Sport

Supărat după 0-1 cu Sepsi, Cristiano Bergodi a dezvăluit cine poate face diferența la returul cu Brann: „N-am menajat jucători”

U Cluj a pierdut cu 0-1 meciul din deplasarea cu Sepsi din etapa a 2-a din SuperLiga. Cristiano Bergodi și jucătorii săi și-au manifestat dezamăgirea față de rezultatul obținut.
Mihai Dragomir
26.07.2026 | 20:07
Suparat dupa 01 cu Sepsi Cristiano Bergodi a dezvaluit cine poate face diferenta la returul cu Brann Nam menajat jucatori
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Ce a spus Cristiano Bergodi după Sepsi - U Cluj 1-0. Foto: Colaj FANATIK.
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U Cluj a jucat duminică după-amiază cu Sepsi, în deplasare. „Șepcile Roșii” au cedat cu 0-1 pe terenul covăsnenilor, chiar înainte de returul cu Brann din turul 2 preliminar Europa League. Cristiano Bergodi nu a primit prea bine eșecul suferit în această partidă.

Cristiano Bergodi, deranjat după Sepsi – U Cluj 1-0

Sepsi a câștigat cu U Cluj grație unui gol superb marcat de Doru Andrei. Deși echipa lui Cristiano Bergodi a încercat să revină în joc, tot gazdele au avut cele mai multe șanse de a marca și de a majora astfel scorul. Tehnicianul italian a fost dezamăgit de rezultatul final, considerând că jucătorii trimiși pe teren trebuiau să trateze cu mai multă importanță această partidă.

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„Nu a fost o prestație bună, deloc… Am meritat să pierdem, din păcate. Nu am menajat jucători… Erau 3-4 fotbaliști care au evoluat joi. Au jucat cei care sunt în lot, asta este. Lukic poate fi o soluție la returul cu Brann. Este un jucător foarte important pentru noi. Avem cel mai dificil meci, dar azi era foarte important. Am pierdut meritat, asta este. Sepsi a făcut un joc foarte bun. Au fost mai buni și asta este!”, a declarat Cristiano Bergodi, conform DigiSport.

Dan Nistor cere mobilizarea la U Cluj după eșecul cu Sepsi

Și veteranul Dan Nistor a reacționat. Experimentatul fotbalist al celor de la U Cluj a spus că el și colegii săi trebuie să se adune cât mai repede după acest eșec, întrucât urmează deplasarea cu Brann, echipă care a pierdut și ea duminică în campionat. „Nu am făcut un joc foarte bun, sper să ne revenim cât mai repede pentru că ne așteaptă o deplasare lungă și grea la Brann, în Conference League, unde vom avea un meci foarte greu.

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Dacă acum, la început, vă referiți că suntem obosiți sau ceva de genul, dar nu cred că își are rostul. E începutul campionatului, dacă eram pe final puteam spune asta, dar azi a fost în totalitate doar vina noastră și trebuie să ne trezim neapărat. Ăsta este fotbalul, de-asta este așa de frumos, jucăm din 3 în zile, ne bucurăm, sperăm că vom continua să jucăm din 3 în 3 zile!”, a spus și Dan Nistor după Sepsi – U Cluj 1-0.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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