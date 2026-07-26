Supărat după 0-1 cu Sepsi, Cristiano Bergodi a dezvăluit cine poate face diferența la returul cu Brann: „N-am menajat jucători”

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U Cluj a jucat duminică după-amiază cu Sepsi, în deplasare. „Șepcile Roșii” au cedat cu 0-1 pe terenul covăsnenilor, chiar înainte de returul cu Brann din turul 2 preliminar Europa League. Cristiano Bergodi nu a primit prea bine eșecul suferit în această partidă.

Cristiano Bergodi, deranjat după Sepsi – U Cluj 1-0

grație unui gol superb marcat de Doru Andrei. Deși echipa lui Cristiano Bergodi a încercat să revină în joc, tot gazdele au avut cele mai multe șanse de a marca și de a majora astfel scorul. Tehnicianul italian a fost dezamăgit de rezultatul final, considerând că jucătorii trimiși pe teren trebuiau să trateze cu mai multă importanță această partidă.

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„Nu a fost o prestație bună, deloc… Am meritat să pierdem, din păcate. Nu am menajat jucători… Erau 3-4 fotbaliști care au evoluat joi. Au jucat cei care sunt în lot, asta este. Lukic poate fi o soluție la returul cu Brann. Este un jucător foarte important pentru noi. Avem cel mai dificil meci, dar azi era foarte important. Am pierdut meritat, asta este. Sepsi a făcut un joc foarte bun. Au fost mai buni și asta este!”, a declarat Cristiano Bergodi, conform

Dan Nistor cere mobilizarea la U Cluj după eșecul cu Sepsi

Și veteranul Dan Nistor a reacționat. Experimentatul fotbalist al celor de la U Cluj a spus că el și colegii săi trebuie să se adune cât mai repede după acest eșec, întrucât urmează deplasarea cu Brann, echipă care „Nu am făcut un joc foarte bun, sper să ne revenim cât mai repede pentru că ne așteaptă o deplasare lungă și grea la Brann, în Conference League, unde vom avea un meci foarte greu.

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Dacă acum, la început, vă referiți că suntem obosiți sau ceva de genul, dar nu cred că își are rostul. E începutul campionatului, dacă eram pe final puteam spune asta, dar azi a fost în totalitate doar vina noastră și trebuie să ne trezim neapărat. Ăsta este fotbalul, de-asta este așa de frumos, jucăm din 3 în zile, ne bucurăm, sperăm că vom continua să jucăm din 3 în 3 zile!”, a spus și Dan Nistor după Sepsi – U Cluj 1-0.

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