului de Administrație al FCSB a ținut să îl ironizeze pe Mihai Rotaru, cel care a explicat în exclusivitate pentru FANATIK SUPERLIGA „Avem și noi un Board of Members (n.r. – a spus-o în limba engleză, punând accent încă o dată pe acest cuvânt utilizat de Mihai Rotaru în intervenția de la Prima TV), din care fac parte Iulian Ghiorghișor și Vali Argăseală!”.

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