Supărare la CFR Cluj după înfrângerea cu FCSB: „Mi-e ciudă!”

, iar lupta la titlu în SuperLiga s-a relansat. Jucătorii lui CFR Cluj au digerat cu greu înfrângerea.

Andrei Burcă și Simone Scuffet, semnal de alarmă după înfrângerea cu FCSB: „Campionatul e foarte dificil”

Simone Scuffet, cel mai bun jucător al lui CFR Cluj, a fost foarte afectat de înfrângerea cu FCSB: „E foarte păcat că am primit acest gol pe final. Am luptat mult și nu ne-a picat bine. Trebuie să învățăm din această înfrângere și e a doua oară la rând când pierdem acasă”.

ADVERTISEMENT

nu încearcă să găsească nicio scuze liniei defensive și e conștient că CFR Cluj are un program infernal: „Nu avem scuză de data asta. Trebuie să muncim mult pentru că urmează meciuri grele”.

Ba, mai mult, Burcă e de părere că echipa sa a dominat finalul meciului: „În repriza a doua am jucat mai bine, dar trebuie să găsim o soluție pentru că asta nu se mai poate întâmpla”.

ADVERTISEMENT

Simone Scuffet e de părere că titlul în SuperLiga se joacă până în ultima etapă: „Avem 5 echipe care se bat”

Simone Scuffet e convins că lupta pentru câștigarea SuperLigii e mai disputată ca oricând: „Pentru noi, fiecare înfrângere e dureroasă. Campionatul e foarte dificil, pentru că avem cinci echipe care se bat la titlu și sunt sigur că se va juca până în ultima etapă”.

și în atenția presei din Italia, Scuffet a refuzat să vorbească de marele meci cu Lazio: „Vom încerca să ne rezolvăm problemele. Mă gândesc la meciul cu Craiova, nu la cel cu Lazio. E important să avem o reacție la următorul meci din campionat”.

ADVERTISEMENT

Andrei Burcă, frustrat de golul încasat de CFR Cluj pe finalul derby-ului cu FCSB: „Îmi este ciudă”

Fundașul central al lui CFR Cluj a recunoscut că FCSB a fost echipa mai în formă: „Nici nu știu ce să zic. N-am început meciul bine. Le-a aparținut prima repriză. În a doua repriză am controlat-o și am avut două-trei ocazii. A venit acea fază care nu anunța nimic și unde nu am fost atenți”.

Cu toate acestea, stoperul nu înțelege cum echipa sa a primit gol la acea fază din minutul 88 și consideră că un rezultat mai aproape de realitatea din teren ar fi fost o remiză: „Îmi este ciudă, pentru că mă interesează să nu luăm gol. Trebuie să ne dea de gândit. Trebuie să venim mai repede la meci.

ADVERTISEMENT

Au avut câteva ocazii importante în prima repriză. Un rezultat de egalitate cred că era mai echitabil, chiar dacă au meritat să câștige”.

ADVERTISEMENT

Andrei Burcă cere o analiză detaliată după această înfrângere: „Trebuie să analizăm foarte bine ce am făcut în seara asta pentru că urmează un meci cu Craiova și apoi cu Lazio”, a declarat jucătorul după CFR Cluj – FCSB 0-1.