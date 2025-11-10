Sport

Andrei Nicolescu a făcut anunțul despre Cătălin Cîrjan! Ce se întâmplă cu fotbalistul lui Dinamo, după neconvocarea la echipa națională

Dinamo a urcat pe ultima treaptă a podiumului după victoria cu Csikszereda, scor 4-0. Chiar și așa, niciun jucător al ”câinilor” nu a fost convocat la echipa națională de seniori a României, iar Andrei Nicolescu știe motivul.
Traian Terzian
10.11.2025 | 23:45
De ce nu este surprins Andrei Nicolescu de faptul că Dinamo nu are niciun jucător la echipa națională. Sursă foto: colaj Fanatik
Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, nu s-a arătat surprins că niciun jucător din echipa lui Zeljko Kopic nu a fost convocat de Mircea Lucescu la echipa națională pentru ultimele meciuri din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

De ce nu e surprins Andrei Nicolescu că Dinamo nu dă niciun jucător la echipa națională

Reprezentativa României se pregătește pentru partidele cu Bosnia și San Marino, iar Andrei Nicolescu a spus clar că înțelege neconvocarea lui Cătălin Cîrjan, care trece printr-o perioadă mai puțin fastă în SuperLiga.

”Nu sunt surprins că Dinamo nu are niciun jucător la echipa națională a României. Cred că este vorba de niște alegeri făcute pe baza experienței pentru că este un meci crucial. Cîrjan nu are o formă extraordinară. Nu avem nicio problemă în club, are cifre bune și o să vină și reușitele ofensive. Nu ne facem griji, sunt sigur că la finalul sezonului va avea cifre mai bune decât anul trecut.

Nu se vorbește de titlu în vestiar. Se vorbește de play-off, se vorbește de cupe europene. Avem niște obiective intermediare și nu avem nevoie de presiunea titlului, dar nu ne vom da la o parte. Una e să ajungi acolo fără să stai 6 luni cu gândul la acest lucru și alta e să pui presiune de acum”, a declarat Nicolescu, la Prima Sport.

Întâlnirea dintre Andrei Nicolescu și președintele de la Csikszereda, desprinsă dintr-un film celebru

După ce a dat de pământ la FANATIK SUPERLIGA că Zoltan Szondi și Robert Ilyeș, președintele și antrenorul de la Csikszereda, oficialul dinamovist a revenit asupra subiectului și i-a mai ”terfelit” o dată pe reprezentanții grupării harghitene.

”Nu-mi dau seama ce s-a întâmplat cu Csikszereda. Am fost luat la rost ca un student care stă cu mâinile în buzunar de președintele lor. Era înainte de meci, dacă era după înțelegeam că era supărat din cauza rezultatului.

Cu 10 minute înainte m-a rugat să-l ajut cu o problemă organizatorică, l-am ajutat, și apoi… Nu am mai apucat să spun ceva. Întâlnirea cu dânsul, ciudată, zici că eram în Twin Peaks.

Ilyeș s-a dus prea departe. Mi-a plăcut de el când am discutat acum doi ani. În vară discuțiile s-au purtat despre comportamentul suporterilor noștri, iar acum s-a dus către arbitraj. Înțeleg o doză cu subiectivism, sunt două faze care intră în discuție.

Mai țineți minte penalty-ul primit de Sepsi în minutul 90+6 pe Arcul de Triumf? La fel ca ăsta, îl lovește în talpă. Musi dă în minge și celălalt îl lovește, mai mult își trage piciorul pentru că simte lovitura.

La faza cu Boateng sunt circumstanțe de penalty. Nu pentru fault, ci pentru henț, deoarece mâna lui Boateng este unde nu trebuie. E clar că au rămas cu niște frustrări după meciul tur”, a spus el.

Ce crede Andrei Nicolescu, de fapt, că se întâmplă cu Daniel Bîrligea

Andrei Nicolescu a comentat și cazul de indisciplină a lui Daniel Bîrligea, care va fi drastic amendat de FCSB după eliminarea din meciul cu FC Hermannstadt, dar consideră că mai degrabă este vorba de o tensiune acumulată de jucător.

”Și la Dinamo există un regulament bine stabilit, cu amenzi, dar nu sunt de nivelul ăsta (n.r. – celor de la FCSB). A fost un caz anul trecut cu un jucător care a întârziat după o pauză rezervată naționalelor, dar am discutat și am decis să nu luăm măsuri.

Ce treabă am eu cu ce e la FCSB sau la Craiova. La Bîrligea am văzut de la golul acela anulat că era tensionat. Sunt chestiuni de reglat în interior. Nu cred că e vorba de indisciplină la el, este mai degrabă legat de tensiune”, a afirmat Nicolescu.

Jucătorii de la Dinamo convocați la națională în această perioadă

  • Alexandru Musi & Cristi Mihai – România U21
  • Adrian Caragea – România U20
  • Charalampos Kyriakou – Cipru
  • Devis Epassy – Camerun
  • Nikita Stoinov – Israel U21
Tags:
