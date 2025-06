„Sunteți mai bărbat decât Alex Bodi?”. Dan Alexa a spus tot despre divorț: „Mi-a luat nevasta… filmarea e făcută de mine”

Dan Alexa a vorbit deschis despre ruptura dintre el și cea de-a doua soție Andrada. Antrenorul celor de la CS Tunari a explicat și care este relația sa cu .

Dan Alexa, sincer după ruptura de Andrada: „Dacă eram Bodi o încercam”

Dan Alexa trece prin al doilea divorț, după ce în anul 2016 s-a despărțit de prima soție Izabela, cu care are doi copii. Actualul antrenor de la CS Tunari va trece din nou prin acest pas, după ce a anunțat că va divorța și de Andrada.

Acesta a transmis că aceasta , asta deși au împreună o fetiță. Cei doi s-au căsătorit acum șase ani, dar, imediat după ce , relația s-a răcit.

În cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Alexa a explicat care au fost lucrurile care l-au deranjat cel mai tare în privința Andradei, pe lângă problema infidelității.

„(n. r. despre Andrada și Alex Bodi) Cred că infidelitatea asta, actul în sine nu m-a deranjat. M-a deranjat lipsa de respect, minciunile, perversitatea. Mi-a fost greu până am pus tot puzzle-ul pe masă. Atunci am zis că am câștigat. Știu și multe lucruri pe care nu ar fi trebuit să le știu.

Mi-a fost greu până am aflat. Înșelatul e o alegere. Relația nu mai mergea foarte bine în ultimul an. Pot să înțeleg orice, dar nu minciuna și lipsa de respect. Când m-am întors din Asia m-am prins, comportamentul era schimbat. Filmarea era făcută de mine, asta e viața. Acum sunt chiar liniștit. Îmi pare rău de fiul meu, e altă poveste”.

Dan Alexa: „Problema e fosta la nevastă”

„(n r. sunteți mai bărbat decât Alex Bodi?) Nici nu contează. Mi-a luat nevasta, eu greu să emit cu el o discuție. Nu cred că așa trebuie pusă problema. Bodi nu mi-e prieten, cumva greșeala lui nu este. Andrada este o femeie frumoasă și dacă eram Bodi o încercam.

Am avut o problemă cu el când mi-a dat o replică. Problema e fosta nevastă. Modul ei de a ieși, modul de a pregăti și minciunile toate, a mințit pe toată lumea, nu a avut curaj și ce m-a surprins e că într-adevăr nu m-a cunoscut.

Divorțul oricum, nu pot să trec peste înșelat. Am început să înțeleg oamenii care înșeală. Cu cât involuează societatea, cu atât valorile scad. Este epoca social media, toată lumea are nevoie de validare, dacă nu ai valori, educație. Instagramul e un fake. Tu postezi ceva ce îți dorești”, a spus Dan Alexa, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.