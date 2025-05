„Sunteți pregătit să luați o pauză de la antrenorat după acest sezon?”. Răspunsul surpriză al lui Dan Petrescu înainte de finală Hermannstadt – CFR Cluj

CFR Cluj are șansa de a încheia acest sezon cu trofeu, fiind calificată în . Gruparea antrenată de Dan Petrescu întâlnește miercuri Hermannstadt, echipă care nu are drept de participare în cupele europene.

Pleacă Dan Petrescu de la CFR? Răspuns bizar al tehnicianului din Gruia

CFR Cluj a pierdut lupta la titlu cu FCSB, dar formația antrenată de Dan Petrescu se poate alege cu un trofeu la finalul acestui sezon. Ardelenii întâlnesc Hermannstadt în finala Cupei României Betano și sunt favoriți la câștigarea trofeului.

Antrenorul CFR-ului a avut un sezon dificil, lăsând la o parte evoluția echipei pe plan sportiv, asta după ce și-a pierdut mama în a doua parte a sezonului. Mai mult decât atât, acesta s-a confruntat cu .

La conferința de presă premergătoare meciului de la Arad, „Bursucul” a ținut să felicite și a dat de înțeles că problemele de sănătate îl pot forța .

„E în ADN-ul clubului și aici e o presiune să câștigi trofee. Ei nu pot să participe în cupele europene și toată presiunea e pe noi.

La ce s-a întâmplat până acum nu e o mare dezamăgire ratarea campionatului. Au fost prea multe lucruri care n-au mers, însă FCSB merită felicitări pentru titlu și toți ceilalți cred că ar trebui să le transmită asta.

Au tot ce le trebuie, lot, antrenor, chiar și arbitraj. Toate au fost pentru ei și chiar a fost anul lor. Nu mai avem ce să spunem. În play-off am avut trei meciuri în care am condus și am pierdut puncte”.

Dan Petrescu: „Nu sunt bine, nu sunt sănătos”

„Dacă am fi menținut rezultatul era altceva. În campionatul regulat cred că am pierdut iar vreo 10 puncte după ce am fost egalați și la nivelul ăsta nu poți să primești atât de multe goluri. S-au schimbat puțin rolurile între noi, FCSB a marcat foarte multe goluri, iar noi am marcat foarte puțin. FCSB a fost mai pragmatică.

Ziceți cum vreți voi. Știu că voi vreți polemică, dar eu și așa nu sunt bine, nu sunt sănătos. Vreau să termin meciul ăsta, după care voi avea o pauză mai mare”, a declarat Dan Petrescu la conferința de presă.